ΝΤΙΝ Επαφές, συναντήσεις και πολλά γεύματα -ακόμα και εκτός κλεινόν άστυ, προκειμένου οι συνδαιτημόνες να αποφεύγουν γνωστούς τους- συνθέτουν αυτή την περίοδο το τηλεοπτικό παρασκήνιο! Παρασκήνιο στο οποίο αναφέρονται αλλαγές με ντόμινο εξελίξεων… σε πολλά επίπεδα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οι σημαντικότερες… έως τώρα… αλλαγές που δικαιολογημένα εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν ντόμινο εξελίξεων είναι η αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων του Ομίλου ΣΚΑΪ, Βασίλη Παπαδρόσου, που έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά και η λήξη της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον σταθμό του Φαλήρου… που είναι στο τραπέζι του ΣΚΑΪ… και περιμένει να δημοσιοποιηθεί. Και επειδή και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχει ντόμινο… σεναριολογίας, ας αναφέρουμε τι λέει το ρεπορτάζ. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ο Βασίλης Παπαδρόσος λοιπόν βρίσκεται στο «στόχαστρο» δύο τηλεοπτικών σταθμών και συγκεκριμένα των… προσοχή: δεν τους αναφέρω βάσει αλφαβητικής σειράς… ALPHA και ΑΝΤ1. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου, το έμπειρο και ικανό στέλεχος το έχουν προσεγγίσει ανώτατοι αξιωματούχοι των προαναφερόμενων καναλιών, ενώ όσα ακούγονται για επαφές του με την ΕΡΤ δεν έχουν καμία σχέση… με ρεπορτάζ. Σίγουρο όμως είναι πως το προσεχές διάστημα θα έχει επαφές… και πάλι, χωρίς να τους αναφέρω βάσει αλφαβητικής σειράς… με ALPHA και ΑΝΤ1. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Όσον αφορά τη Σία Κοσιώνη και μετά το οριστικό «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ, να αναφέρω πως σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες μου και παρά την έντονη σεναριολογία, η δημοσιογράφος δεν έχει κάνει καμία επαφή με στέλεχος κάποιου τηλεοπτικού σταθμού. Το σενάριο δε που την θέλει να συνεργάζεται την επόμενη σεζόν με την ΕΡΤ για να αναλάβει το καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1… είναι μόνο σενάριο και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα… και με τα σχέδια των στελεχών της δημόσιας τηλεόρασης! Στο σημείο αυτό μάλιστα, και προς αποφυγή της σεναριολογίας, να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο δελτίο παρουσιάζει ο Απόστολος Μαγγηριάδης και ο ικανός δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με τη δημόσια τηλεόραση για δύο ακόμη χρόνια. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Επιστρέφοντας στο ρεπορτάζ για τη Σία Κοσιώνη, αξίζει να αναφέρω ότι από χθες γίνονται επαφές μεταξύ της δημοσιογράφου και της διοίκησης του ΣΚΑΪ, ώστε η Σία Κοσιώνη να παρουσιάσει για τελευταία φορά το κεντρικό δελτίο του σταθμού μεθαύριο, την Παρασκευή 8 Μαΐου, αρκετά δηλαδή νωρίτερα από το καθορισμένο χρονικό όριο του εν ισχύι ακόμη συμβολαίου της. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν αν θεωρήσουμε πως η πρόωρη και άρον άρον αποχώρησή της από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ αποδεικνύει πως… δεν πρόκειται για «βελούδινο διαζύγιο», αλλά πως μετά από είκοσι χρόνια οδηγήθηκαν σε έναν «ακανθώδη χωρισμό»… ο οποίος επιδέχεται πολλών αναλύσεων και έντονου παρασκηνίου. Αυτά… προς το παρόν… και πάμε παρακάτω… περιμένοντας παράλληλα τη… βελούδινη ανακοίνωση που σίγουρα δεν θα αναφέρει πώς… γκρεμίστηκε μία στενή συνεργασία είκοσι ετών! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάμε όμως σε αληθινά γκρεμίσματα, όπως αυτά που θα δούμε στο «Extreme Makeover: Home Edition», το οποίο, όπως γράφω μήνες τώρα, θα βγει την επόμενη σεζόν από τον ΑΝΤ1. Γιατί μπορεί στο κανάλι του Αμαρουσίου να το είχαν ανακοινώσει για την τωρινή σεζόν, αλλά λογάριαζαν χωρίς… τον «κτίστη» Σπύρο Σούλη και το μέγεθος παραγωγής του πρότζεκτ. Πριν λίγες ημέρες λοιπόν ολοκληρώθηκε το γύρισμα του πρώτου επεισοδίου σε ένα… για να το πω κομψά… σπίτι που έχρηζε «ριζικής ανακατασκευής», όπως και έγινε από τον Σούλη και την ομάδα του, που δουλεύοντας νυχθημερόν επί μία εβδομάδα παρέδωσαν εντυπωσιακό, όπως μαθαίνω, σπίτι στους ιδιοκτήτες του και εντυπωσιακό οπτικό υλικό στο κανάλι του Αμαρουσίου. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένω στον ΑΝΤ1, αλλά από το «χτίσιμο» πάω στην… αποδόμηση, που έχω την εντύπωση ότι κάνουν στον «Εκατομμυριούχο» τους, που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω τον προγραμματισμό του τηλεπαιχνιδιού, αφού παίζει όποτε να ‘ναι επαναλήψεις… και όποτε να ‘ναι καινούργια επεισόδια. Παράλληλα όμως, αυτές τις μέρες γράφουν καινούργια επεισόδια για next year, αποδεικνύοντας ότι είναι -δικαιολογημένα- ευχαριστημένοι από την πορεία του τηλεπαιχνιδιού, που θα συνεχίσει να προβάλλεται όλο το 2027. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Α, να μία δύσκολη ερώτηση, αυτές που λέμε «του ενός εκατομμυρίου», που μπορεί να κάνει σε παίκτη ο Αρναούτογλου: «πότε προβάλλονται τα καινούργια επεισόδιά μας, οέο;» και είναι σίγουρο πως δεν θα απαντηθεί σωστά…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ