Τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα για τα χαμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση των Τεμπών, είναι πρωτόγνωρα. Δεν το λέω εγώ, αλλά η εισαγγελέας της δίκης…

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η αποκάλυψη των προηγούμενων ημερών, ότι ο ένας από τους δύο διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες από το στάδιο της ανάκρισης, κράτησε στα συρτάρια του οπτικοακουστικό υλικό από τα δύο τρένα, το οποίο συνέλεξε από τις πρώτες ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία και δεν τα περιέλαβε ποτέ στη δικογραφία. Την ώρα δηλαδή που όλη η Ελλάδα, αναρωτιόταν, είκαζε, έβγαζε πρόωρα συμπεράσματα για το τι συνέβη στα δύο τρένα και κυρίως αν στο εμπορικό, μπορεί να υπήρχε κάποιο αδήλωτο παράνομο φορτίο, ο διορισμένος από την ανακριτή εμπειρογνώμονας, δεν έθεσε ενώπιον της σχεδόν τριετούς δικαστικής διερεύνησης, φωτογραφίες και βίντεο από τα δύο τρένα και το σημείο του δυστυχήματος, που μπορεί να είχαν σημαντικά στοιχεία να εισφέρουν στην έρευνα.

Το δικαστήριο, ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και όλων των ηλεκτρονικών αρχείων των δύο διορισμένων δικαστικών πραγματογνωμόνων, διαδικασία που ολοκληρώθηκε εχθές, όταν παρουσία εισαγγελέα, κλιμάκιο μετέβη στην εργασία του κ. Μπατζόπουλου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατέσχεσε ψηφιακά αρχεία από τον υπολογιστή του πραγματογνώμονα, στην…. εργασία του.

«Όσα γίνονται σε αυτή τη δίκη είναι πρωτόγνωρα! Αυτά που γίνονται σήμερα, είναι πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει στην προκαταρκτική έρευνα…», είπε, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της η εισαγγελέας της έδρας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το έργο που επιτέλεσαν οι δύο πραγματογνώμονες, για τη διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας, κατ΄εντολή του εφέτη ειδικού ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαίμη.

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη έναρξη της δίκης των Τεμπών, που θα αναλάβει να δώσει απαντήσεις στους συγγενείς των 57 νεκρών και στους 180 επιζώντες για το τι και ποιοι έφταιξαν για την εθνική τραγωδία, τα όσα αποκαλύπτονται στη δίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για ενδεχόμενα λάθη, παραλείψεις και σοβαρές πλημμέλειες στην τέλεση του έργου των δικαστικών πραγματογνωμόνων, ρίχνουν βαριές «σκιές» στην υπόθεση, με τους συγγενείς των θυμάτων να διαμαρτύρονται εξαρχής για το περιεχόμενο των πορισμάτων των κ. Βασιλάκου και Μπατζόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πραγματογνώμονες έχουν τοποθετηθεί με τα πορίσματά τους, σε σειρά ζητημάτων, όπως στα αίτια της πυρόσφαιρας, την οποία έχουν αποδώσει στα λάδια μηχανών των τρένων, αλλά και στο φορτίο του εμπορικού τρένου, καταλήγοντας ότι η αμαξοστοιχία 63503 ήταν κενή ύποπτου φορτίου.