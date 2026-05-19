Δεν αρκεί ο χρόνος για το Σπίτι Μου 2

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ένταξης στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αλλεπάλληλες αναφορές δικαιούχων που διαμαρτύρονται για την αιφνίδια σύντμηση των προθεσμιών. Η νέα ημερομηνία της 2ας Ιουνίου 2026, αντί της αρχικής 31ης Αυγούστου 2026, δημιουργεί πίεση στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να προλάβουν την προέγκριση δανείου, τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, τις προκαταβολές, τον νομικό και τεχνικό έλεγχο. Η Αρχή επισημαίνει ότι χωρίς μεταβατική διαδικασία πολλοί καλόπιστοι δικαιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, παρότι έχουν κινηθεί εγκαίρως.

Αμείωτο το βάρος για τα νοικοκυριά

Ωστόσο, αν και τα κυβερνητικά προγράμματα για τη στέγη έχουν πολλαπλασιαστεί, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση στα νοικοκυριά παραμένει πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πραγματική στεγαστική επιβάρυνση στην Ελλάδα φτάνει το 26,4%, έναντι 7,7% στην ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι οι παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική αποκλιμάκωση του κόστους. Εν ολίγοις, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα μέτρα ανακοινώνονται και αν οι δικαιούχοι θα προλάβουν τις προθεσμίες, αλλά αν αυξάνουν πράγματι τη διαθέσιμη κατοικία και αν μειώνουν το βάρος του ενοικίου στο εισόδημα.

Τα μηνύματα Καραβία

Ο τουρισμός αποτελεί τον κλάδο με τη μεγαλύτερη συμβολή στο εγχώριο ΑΕΠ και την ευρύτερη κοινωνική διάχυση στην Ελλάδα. Τάδε έφη ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank κατά την 34η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, κρίσιμη προϋπόθεση υγιούς ανάπτυξης αποτελεί η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Καθώς πρόκειται για μείζονα θεσμική τομή που θα δεσμεύσει τη χώρα για δεκαετίες, είναι αναγκαίο να λάβει υπόψη τις θέσεις όλων των φορέων. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε τοπικές υποδομές γεφυρώνουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις των πολιτών, ανακόπτοντας τις όποιες ανησυχίες περί «υπερτουρισμού». Όπως ακόμη υπογράμμισε, ο κλάδος διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα απέναντι σε μύθους όπως η «οικονομία του καφέ» ή η θεωρία ότι ο τουρισμός «πνίγει» άλλες επενδύσεις. Τα στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης το αποδεικνύουν, καθώς η τουριστική βιομηχανία απορρόφησε το 23,5% και η ενέργεια το 35% των δανείων.

Γιατί η Ryanair βλέπει τα χειρότερα

Τα χειρότερα βλέπει η Ryanair στις αερομεταφορές, με τον οικονομικό διευθυντή της Neil Sorahan να κάνει λόγο για Αρμαγεδδώνα λόγω εκτόξευσης της τιμής του αεροπορικού καυσίμου. Κατά τον Sorahan, η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ δημιουργούν ένα εξαιρετικά ευάλωτο περιβάλλον, με τις τιμές των καυσίμων να αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η παρατεταμένη πίεση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε κατάρρευση και λουκέτα τις ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε μια εξέλιξη ανάλογη με την πρόσφατη πτώχευση της Spirit Airlines στις ΗΠΑ. Παρά το ζοφερό αυτό σκηνικό για τον κλάδο, η διοίκηση της Ryanair εμφανίζεται καθησυχαστική για τη δική της πορεία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σχεδιάζει ακυρώσεις πτήσεων και ότι θα εκτελέσει κανονικά το πλήρες πρόγραμμά της. Η low-cost αεροπορική έχει θωρακιστεί απέναντι στις αναταράξεις, έχοντας ήδη προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου για το 80% των καυσίμων της θερινής περιόδου στην προνομιακή τιμή των 668 δολαρίων ανά μετρικό τόνο. Αν και η μετοχή της εταιρείας καταγράφει σημαντικές απώλειες από τις αρχές του έτους, η ηγεσία της θεωρεί ότι η στρατηγική του hedging θα μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, φέρνοντας τη Ryanair σε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισμού που θα λυγίσει. Μένει να φανεί εάν οι προφητείες του Sorahan επαληθευθούν.

Τα τουριστικά σχέδια της Ικτίνος

Χρόνια πολλά δρομολογούσε η Ικτίνος την αξιοποίηση του ακινήτου της στη Σητεία. Τελικά, οι συνθήκες φαίνεται να ωρίμασαν με τη μαρμαροβιομηχανία να έχει υπογράψει λεπτομερή επιστολή πρόθεσης (LOI) με την αμερικανική Auberge Resorts Collection, έναν από τους κορυφαίους ομίλους ultra-luxury φιλοξενίας παγκοσμίως. Η συνεργασία, η οποία υλοποιείται σε σύμπραξη με τη λονδρέζικη CBE Capital Ltd, αφορά τη μελλοντική διαχείριση και το branding μιας υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και επώνυμων κατοικιών (branded residences). Η Auberge Resorts δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη μέσω του Grace Hotel στη Σαντορίνη. Η προς αξιοποίηση έκταση βρίσκεται στη βορειοανατολική Κρήτη και στον Όρμο Φανερωμένης, στις βόρειες ακτές του Ν. Λασιθίου, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την πόλη της Σητείας και 8 χλμ. από το αεροδρόμιό της και εκτείνεται σε 2.690 στρέμματα.

Ποια προϊόντα private label έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση

Λίγους εκπλήσσουν τα αποτελέσματα. Ισχυρό αποτύπωμα της μελέτης της ICAP CRIF, βάσει των οποίων η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο οργανωμένο λιανεμπόριο τοποθετείται σταθερά στο 25%, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Σε περιόδους οικονομικής στενότητας οι καταναλωτές στρέφονται έντονα προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε όρους αγοραστικής δύναμης, τους ωθεί στην αναζήτηση πιο οικονομικών λύσεων. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν δυναμικά στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και μεγαλύτερης ποικιλίας, γεγονός που ενισχύει το μερίδιό τους. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι καταναλωτές τα θεωρούν πλέον εφάμιλλα των επώνυμων αλλά και εξίσου ποιοτικά. Την περίοδο 2022-2023 η αξία της αγοράς των private label παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής περίπου 10%. Η αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής, ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις τους καθώς, λόγω της αβεβαιότητας, αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών. Αντίθετα, τη διετία 2024-2025 η αξία αυξήθηκε με ηπιότερο ρυθμό, της τάξης του 5%, με τους καταναλωτές πάντως να συνεχίζουν να τα προτιμούν, παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Τα «τρόφιμα» παραμένουν η κυρίαρχη κατηγορία με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% – 70% στη συνολική αξία πωλήσεων τα τελευταία έτη, ενώ ακολουθεί η κατηγορία «απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά» με ποσοστό της τάξης του 20% – 22%.

«Χρυσάφι» η νέα στήριξη για τη βιομηχανία

Στην πιο κατάλληλη χρονική περίοδο ήρθε η έγκριση της Κομισιόν για το νέο καθεστώς στήριξης της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας ύψους 405 εκατ. ευρώ. Δεδομένης της διεθνούς κρίσης και της ανόδου των ενεργειακών τιμών, οι επιχειρήσεις αυτές θα επωφεληθούν (και αναδρομικά) από μια μείωση 75-85% στις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τρία χρόνια.

Ως αντάλλαγμα θα πρέπει να επενδύσουν σε καθαρή παραγωγή ενέργειας σε βάθος χρόνου, όμως το πρόσημο του μέτρου είναι ασφαλώς πολύ θετικό. Πριν από μερικές ημέρες, άλλωστε, πέρασε εγχώρια ρύθμιση για μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ της βιομηχανίας κατά 50% από τις αρχές Ιουλίου.

Πρόκειται, ασφαλώς, για εξέλιξη που αναμένεται να αποτυπωθεί και στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο εξής.