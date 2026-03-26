«Συνετή αύξηση» στον κατώτατο μισθό που θα αρχίσει η εφαρμογή του από την 1η Απριλίου, ανακοινώνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στο υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την βρήκα, αργά το απόγευμα 25ης Μαρτίου στο γραφείο της στο υπουργείο. Ήταν σφίγγα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο κατώτατος μισθός θα κυμαίνεται πλέον γύρω στα 915-920 €, δηλαδή 45-50 € αύξηση σε σχέση με το 2025. Συμπαρασύρει τριετίες αλλά και όλους τους μισθούς του δημοσίου (600.000 είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι).

Ο πόλεμος!

Αν δεν ήταν ο πόλεμος που έχει φρενάρει την ιδιωτική και την παγκόσμια οικονομία, πιθανόν να ήταν λίγο μεγαλύτερος ο κατώτατος μισθός. Γι’αυτό προφανώς η υπουργός μιλάει για «συνετή» αύξηση. Στον ιδιωτικό τομέα την επιβάρυνση θα επωμισθούν οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες που έχουν υποστεί τις πρώτες συνέπειες της κρίσης. Σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο θα ζητηθούν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Τις εισηγήσεις θα κάνουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Καλά λόγια!

Μαθαίνω ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έλεγε πολύ καλά λόγια για τον Πιερρακάκη, μετά την παρουσίαση που έκαναν στην ευρωζώνη στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. «Ηταν εξαιρετικός, με ουσία και όραμα» ήταν ένα από τα σχόλια της σε πηγαδάκια. Την Παρασκευή ο Πιερρακάκης συγκαλεί τηλεδιάσκεψη του Eurogroup όπου θα συζητηθούν και οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο.

Η πυρασφάλεια!

Οι καταγγελίες για την περιβόητη δικαστική αίθουσα στην οποία θα διεξαχθεί η δίκη των Τεμπών, στη Λάρισα, συνεχίζονται. Ο Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη και άλλων συγγενών θυμάτων, έθεσε θέμα πυρασφάλειας στην κύρια αίθουσα. Έθεσε θέμα πριν αρχίσει η δίκη, αλλά υπήρξε αδιαφορία. «Δύο διατάξεις, του 2025 και του 2017, επιβάλλουν ότι σε χώρους συνάθροισης, πρέπει ανά άτομο να υπάρχει χώρος 1,4 τετραγωνικά μέτρα» δήλωσε στη στήλη.

Καμία πρόβλεψη!

H βασική αίθουσα όπου γίνεται η δίκη των Τεμπών είναι 283 τετραγωνικά και επομένως χωράει 178 όχι 336 όπως προβλέπεται τώρα. Οι ίδιες συνθήκες ασφάλειας πρέπει να υπάρχουν και για τις άλλες δύο μικρότερες αίθουσες που είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Επομένως οι 486 θέσεις τις οποίες επικαλείται ο Άρειος Πάγος δεν υφίστανται, σύμφωνα με τον κ. Μαντζουράνη. «Δεν υπάρχουν παράθυρα, υπάρχουν μόνο δύο πόρτες – η τρίτη είναι για τους δικαστές» τόνισε. «Εάν προκληθεί μια φωτιά, ένας σεισμός, δεν θα υπάρχουν τρόποι διαφυγής».

Φωνή βοώντος…

Ο ίδιος κάλεσε την Πυροσβεστική αλλά δεν πήγε, κάλεσε και το 100 ότι δεν τηρούνται οι όροι πυρασφάλειας αλλά και πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Μαζί με την Μαρία Γρατσία, την δικηγόρο της Μαρίας Καρυστιανού κατέθεσαν γραπτή αίτηση με πρωτόκολλο για να τους δοθεί η άδεια πυρασφάλειας. Δεν μπορεί να είδαν αυτές τις αίθουσες το Εφετείο ή η Εισαγγελία Λάρισας ή δικαστής του Αρείου Πάγου και να έδωσαν την άδεια να διεξαχθεί εκεί η δίκη. Και μάλιστα μια δίκη – μαμούθ που την περιμένουν τρία χρόνια γονείς και άλλοι συγγενείς που έχασαν τα παιδιά και τους δικούς τους ανθρώπους στην εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Ανησυχία!

Οι εξελίξεις στην δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών έχουν θορυβήσει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, που προμήθευε το κατασκοπευτικό λογισμικό predator, έστειλε σαφή μηνύματα ότι δεν θα πέσει μόνος του, θα πάρει κι άλλους μαζί του, μιλώντας στην εκπομπή MEGA STORIES με την Δώρα Αναγνωστοπούλου και στη συνέχεια το Ιnside story και το Reuters.

Στόχευσε στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επικαλέστηκε τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, λέγοντας πως όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, έχασε την προεδρία του.

Η υπογραφή!

Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι ο ένοχος μπορεί να υποστηρίξει διάφορα, προκειμένου να πέσει στα μαλακά. Ο Ντίλιαν στην πρώτη δίκη καταδικάστηκε σε 226 χρόνια φυλάκισης και αν παραμείνει αυτή η ποινή, τα 8 θα πρέπει να τα εκτίσει. Υπάρχει μούδιασμα στη ΝΔ. Ο Ντίλιαν δήλωσε ότι η εταιρεία του «παρέχει το σύστημα νόμιμα, αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές». Δεν θα δεχθεί να γίνει «αποδιοπομπαίος» τράγος. Οι σοβαρές καταγγελίες που κάνει δεν μπορούν να μείνουν έωλες. Θα πρέπει να δώσει στο φως της δημοσιότητας έγγραφα με υπογραφές εφόσον είναι στην κατοχή του. Κυκλοφορούν κάποια ονόματα για τις υπογραφές που υπάρχουν στην αγορά του predator. Ανάμεσά τους και ενός υπουργού, τον οποίο πήρα τηλέφωνο αλλά δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση.

Αθήνα και Λάρνακα

Σε μια περίοδο κατά την οποία ένας μεγάλος αριθμός πτήσεων δεν εκτελείται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και το Ισραήλ λόγω του πολέμου, δύο προορισμοί είναι στις προτεραιότητες της ισραηλινής αερογραμμής. Η Αθήνα και η Λάρνακα. Γίνεται από μια πτήση την ημέρα. Όσον αφορά άλλους προορισμούς, κάνει πτήσεις ανά μία ώρα από τον φόβο επιθέσεων με μόνο 50 επιβάτες. Εξετάζεται μάλιστα οι μεγάλες πτήσεις της να προσγειώνονται σε Αίγυπτο και Ιορδανία και οι επιβάτες να μεταφέρονται στο Ισραήλ οδικώς.

Στην Θεσσαλονίκη

Στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Παύλος Ντε Γκρες, γιος του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου. Πιθανόν να έχει συνάντηση και με τον Μητροπολίτη. Αύριο αναχωρεί για το Άγιον Όρος όπου θα κάνει προσκυνηματική επίσκεψη 27-29 Μαρτίου. Θα τον υποδεχθεί ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής με τον οποίο έχουν και φιλική σχέση. Ο Παύλος πήγε και στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Τον πλησίασε αρκετός κόσμος και ζητούσε να φωτογραφηθεί μαζί του. Καταλαβαίνει την αμηχανία που έχουν πολλοί ως προς το πώς θα τον προσφωνήσουν και τους προλαβαίνει λέγοντας το μικρό του όνομα, Παύλος.