ΜΙΔΑ: Ένας στόχος που δεν επετεύχθη

Ένα πολυδιαφημισμένο project σχετικό με τη στεγαστική πολιτική, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), με σημαίνοντα ρόλο και στην προσπάθεια να «βγουν στην επιφάνεια» τα κρυμμένα ενοίκια, βρίσκεται εκτός χρονοδιαγράμματος. Η προγραμματισμένη καλοκαιρινή διασύνδεση Εφορίας – Κτηματολογίου δεν έγινε ποτέ και μετατίθεται στο τέλος του 2025, με πληροφορίες της στήλης να παραδέχονται ότι, ρεαλιστικά, πάμε για το 2026. Κρίσιμο προαπαιτούμενο για τη διασύνδεση είναι η λειτουργία του ΜΙΔΑ, που ακόμη δεν υπάρχει, ενώ εκκρεμούν αποφάσεις για πεδία δεδομένων, διαλειτουργικότητες και προστασία προσωπικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι η καθυστέρηση στους διασταυρωτικούς ελέγχους για αδήλωτα ακίνητα, τετραγωνικά και μισθώματα – άρα και απώλεια δημόσιων εσόδων.

Κάτω τα κρατικά έσοδα τον Αύγουστο

Μπορεί το πρωτογενές αποτέλεσμα στο δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού του οκταμήνου να μοιάζει εντυπωσιακό (με αρκετούς ετεροχρονισμούς πληρωμών, είναι η αλήθεια), ωστόσο ο Αύγουστος υπενθυμίζει ότι οι μηνιαίες ροές στα δημόσια ταμεία δεν κινούνται πάντα ευθύγραμμα. Τα καθαρά έσοδα βρέθηκαν 633 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, με τους φόρους οριακά χαμηλότερους και τις επιστροφές αυξημένες κατά 433 εκατ. ευρώ λόγω εκκαθαρίσεων. Τα έσοδα του ΠΔΕ υποχώρησαν επίσης έναντι στόχου, δείχνοντας καθυστέρηση εισροών. Η εικόνα δεν ακυρώνει το θετικό οκτάμηνο, αλλά επισημαίνει κινδύνους για τη συνέχεια: αν ο Σεπτέμβριος δεν ισορροπήσει τις αποκλίσεις, το ΥΠΟΙΚ θα χρειαστεί είτε ταχύτερη εκκαθάριση οφειλών είτε ενίσχυση των εισπράξεων από προγραμματισμένες πηγές.

«Καπέλο» στο ρεύμα λόγω πυρηνικής ενέργειας

Επειδή πολλοί είναι οι ευαγγελιστές που υπόσχονται επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας, να και μια είδηση που δείχνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από όσο παραδέχονται. Στη Βρετανία υλοποιείται ένας μεγάλος σταθμός στο Σάφολκ, και μάλιστα με γενναία κρατική στήριξη. Η Financial Times επικαλείται ανάλυση που δείχνει ότι, ως αποτέλεσμα του υψηλού κόστους, η τιμή που πληρώνουν οι εμπορικοί καταναλωτές της χώρας για το ρεύμα πρόκειται να αυξηθεί κατά 5%. Αυτό μεταφράζεται σε ένα «καπέλο» άνω των 200.000 λιρών ετησίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Υπερπροσδοκίες για το κοίτασμα

Καλά-καλά δεν έχουν πέσει οι υπογραφές με τη Chevron και ξεκίνησαν, για μια ακόμη φορά, οι εκτιμήσεις για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα βγάλει από το υπέδαφος της Κρήτης. Ο ένας μιλά για 200 δισ. κυβικά μέτρα αποθεμάτων, ο άλλος για δισεκατομμύρια που θα σβήσουν το δημόσιο χρέος. Χωρίς ερευνητικές γεωτρήσεις αυτά τα νούμερα δεν σημαίνουν τίποτα· ας αφήσουμε, λοιπόν, τις κελεμπίες και ας πιάσουμε προς το παρόν τα στυλό.

Τι σημαίνει η είσοδος της Revoil στους ηλιακούς

Ως καλά μελετημένη και χαμηλού ρίσκου κίνηση χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς την εξαγορά της Μαλτέζος από τη Revoil. Η Μαλτέζος, της οποίας το 96,88% θα περιέλθει υπό τον έλεγχο της Revoil, είναι σε μεγάλο βαθμό ταυτισμένη με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Το τίμημα θα κυμανθεί από 2,85 έως 3,3 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας πετρελαιοειδών. Το deal θα επιτρέψει στη Revoil να αποκτήσει μία επιπρόσθετη πηγή εσόδων, σε μία συγκυρία κατά την οποία η αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με την ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, βάσει της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του 2024 της Μαλτέζος, το τίμημα αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 2,5 έως 3, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός, δεδομένου ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς είναι σημαντικές. Σίγουρα το deal δεν είναι «game changer» για τη Revoil, αλλά δίχως αμφισβήτηση δημιουργεί μία νέα ροή εσόδων.

Έχει δρόμο ακόμη η ελληνική αγορά logistics

Εκτός του top 5 των αγορών όπου οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διευρύνουν την παρουσία τους σε χώρους αποθήκευσης και διανομής την επόμενη τριετία βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Savills. Πρώτη επιλογή είναι η Γερμανία, με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ιταλία να ακολουθούν. Ωστόσο, η Ελλάδα κατατάσσεται στις αναδυόμενες αγορές logistics, καθώς προσελκύει ισχυρή πρόθεση εισόδου από νέους παίκτες, χωρίς υφιστάμενη δραστηριότητα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναζητά μεσαίου μεγέθους αποθήκες (5.000 – 10.000 τ.μ.), ενώ το 16% προσανατολίζεται σε «μεγάλα κουτιά» (mega-box) επιφάνειας άνω των 40.000 τ.μ.

Το άλμα της Performance Technologies

Ισχυρή διψήφια άνοδο κατέγραψε η Performance Technologies το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18,8%, στα 40,7 εκατ. ευρώ, με τα μικτά κέρδη να ενισχύονται κατά 30% και το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε 4,84 εκατ. ευρώ (+56,5%). Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 64,3%, στα 3,45 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ (+63,3%). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 8,6%, με τον δείκτη δανειακής επιβάρυνσης να παραμένει χαμηλός (15,9%), στοιχείο που στηρίζει την ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις. Η άνοδος στις υπηρεσίες (+24,6%) και τα νέα μακροχρόνια συμβόλαια managed services προσφέρουν ορατότητα εσόδων και σταθερό πελατολόγιο. Με ισχυρή ρευστότητα και pipeline έργων σε ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και δημόσιο, η εταιρεία εισέρχεται στο β’ εξάμηνο με θετική ορμή και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.