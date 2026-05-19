Το σκηνικό που εξελίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή (και) την διαγραφή του Παύλου Πολάκη, είναι σουρεαλιστικό. Άπαντες έχουν το βλέμμα στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα και περιμένουν ένα νεύμα του όταν ο ίδιος σε όλους τους τόνους έχει ξεκαθαρίσει ότι πάει για γενικό rebranding: δεν θα δεχθεί κόμματα και αποκόμματα με συμφωνίες, ούτε όρους ως προς τα πρόσωπα που θα βάλει στα ψηφοδέλτια του. Το νέο θέλει να φέρει. Την ώρα που τον πιέζουν να δει τον Φάμελλο εκείνος ρίχνει το βάρος του στο να συζητάει με τους νέους.

GenZ ή Μillenials

Στις πόλεις όπου παρουσίαζε την Ιθάκη του, πήγαινε στα στέκια τους, έπινε ποτό και συζητούσε μαζί τους. Χθες το βράδυ πήγε στην εκδήλωση Unmute Now με νέους της γενιάς GenZ ή Millenials που μεγάλωσαν μαζί με την εξάπλωση του internet, των κινητών και των social media. Τους άκουσε μοιράστηκε τον προβληματισμό τους. Αυτή η γενιά μπορεί να φέρει ανατροπές στις κάλπες αν σηκωθεί και πάει να ψηφίσει. Αυτή είναι η προτεραιότητα του πρώην πρωθυπουργού και όχι οι ισορροπίες με τους πρώην συντρόφους του, όπως τονίζουν συνεργάτες του.

Τα ασημικά

Μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα «ασημικά» του ΣΥΡΙΖΑ και πως αυτά θα περάσουν στο κόμμα Τσίπρα. Εκτός του ότι προσβάλει την αριστερά αυτή η συζήτηση, θα λειτουργήσει υπονομευτικά και για τον Τσίπρα. Αν αφήσει την Αμαλίας και τη Φιλελλήνων όπου ετοιμάζονται τα γραφεία του νέου κόμματος, για να επιστρέψει στην Κουμουνδούρου, μετατρέψει την Αυγή και το Κόκκινο σε δική του φωνή, θα πέσει στα βράχια και το ξέρει. Μαθαίνω ότι τον ενδιαφέρουν μόνο από ιστορικής άποψης. Και δεν είναι της ώρας.

Ο μουτζούρης

Όλα τα είπε ο Σέξπιρ με τον τίτλο του βιβλίου του «πολύ κακό για το τίποτα». Για να πάει ο Φάμελλος στον Τσίπρα, όπως μετά τον Πολάκη που διαγράφτηκε, συνεχίζει να το ζητάει ο Παππάς, θα πρέπει και ο Τσίπρας να θέλει να τον δει. Και δεν θέλει. Οι συμβολισμοί θα ήταν πολύ αρνητικοί. Παραπέμπει επίσης και στο ποιος θα παίξει τον μουντζούρη. Να ζητήσει συνάντηση ο Φάμελλος να αρνηθεί ο Τσίπρας να τον δει ή να τον δει αλλά να αρνηθεί δημοσίως να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα και δεν τους θέλει και ο Τσίπρας, να έχουν ένα επιχείρημα να επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατεβεί στις εκλογές με δικά του ψηφοδέλτια.

Σε περιδίνηση

Πόλεμος ξέσπασε και ως προς το αν ο Πολάκης που διαγράφηκε από την ΚΟ έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Οι μεν λένε ότι τελείωσε από όλα, οι δε (Παππάς, Δούρου) λένε ότι άλλο είναι το καταστατικό της ΚΟ και άλλο των κομματικών οργάνων. Την σύγκλιση της Επιτροπής Δεοντολογίας την ζήτησε και ο Πολάκης αλλά για τους βουλευτές και τα στελέχη που ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του Τσίπρα.

Face control

Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κληθεί σε καμία συνεδρίαση οργάνου. Κι αν ο Πολάκης εμφανιστεί όπως προειδοποίησε μιλώντας στη βουλή, τι θα γίνει; Θα του απαγορέψουν την είσοδο στην Κουμουνδούρου; Θα πάρουν τέτοιο ρίσκο με τον Πολάκη; Το φοβούνται αυτό οι προεδρικοί και υποψιάζομαι ότι για να το αποφύγουν δεν θα συνεδριάσουν …ποτέ!

Διακήρυξη χωρίς βουλευτές

Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στο Θησείο το κόμμα του και την Διακήρυξη. Τις πρώτες υπογραφές θα βάλουν τα νέα πρόσωπα που δίνει στην δημοσιότητα το γραφείο του. Θα υπάρχουν οι υπογραφές και πολιτικών προσώπων – όχι όμως βουλευτών. Ανάμεσα τους θα είναι ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Γιώργος Χουλιαράκης κ.α. Οι εν ενεργεία βουλευτές αποκλείονται διότι δεν το θεωρεί πολιτικά ορθό ενώ κρατάνε την έδρα άλλου κόμματος να την πάρει το δικό του κόμμα. Στο παρελθόν εμμέσως είχε επικρίνει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγαν για τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να την πάρει το ΠΑ.ΣΟ.Κ..

Ο χορός των ανεξαρτητοποιήσεων

Αρχίζει όμως ο χορός των ανεξαρτητοποιήσεων. Τα επόμενα 24ωρα θα ανεξαρτητοποιηθούν από τη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Χουσείν Χασάν Ζεϊμπέκ. Ήδη ανεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ. Η αντιπρόεδρος της βουλής Όλγα Γεροβασίλη που έχει και προσωπική φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν σκοπεύει να παραιτηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω των καθηκόντων της. Πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα είναι οι Γαβρήλος, Κεδίκογλου, Μεϊκόπουλος κα.

Γεννητούρια

Στις 21 Μαΐου, την Πέμπτη, ανήμερα της μεγάλης γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, η Μαρία Καρυστιανού θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη. Ο δημοσιογράφος και για χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα τηλεοπτικών καναλιών και εφημερίδων Θανάσης Αυγερινός, που βρίσκεται κοντά της, μιλάει για πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές που προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Παρών ήταν και ο προερχόμενος από την Αγία Πετρούπολη επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης. Άρχισε η κριτική για ρωσικό δάκτυλο. Συνεργάτες της το διαψεύδουν. Την στηρίζει επίσης ο

ηθοποιός γνωστός από τη δεκαετία του ´80 Νίκος Ζιάγκος που δήλωσε ότι τον έφερε στο κίνημα Καρυστιανού ο Σιουρδάκης όταν του δίδασκε ρωσικά.

Χωρίς κομματική ταμπέλα

Στενοί συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι δεν θα έχει κομματικό χρώμα το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, διότι οι διαχωριστικές γραμμές έχουν πέσει. Όταν όμως ο εκ των υποστηρικτών της Γιάννης Βουγιατζής, συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος έχει γράψει ότι «οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα γιατί απλά μας κυβερνούν εβραϊκά σκουλήκια» δεν εκφράζει μια ακροδεξιά άποψη; Ο πρώην συνεργάτης της επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος τα αναδεικνύει όλα αυτά. Την κατηγορεί ότι πήρε εντολή από την Μόσχα και δεν φαίνεται ότι θα την αφήσει σε χλωρό κλαρί.

«Σ αγαπάω μ´ ακούς;»

Την ανάγκη να κλείσει το πλήγμα που δημιουργήθηκε από την διαγραφή Σαμαρά επισήμανε ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού Δημήτρης Γιάνος μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ. «Οι διαφορές δεν λύνονται με διαγραφές ή διαμεσολαβητές, λύνονται με απευθείας συνάντηση, ένα τηλεφώνημα» τόνισε. Είναι προσωπική του άποψη όπως ξεκαθάρισε, αλλά τι ήθελε και το είπε; Κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως άρχισαν να λένε ότι ο Σαμαράς τον έβαλε να τα πει, γιατί θέλει να επιστρέψει. Έφτασαν αυτά τα σχόλια στ´ αυτιά στο σαμαρικό στρατόπεδο. Το αντιμετώπισε με χιούμορ. «Ωραία να τον πάρει ο Μητσοτάκης τον Σαμαρά αλλά τι να του πει; Μήπως να του τραγουδήσει «σ´ αγαπάω μ´ ακούς;» έλεγαν γελώντας. Κι εμείς χωρίσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι!