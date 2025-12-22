Ενισχύουν την εξωστρέφειά τους οι ελληνικές τράπεζες

Τον εξωστρεφή τους χαρακτήρα ισχυροποιούν οι ελληνικές τράπεζες, διευρύνοντας τη δραστηριότητά τους εκτός συνόρων μέσω στοχευμένων στρατηγικών κινήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank δημιουργεί έναν από τους τρεις ισχυρότερους ασφαλιστικούς ομίλους της Κύπρου, μετά τη συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Universal με την Altius Insurance Ltd.

Παράλληλα, η Alpha Bank συνάπτει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων στην Κύπρο και πέραν αυτής. Το deal δημιουργεί συνέργειες, έχει σαφή οικονομικά οφέλη και ενισχύει περαιτέρω τον τομέα της τραπεζοασφάλισης του ομίλου.

Στην κυπριακή αγορά έχει ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά της και η Eurobank, η οποία εντός του έτους ολοκλήρωσε τη συγχώνευση της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα. Η νέα Eurobank Limited αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο σε όρους ενεργητικού, ενώ ο όμιλος απέκτησε και ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά μέσω της CNP Insurance, με μερίδιο 30% στον κλάδο ζωής και 22% στις γενικές ασφαλίσεις.

Επιτέλους μπουλντόζες στο Θριάσιο

Εντός του 2025 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο, με την ΤΕΚΑΛ να αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού άνω των €300 εκατ. Το Θριάσιο Logistics Park θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., σε έκταση 588 στρεμμάτων.

Η ΤΕΚΑΛ θα κατασκευάσει τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, καθώς και το σύνολο των εσωτερικών έργων υποδομής. Η συμφωνία με τη Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Α.Ε. —εταιρεία που ελέγχεται από την κοινοπραξία Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ— σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς και περιπετειώδους διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2001.

Αν και ο αρχικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το 2006, ματαιώθηκε το 2009, ενώ η επαναπροκήρυξη παρέμεινε άγονη έως το 2016, οπότε και αναδείχθηκε ανάδοχος η κοινοπραξία. Η σύμβαση, που κυρώθηκε από τη Βουλή το 2018, χρειάστηκε εκ νέου προσαρμογές μετά τις παρατηρήσεις της DG Comp το 2021.

Ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά όχι οι αποταμιεύσεις

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο του 2025, φθάνοντας τα €41,9 δισ., αυξημένο κατά 8,1% ή €3,2 δισ. σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το δελτίο «Επτά Ημέρες Οικονομία» της Eurobank. Σε πραγματικούς όρους, η αύξηση περιορίστηκε στο 4,8%, αντανακλώντας την επίδραση του πληθωρισμού.

Σε επίπεδο α’ εξαμήνου, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση (1,7% σε πραγματικούς όρους), ενώ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2019 εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 28,9% ή 8,2% σε πραγματικούς όρους.

Κύρια πηγή ενίσχυσης αποτέλεσαν οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, που ανήλθαν στα €22,3 δισ., αυξημένες κατά 7%, με το 61,7% της αύξησης να αποδίδεται στις υψηλότερες αμοιβές ανά εργαζόμενο και το 38,3% στην αύξηση της απασχόλησης. Την ίδια περίοδο, η κατανάλωση έφθασε τα €43,2 δισ. (+5%), με αποτέλεσμα η αποταμίευση να παραμείνει αρνητική στα -€1,3 δισ., αν και βελτιωμένη έναντι του 2024.

Sold out οι πτήσεις τα Χριστούγεννα

Η εικόνα της κατανάλωσης αποτυπώνεται και στην αεροπορική κίνηση, με την Aegean να καταγράφει πληρότητα 80% στα δρομολόγια εξωτερικού και 70% στο εσωτερικό την περίοδο των Χριστουγέννων. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων; Από Αθήνα, δημοφιλείς προορισμοί είναι το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη και το Εδιμβούργο, ενώ από Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν το Ντίσελντορφ και το Βερολίνο. Στο εσωτερικό, οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί από Αθήνα είναι η Σητεία, η Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη και η Κως. Αντίστοιχα, πετώντας από Θεσσαλονίκη, οι ταξιδιώτες ταξιδεύουν προς Κω, Χίο, Καλαμάτα, Ρόδο και Ηράκλειο.

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για Real Consulting

Η Real Consulting προχώρησε τον Ιούλιο του 2025 στην εξαγορά του 95% της Smart UX Development, εταιρείας με έδρα τη Ρουμανία και δραστηριότητα ως VAR στον τομέα SAP Utilities, με συνολικό τίμημα €2,74 εκατ. Το ποσό περιλαμβάνει αρχική καταβολή περίπου €1,7 εκατ. και μεταγενέστερες δόσεις που εκτείνονται έως το 2028, ενώ προβλέπεται και μηχανισμός put/call για το υπόλοιπο 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Στην κίνηση αυτή αναφέρεται η Eurobank Equities σε πρόσφατη ανάλυσή της για τη μετοχή, για την οποία διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο €6,2.

Μετά τη συγκεκριμένη προσθήκη, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη του ομίλου, αυξάνοντας τις προβλέψεις εσόδων κατά 4% για το 2025 και κατά 6%-7% για την περίοδο 2026-27. Παράλληλα, αναμένει ενίσχυση του EBITDA κατά 3% το 2025 και κατά 8%-10% τα επόμενα δύο έτη, εξέλιξη που αποδίδεται στην αυξημένη διείσδυση υπηρεσιών και στο βελτιούμενο μείγμα έργων τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα συμβόλαια.

Σε ορίζοντα 2025-29, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις δείχνουν πλέον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων περίπου 11%, με βασικούς μοχλούς την ανάπτυξη εντός των υφιστάμενων συμβάσεων, τη σταθερή ανάληψη νέων έργων το 2025-26 και τη συνεχιζόμενη μετάβαση σε μοντέλα SaaS (software as a service). H αποτίμηση της μετοχής στις 8,7 φορές EV/EBITDA για το 2026 θεωρείται ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείας, αλλά ελκυστική με βάση τις προοπτικές ανάπτυξης.

Στα €59 η τιμή στόχος της Titan

Μένοντας στις εκτιμήσεις χρηματιστηριακών για την πορεία της μετοχής εισηγμένων, η Pantelakis Securities δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan, στα 59 από 51,5 ευρώ, με σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 20% περίπου. Στο πρόσφατο Investor Day η εισηγμένη έθεσε τον πήχη σε όρους πωλήσεων στα 4 δισ. ευρώ και σε όρους EBITDA στο 1 δισ. ευρώ ως το 2029. Η Pantelakis εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας θα καταγράψουν μέση ετήσια άνοδο 8% ως το 2029, σημειώνοντας ότι έχει και «δύναμη πυρός» περίπου 1 δισ. ευρώ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγορές.