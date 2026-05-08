Με το βλέμμα στους «ανησυχούντες» βουλευτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα «ή μαζί θα κερδίσουμε ή μαζί θα χάσουμε». Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, την Πέμπτη κράτησε έξι ώρες. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι για να κερδίσει η ΝΔ τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι εύκολο και «πρέπει όλοι μαζί να ιδρώσουμε τη φανέλα» όπως τόνισε. Προειδοποίησε όσους το ξεχνούν ότι «η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μόνο μέσα από την επιτυχία της ΝΔ». Θέλει την αυτοδυναμία για να εκλέξει και το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. «Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα» τόνισε. Άλλωστε αυτή είναι η μεγάλη αγωνία αρκετών βουλευτών, μήπως πάρει χαμηλό ποσοστό η ΝΔ και δεν επανεκλεγούν.

Ο Δένδιας

Ο υπουργός Άμυνας δεν παραβρέθηκε στην ΚΟ γιατί έλειπε για επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία, η οποία κλείστηκε αρκετές εβδομάδες πριν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής συναδέλφων του ότι είναι απών, ότι επιλέγει να μιλήσει μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον για θέματα της αρμοδιότητας του. Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της ΝΔ κρατούν ζωντανές τις συζητήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη μέρα, μετά τον Μητσοτάκη. Κι αυτήν τη στιγμή ο πρώτος στη λίστα είναι ο Δένδιας έστω κι αν ο ίδιος βλέπει τους βουλευτές που το ζητούν, αλλά δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι κάνει κινήσεις υπονομεύοντας τον Μητσοτάκη.

Το εσωκομματικό δίπολο

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα πρόσωπο που κρατάει σταθερά ψηλά την σημαία κατά του Δένδια είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αρκετές φορές έβγαλε στη σέντρα τον υπουργό Άμυνας. «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν», είπε υπουργός Υγείας χθες. «Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ» τόνισε εννοώντας εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» όπου παραβρέθηκε ο Δένδιας. Επίσης τον επέκρινε όταν απουσίαζε από την ψήφιση της τροπολογίας του δικού του υπουργείου, του υπ. Άμυνας στο οποίο πέρασαν οι αρμοδιότητες του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά την σύγκρουση για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, την απεργία πείνας του Ρούτσι κλπ.

«Δεν τσαλακώνεται»

Αυτό που χρεώνουν στον υπουργό Άμυνας και τώρα και όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι δεν «τσαλακώνεται». Δεν ήταν παρών στις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές θύμα των οποίων υπήρξε και ο ίδιος. Αντίθετα για τον Άδωνι Γεωργιάδη αυτό που λέγεται μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ είναι ότι πέφτει στη φωτιά ακόμη και όταν η κυβέρνηση βρίσκεται στο καναβάτσο.

Επόμενη μέρα

Την επόμενη μέρα της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη – όταν έρθει – πολλοί στη ΝΔ δύσκολα μπορούν να φανταστούν στην ίδια πλευρά τον Δένδια με τον Γεωργιάδη. Ο Δένδιας ξεχωρίζει ως δελφίνος. Ο υπουργός Υγείας οργανώνει και μέσω των social media έναν δικό του στρατό. Ο πρώτος κινείται στην κεντροδεξιά. Ο δεύτερος στην δεξιά που σήμερα δεν έχει έναν εκπρόσωπο που θα μπορούσε να την ενώσει. Και οι δύο δεν πρόκειται να αμφισβητήσουν τον Μητσοτάκη όσο ηγείται της ΝΔ και της κυβέρνησης. Στην γραμμή Άδωνι δείχνοντας Δένδια, κινήθηκαν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Μητσοτάκης

Το αξιοσημείωτο από την χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ είναι ότι για πρώτη φορά άφησε σαφείς αιχμές που φωτογράφιζαν τον Νίκο Δένδια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο» δήλωσε. «Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα». Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε και μια λαϊκή έκφραση.

«Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα» δήλωσε. «Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες».

Ο Τραμπ θα έρθει στην Αθήνα;

Η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι το θέλει ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ να έρθει στην Αθήνα και δεν θα παραιτηθεί μέχρι να το επιτύχει η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δήλωσε μάλιστα ότι θα ήθελε πολύ να δει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει ομιλία για την Δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Η επέτειος είναι στις 4 Ιουλίου και στις 7-8 Ιουλίου ακολουθεί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές δεν απέκλεισαν ή για να είμαι ακριβής εξέφρασαν την επιθυμία, ο Τραμπ μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ πετώντας για την Τουρκία να κάνουν μια στάση στην Αθήνα τον Ιούλιο.

Το παρασκήνιο

Δεν υπήρξε διάψευση. Άλλωστε δεν θα ήταν μια επίσημη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα, στην οποία ακολουθούνται άλλα πρωτόκολλα. Το παρασκήνιο όμως αποκαλύπτει τα εξής. Κρίσιμη παράμετρος θα είναι η εξέλιξη της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εάν δεν έχει να επιδείξει μια μεγάλη νίκη δεν θα εμφανιστεί στο ΝΑΤΟ. Επίσης ήδη γίνονται δύσκολες συζητήσεις στην ΕΕ και στην Ουάσιγκτον για τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ. Να σας θυμίσω τις απειλές Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από την βορειοατλαντική συμμαχία διότι οι σύμμαχοι δεν τις βοήθησαν στα στενά του Ορμούζ. Να αναφέρω επίσης και την προσπάθεια του να δημιουργήσει ένα μικρό ΝΑΤΟ ευέλικτο με χώρες των προθύμων, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Γεραπετρίτης – Ρούμπιο

Όλα αυτά κάνουν πολύ δύσκολο το σταυρόλεξο και αβέβαιο το ταξίδι των τριών στην Αθήνα, πριν την Τουρκία. Πιθανόν ούτε ο Τραμπ να πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Επίσημη επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και του Τραμπ στην Αθήνα έχουν συζητηθεί μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο θα συζητηθούν και οι ημερομηνίες. Ρούμπιο και Χέγκσεθ δεν αποκλείεται να έρθουν τον Ιούλιο. Όλα αυτά ρυθμίζονται δια της διπλωματικής οδού.

Στα χαρακώματα!

Η κόντρα της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι μετά τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει κοπάσει. Πιο αιχμηρός από όλους ήταν ο Μάκης Βορίδης στην ΚΟ.

«Έχω δει όλες τις υποθέσεις είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις» δήλωσε για τους βουλευτές για τους οποίους ψηφίστηκαν άρσεις ασυλίας.

«Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει ίδια».

Στην κριτική του επέμεινε και ο πρωθυπουργός ο οποίος είπε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία πρέπει να αποδείξει στην πράξη την αμεροληψία της. Αιχμές άφησαν και αρκετοί βουλευτές.

Ρίσκο!

Έχει ρίσκο αυτή η στρατηγική έστω κι αν υπηρετείται από επιχειρήματα ως προς την νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων. Οι πολίτες στην πλειονότητα τους δεν συμφωνούν. Στην δημοσκόπηση της MRB για το Open, 8 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που πιστεύουν και οι 7 στους 10 μέσα στη ΝΔ. Πλειοψηφική είναι και η άποψη ότι πρέπει να γίνει Εξεταστική για τις υποκλοπές. Το 67,7% θεωρεί ότι πρέπει να γίνει όπως και οι 6 στους 10 εντός της ΝΔ. Ούτε βοηθούν κατά τη γνώμη μου όλες αυτές οι συνεντεύξεις περί της αθωότητας των πάντων. Δεν μπορεί να μη φταίει κανένας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε ισχύει αυτό που είπε ο πρωθυπουργός «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».