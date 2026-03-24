ΝΤΙΝ Το αστυνομικό ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών με τους πλαστούς πίνακες και το «πάρτι» της απάτης με τον ΦΠΑ συμπληρώνει το κάδρο της εγχώριας πραγματικότητας. Βέβαια, η πλαστότητα δεν περιορίζεται σε καμβάδες ή λογιστικά βιβλία, αλλά έχει απλωθεί προ πολλού και στο τηλεοπτικό τοπίο, όπου πρόσωπα πασχίζουν να επιβάλουν μία νέα «αισθητική», καταλήγοντας όμως, να αποδεικνύουν… μέσα από τη νοθευμένη τους «αλήθεια» και τα καλογυαλισμένα παραμύθια τους… τη διαχρονική αξία του αυθεντικού. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Με όνομα βγαλμένο από γνωστό παραμύθι, η Modern Cinderella, είναι από τα πιο γνωστά πρόσωπα των social media. Η influencer και εσχάτως τηλεοπτική παρουσιάστρια – και μάλιστα με διπλή παρουσία- δήλωσε πως «θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσει ακόμη ένας μήνας για να δω τι μου δίνει, εν τέλει, η τηλεόραση πίσω και τι τα social media.» Δεν γνωρίζω τι θα αποφανθεί μετά τον μήνα, αλλά έως τώρα η άλλη πλευρά …η τηλεόραση… δεν φαίνεται να έχει εισπράξει κάποιο σημαντικό κέρδος από αυτή τη σχέση. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κι εντάξει, η ηρωίδα του παραμυθιού -από την οποία έχει πάρει το σοσιαλμιντιακό της ψευδώνυμο- ασχολιόταν με στάχτες, αλλά με τέτοιες δηλώσεις δεν ρίχνει στάχτη στα μάτια του τηλεθεατή. Και εν τέλει… όχι άλλο τηλε-κάρβουνο! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και από τη «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» ας πάμε στην επί σειρά ετών «βασίλισσα της πρωινής ζώνης», για την οποία, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουν ακουστεί πολλά… παραμύθια. Ορισμένα από αυτά θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να επιστρέφει στην πρωινή ζώνη για να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή, ενώ μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους «δράκους», η πρόταση της έχει γίνει από τον ΑΝΤ1. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η αλήθεια… βρίσκεται στη μισή από την προηγούμενη πρόταση, γιατί όντως η Ελένη έχει δεχτεί πρόταση από ανώτατο… πολύ ανώτατο αξιωματούχο του ΑΝΤ1, αλλά όχι για την πρωινή ζώνη και ούτε για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, η πρώτη… σημειώστε το: η πρώτη… πρόταση που έγινε από τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση του «Your Face Sounds Familiar» ήταν στην Ελένη Μενεγάκη. Η πρόταση «έπεσε» στο τραπέζι… και «κάηκε» γρήγορα… αλλά με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Θέλετε και μία εκτίμηση… που ίσως δεν είναι «απλώς εκτίμηση»; Η Ελένη δεν έχει κλείσει ακόμα το φως και δεν θα αργήσει να ανάψει ξανά τον διακόπτη. Η επιστροφή της μάλιστα, δεν θα γίνει μέσα από τη συχνότητα που πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό, αλλά από τη συχνότητα που την καθιέρωσε ως «ωραία Ελένη», επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει αυτούς που την εμπιστεύθηκαν και της έδωσαν την ευκαιρία να γίνει «βασίλισσα». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ίσως τελικά, η διαφορά ανάμεσα σε εφήμερα «πυροτεχνήματα» των social media και στο εκτόπισμα μίας τηλεοπτικής προσωπικότητας να κρύβεται στην αντοχή στον χρόνο. Γιατί ακόμα και στον… επίπλαστό κόσμο της τηλεόρασης, κάποιοι καταφέρνουν να αποδείξουν ότι δεν είναι… άνθρακας. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οι υπόλοιποι, ας προσέχουν μην μείνουν… με τις στάχτες! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ