Κάτι που δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο πρώην πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με το που ανακοινώθηκε η διαγραφή του από την Χαριλάου Τρικούπη, δήλωσε ότι παραδίδει την έδρα του.

Αυτό, λένε οι παλιοί κοινοβουλευτικοί θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Όμως είναι η εξαίρεση. Οι περισσότεροι βουλευτές που είτε έχουν αποχωρήσει, είτε έχουν διαγραφεί από όλο το πολιτικό φάσμα δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους με την «βολική» δικαιολογία, ότι τους επέλεξε ο λαός.

Και την λέω «βολική» γιατί στις επόμενες εκλογές κάποιοι εξ’ αυτών θα δουν την πόρτα της Βουλής μόνο απέξω.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απέδειξε με την πράξη του ότι δεν είναι γυρολόγος της πολιτικής.