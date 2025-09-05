Ποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις έως τώρα διαρροές για το πακέτο της ΔΕΘ;

Με το πακέτο της ΔΕΘ να φαίνεται πως κλειδώνει στην τελική του μορφή, οι τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθούν τα μέτρα (στεγαστικό, δημογραφικό, μεσαία εισοδήματα) ικανοποιούν ορισμένους, αλλά άλλους τους ανεβάζουν στα… κάγκελα. Ο λόγος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι, καθ’ όλο το διάστημα που προηγήθηκε με τις διαρροές των μέτρων και της κατεύθυνσής τους, βρέθηκαν σε έντονο αναβρασμό. Όπως πληροφορείται η στήλη, συζητείται στην αγορά πως, ενώ η κυβέρνηση έχει να «δώσει» μέσω ελαφρύνσεων και ενισχύσεων σε οικογένειες και ζευγάρια με παιδιά, σε μισθωτούς και συνταξιούχους, σε ενστόλους κ.ο.κ., οι ίδιοι δεν τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, με ελάχιστες από τις προβλέψεις να τους ευνοούν άμεσα. Επί του παρόντος, αυτό που υπάρχει στο τραπέζι (χωρίς να εμφανίζεται ως «κλειδωμένο») είναι παρέμβαση στα τεκμήρια εισοδήματος, τα οποία πέρυσι «τσάκισαν» πολλούς από αυτούς με υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις. Μάλιστα, οι κύκλοι της αγοράς αναφέρουν πως ενώ τα προηγούμενα χρόνια το βάρος της φορολογικής μεταρρύθμισης έπεσε σχεδόν εξ ολοκλήρου στις πλάτες τους (οδηγώντας αντίστοιχα στην υπεραπόδοση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω της εκτίναξης των φοροεσόδων), η πρόνοια τώρα για αυτούς είναι αναντίστοιχη. Οι ίδιες «φωνές» του κλάδου υπενθυμίζουν πως το 2027 είναι εκλογικό έτος και πως η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένη την εκ νέου στήριξή της από τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα…

Έρχονται πρόστιμα από το ΓΕΜΗ

Και αυτό διότι οι μικρομεσαίοι του κλάδου αισθάνονται πως βάλλονται πανταχόθεν. Άλλος ένας πονοκέφαλος είναι η διορία που λήγει για να γίνουν πράξη οι προειδοποιήσεις για πρόστιμα του ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα πρόστιμα του ΓΕΜΗ για μη ανάρτηση οικονομικών καταστάσεων θα αρχίσουν να καταφθάνουν στις επιχειρήσεις με κλιμακωτό πλαίσιο ανά μέγεθος οντότητας. Τα ποσά είναι υψηλότερα για μεσαίες και μεγάλες, αλλά δεν πάνε πίσω ούτε για τις μικρότερες (50.000 ευρώ για μεσαίες, 25.000 για μικρές, 10.000 για πολύ μικρές), ενώ προβλέπεται αυτόματη διασταύρωση με την ΑΑΔΕ. Το «παράθυρο» συμμόρφωσης κλείνει στις 31.12.2025 και ήδη πολλοί επιχειρηματίες ζητούν παράταση. Κατόπιν τούτου, το κόστος αμέλειας θα είναι άμεσο, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής. Σημαντικό σημείο είναι πως αν υποβληθούν οι εκκρεμείς καταστάσεις και πληρωθούν εντός 30 ημερών, τα πρόστιμα πέφτουν στο 50%. Διαφορετικά, το ΓΕΜΗ θα στείλει λογαριασμό που θα είναι ιδιαίτερα βαρύς για τους επιχειρηματίες…

Η πρωτιά του αρδευτικού Νέστου

Σε χρόνο-ρεκόρ προχώρησαν οι διαδικασίες για το μεγάλο αρδευτικό έργο της Ξάνθης, όπως αποκάλυψε χθες, σε ειδική εκδήλωση στην ακριτική πόλη, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα. «Από την αρχική προκήρυξη μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεσολάβησαν μόλις δύο χρόνια», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για χρόνο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι ο διαγωνισμός όχι μόνο περιλάμβανε δύο στάδια, αλλά προέβλεπε και τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία έχει οδηγήσει στα βράχια ουκ ολίγα έργα… Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 220,5 εκατ. ευρώ, θα υλοποιήσει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε διάστημα 36 μηνών, ενώ το πρώτο τμήμα του εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Θα χρειαστούν πολλά τέτοια έργα σε όλη την επικράτεια.

30 χρόνια για project – μακέτα

Θα είχε ενδιαφέρον εάν μετρούσε κάποιος πόσοι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, μελετητές και λοιποί αρμόδιοι ασχολήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια με την περίφημη τουριστική επένδυση της Minoan στο ακρωτήρι Κάβο Σίδερο Σητείας στην Κρήτη. Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της βρετανικής εταιρείας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία, καταδικάζουν να παραμείνει μακέτα το project που το 2008 είχε προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ, ο οποίος μεταγενέστερα μειώθηκε σε 267,7 εκατ. ευρώ μετά από σχετική απόφαση του ΣτΕ. Σε συνέχεια του οικονομικού αδιεξόδου της Minoan, η Μονή Τοπλού, ιδιοκτήτρια του ακινήτου (25 χιλ. στρεμμάτων) όπου θα υλοποιούνταν η επένδυση, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε η έκταση να επανέλθει στην κυριότητά της.

Αντίδοτο στους υδρογονάνθρακες

Σε θετικές εξελίξεις που θα αντισταθμίσουν το «ναυάγιο» του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου προσβλέπει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων. Οι πληροφορίες θέλουν δύο εταιρείες, τη Chevron και την HELLENiQ Energy, να λαμβάνουν τελικά μέρος στον διεθνή διαγωνισμό, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι, η Chevron θα γίνει η δεύτερη αμερικανική εταιρεία μετά την ExxonMobil που θα εισέλθει στη χώρα μας. Όλα αυτά, ενώ η Ουάσιγκτον και η νέα πρέσβης στην Ελλάδα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και τη διμερή συνεργασία. Αν και το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών δεν προδικάζει την επιτυχία του όλου εγχειρήματος και την ανακάλυψη φυσικού αερίου, μόνο και μόνο η παρουσία των Αμερικανών στην ελληνική ΑΟΖ αποτελεί σημαντική απάντηση στις βλέψεις της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, η Αθήνα φιλοδοξεί να επηρεάσει εκ νέου τη στάση της Λιβύης και θεωρεί ότι η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ και του ΥΠΕΞ της Τρίπολης θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Μπαίνει γερά στο παιχνίδι της αποθήκευσης ενέργειας ο Όμιλος Καράτζη

Άδειες συνολικής ισχύος 270 MW εξασφάλισε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο Όμιλος Καράτζη, ώστε να υλοποιήσει εννέα μονάδες αποθήκευσης ενέργειας των 30 MW στην Κρήτη. Πρόκειται για έργα που χρησιμοποιούν μπαταρίες ώστε να αποθηκεύσουν ενέργεια τις ώρες όπου παράγουν μεγάλες ποσότητες οι ΑΠΕ, όπως το μεσημέρι. Στη συνέχεια, οι μονάδες αυτές διοχετεύουν την ενέργεια τις ώρες που χρειάζεται, αποκομίζοντας τη διαφορά στην τιμή. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι εν λόγω επενδύσεις προορίζονται να γίνουν στη Σητεία της Κρήτης. Ο Όμιλος έχει λάβει ήδη άδεια και για μονάδα αποθήκευσης 300 MW στη Θεσσαλία, όπου διαθέτει φωτοβολταϊκά πάρκα.

Έντονη κινητικότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ στα ανατολικά σύνορα

Μπαράζ περιοδειών πραγματοποιούν τα κορυφαία στελέχη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, αμέσως μετά τις θερινές διακοπές, έσπευσε σε Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία και Φινλανδία. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει επισκεφθεί τη Σλοβενία, την Κροατία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και σήμερα βρίσκεται στην Τσεχία. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει βρεθεί στην Εσθονία, στη Σλοβενία και στη Γερμανία. Πηγές της στήλης αναφέρουν πως η αύξηση της ρωσικής επιθετικότητας, ιδίως κατά της ΕΕ, εγείρει μεγαλύτερες ανησυχίες. Εξάλλου, υπενθυμίζουμε πως ενώ είχε προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής της ΕΕ στα τέλη Οκτωβρίου, κανονίστηκε (το περασμένο Σαββατοκύριακο) εμβόλιμα άτυπη – έκτακτη σύνοδος. Τι θα σήμαινε για την ΕΕ και την Ελλάδα αν αυτή η «αύξηση της ρωσικής επιθετικότητας» δεν είναι απλώς μέρος του διπλωματικού παιχνιδιού γύρω από κάποια ειρήνευση στην Ουκρανία, αλλά το πρελούδιο μίας δεύτερης φάσης του πολέμου «στα ανατολικά»;