Coca-Cola HBC: Ώθηση λόγω ενεργειακών ποτών

Με το «γκάζι» πατημένο στα ενεργειακά ποτά (+28,3%) και το βλέμμα στραμμένο στην Αφρική, η Coca-Cola HBC AG ολοκλήρωσε με ισχυρές επιδόσεις τη χρήση του 2025. Τα έσοδα άγγιξαν τα €11,6 δισ. (+7,9%), με την οργανική ανάπτυξη στο 8,1% να επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξή της σε μια growth-focused δύναμη καταναλωτικών προϊόντων.

Το «μυστικό» της επιτυχίας κρύβεται στις αναδυόμενες αγορές, όπου το EBIT εκτινάχθηκε κατά 23,2%, αλλά και στη στρατηγική εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa, που αλλάζει το status quo. Η κερδοφορία παρέμεινε ακλόνητη, με τα συγκρίσιμα EBIT στα €1,36 δισ. και το περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται στο 11,7%.

Για τους μετόχους, τα νέα είναι εξαιρετικά: τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 19,7% (€2,72), οδηγώντας σε πρόταση για μέρισμα €1,20 (+17%). Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις του 2026, ο CEO Ζόραν Μπογκντάνοβιτς ποντάρει στην τεχνητή νοημοσύνη και το χαρτοφυλάκιο «24/7». Με την απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) στο εντυπωσιακό 19,4% και τον δανεισμό σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (0.7x), η εταιρεία δείχνει ότι διαθέτει τα «καύσιμα» για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς.

H Fitch για Metlen

Στο μικροσκόπιο της Fitch βρέθηκε η Metlen μετά το πρόσφατο profit warning, με τον οίκο να επισημαίνει το ρίσκο εκτέλεσης στα projects, διατηρώντας ωστόσο το BB+ και τις σταθερές προοπτικές. Το «μαξιλάρι» ρευστότητας των €4 δισ. λειτουργεί ως ισχυρό ανάχωμα, επιτρέποντας στην εταιρεία να απορροφήσει τους κραδασμούς από τα ενεργειακά έργα (MPP).

Οι αναλυτές ξεκαθαρίζουν πως οι αρρυθμίες είναι εντοπισμένες και οριοθετημένες και όχι δομικές. Χωρίς τα εμπόδια στα MPP, η λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) θα είχε ήδη αγγίξει το ορόσημο του €1 δισ. Η διοίκηση απαντά με ενισχυμένη εποπτεία και πειθαρχία, παραμένοντας προσηλωμένη στον φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο στόχο των €1,9-2,1 δισ.

Παρά την παροδική αύξηση της μόχλευσης το 2025, το βλέμμα στρέφεται στο 2026, όπου αναμένεται ομαλοποίηση των ταμειακών ροών. Το στοίχημα για τη Metlen είναι πλέον η συνέπεια στην εκτέλεση και το επιτυχημένο asset rotation, ώστε να επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητα ενός ισολογισμού που διαθέτει, αν μη τι άλλο, υψηλή χρηματοοικονομική ευελιξία.

Τα μηνύματα Θεοδωρόπουλου

Ενόψει του άτυπου ραντεβού των Ευρωπαίων ηγετών στο Alden Biesen (12 Φεβρουαρίου), ο επιχειρηματικός κόσμος στέλνει «τελεσίγραφο» στις Βρυξέλλες. Ο ΣΕΒ, με τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο και Ράνια Αικατερινάρη στην πρώτη γραμμή, συντονίζεται με την BusinessEurope για να καταστήσει σαφές στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ευρωπαϊκή βιομηχανία ασφυκτιά από το ενεργειακό κόστος και την ατελείωτη γραφειοκρατία. Ο ΣΕΒ δεν μένει στις διαπιστώσεις, αλλά προτείνει ένα Energy Industrial Reset (στα ιταλικά πρότυπα) και άμεσες διορθώσεις στον Συνοριακό Μηχανισμό Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ώστε να μην υπονομευθούν οι εξαγωγές.

Η απαίτηση για μείωση του κανονιστικού φόρτου κατά 25% (και 35% για τις ΜμΕ) τίθεται πλέον ως όρος επιβίωσης. Καθώς το 2026 εξελίσσεται, η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει πως η ανταγωνιστικότητα κρίνεται στο πεδίο και όχι στα ευχολόγια. Αν η Ευρώπη δεν θέλει να δει την παραγωγή της να αντικαθίσταται από εισαγωγές υψηλού άνθρακα, οφείλει να δράσει τώρα.

Το LNG ανοίγει θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια

Δύο σταθμοί συμπίεσης φυσικού αερίου δημιούργησαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια. Στα τέλη του Ιανουαρίου o Παπασταύρου εγκαινίασε τον σταθμό του ΔΕΣΦΑ στην Αμπελιά Φαρσάλων ενώ λίγους μήνες πριν είχαμε την παράδοση αντίστοιχου έργου στην Κομοτηνή. Πρόκειται για δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη αλλά εκτός αυτού έχουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας.

Μαθαίνω ότι περίπου 1.000 άνθρωποι από την τοπική κοινωνία απασχολήθηκαν στην κατασκευή τους. Ειδικότερα για τον Αμπελιά, περίπου 150 άνθρωποι απασχολούνταν καθημερινά στο εργοτάξιο, με τους μισούς να είναι από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Στην Κομοτηνή 1.280 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στην κατασκευή του έργου, εκ των οποίων πάνω από το 70% προήλθε από τη γύρω περιοχή.

Volton: Οι ζημιές και ο λευκός ιππότης

Κακές υπήρξαν οι οικονομικές επιδόσεις της Volton το 2024, όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατέστησαν αρνητικά, φτάνοντας τα -88,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενεργοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, καθώς μειώθηκαν κάτω από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη θωράκιση της βιωσιμότητάς της, η διοίκηση συμφώνησε με τον κύριο δανειστή της (Altomare SA) την κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων οφειλών που απορρέουν από ομολογιακό δάνειο. Η κίνηση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με αυτούσιο συμψηφισμό απαιτήσεων, στρατηγική που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 26/01/2026.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 24,7% (146,3 εκατ. ευρώ), τα αποτελέσματα προ φόρων κατέγραψαν ζημίες 33,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. το 2023. Επιπλέον, το μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ενέργειας υποχώρησε από 1,25% το 2024 σε 0,99% τον Αύγουστο του 2025. Η διοίκηση ποντάρει πλέον στο νέο επιχειρησιακό πλάνο και τη στήριξη των βασικών μετόχων για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων.

Πυρετός διαβουλεύσεων για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη

Μπορεί επισήμως το οικονομικό επιτελείο να βρίσκεται σε φάση αναμονής για να καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, αλλά στην πραγματικότητα τα στελέχη του δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Η στήλη πληροφορείται πως αυτές τις ημέρες γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων πίσω από κλειστές πόρτες σε επίπεδο ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός είναι να μετρηθεί η πιθανή επίπτωση από τα σενάρια τα οποία «παίζουν» και, ει δυνατόν, να προληφθούν τα όποια χειρότερα. Ένα κρίσιμο σημείο αφορά την αναδρομικότητα της απόφασης, δηλαδή από το πότε θα «πιάνει» η εφαρμογή της, καθώς αυτό κρίνει και το μέγεθος των επιπτώσεων.

Θα έχουν δουλειά οι τράπεζες το επόμενο διάστημα

Καθώς η «κλεψύδρα» έως την 1η Απριλίου 2026 αδειάζει και έκτοτε η πληρωμή των ενοικίων θα αναγνωρίζεται μόνο όταν γίνεται ηλεκτρονικά (με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή), φαίνεται πως οι τράπεζες θα έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας. Βασική παράμετρος της ρύθμισης είναι ότι ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικασίας που θα ενεργοποιηθεί προσεχώς. Πληρωμές σε λογαριασμό τρίτου, ακόμα και αν είναι συγγενής, δεν θα «πιάνουν». Ακόμα και αν χρησιμοποιείται κοινός λογαριασμός (π.χ. από ένα ζευγάρι), θα πρέπει το όνομα του ιδιοκτήτη να εμφανίζεται πρώτο στους συνδικαιούχους. Στην πράξη, οι τράπεζες τις επερχόμενες εβδομάδες θα δουν κύμα αιτημάτων για νέους λογαριασμούς, διορθώσεις και πάγιες μεταφορές.

Από μέρα σε μέρα για δεύτερο μήνα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Θέμα ημερών ήταν στις αρχές Ιανουαρίου η ανάθεση σε διεθνή οίκο της νέας μελέτης για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector), ώστε να ξεκολλήσει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει. Προηγήθηκε η απόφαση των δύο κυβερνήσεων για επικαιροποίηση των τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών. Πλέον έχει περάσει ένας μήνας, βρισκόμαστε στον Φεβρουάριο και ακόμα δεν φαίνεται φως στο τούνελ αυτού του μεγάλου και σημαντικού έργου.

Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στο πετρέλαιο

Στον «κουβά» έχουν πέσει μέχρι στιγμής φέτος οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών και τραπεζών για την τιμή του πετρελαίου. Το υποτιθέμενο πλεόνασμα της τάξης των 4 εκατ. βαρελιών αντισταθμίζεται μέχρι στιγμής από τον οξύ γεωπολιτικό κίνδυνο λόγω Ιράν. Έτσι, οι προβλέψεις που διατυπώθηκαν για τιμές στο εύρος των 55-60 δολαρίων απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, με το βαρέλι να έχει παγιωθεί πλέον στα 65-70 δολάρια. Μάλιστα, για όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με το Ιράν, όλα δείχνουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν εκεί.