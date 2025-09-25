Πότε θα κριθούν τα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Την περασμένη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκίνησε η εφαρμογή της «εφόδου των δέκα ημερών», η οποία αποφασίστηκε σε σύσκεψη μεταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και των περιφερειαρχών στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως πληροφορείται η στήλη. Αυτό σημαίνει ότι η δεκαήμερη «έφοδος» μετρά από τις 21 Σεπτεμβρίου, και τα πρώτα αποτελέσματά της αναμένεται να φανούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή στις αρχές Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο θα πρέπει να ξεκινήσουν και τα πρώτα σφαγεία της σεζόν. Αν δεν ξεκινήσουν (λόγω ενός πιθανού lockdown), θα αυξηθεί το κόστος τροφής για τα αιγοπρόβατα και, κατ’ επέκταση, το κόστος παραγωγής γάλακτος (και φέτας) αλλά και η τιμή του κρέατος.

Μία μικρή, αλλά «καυτή» ασφαλιστική πατάτα

Ο ενιαίος κανονισμός (μη συνταξιοδοτικών) παροχών του ΕΦΚΑ εκκρεμεί από το 2017. Το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει δημοσιεύματα με διάφορα σενάρια, όπου βασικοί χαμένοι εμφανίζονται οι ασφαλισμένοι των τέως «ευγενών» ταμείων και κερδισμένοι οι μη μισθωτοί. Σε επικοινωνία που είχε η στήλη με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, τα σενάρια δεν διαψεύστηκαν. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεται η στήλη, κανείς δεν μπορεί να «δέσει κόμπο» ότι οι αλλαγές θα προχωρήσουν. Όχι μόνο γιατί πιέζει ο πολιτικός χρόνος (οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2026), αλλά και γιατί θα πλήξουν μέρος της «μεσαίας τάξης», που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Εξάλλου, το Υπουργείο Εργασίας έχει ακόμα σημαντική νομοθετική δουλειά: κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου για το 13ωρο, αλλαγές στο ΤΕΚΑ, νέο πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλαγές στα ΚΕΠΑ κ.ά.

Με τον μπαμπούλα της Ελλάδας ξανά το AfD – αυτή τη φορά ως πρώτο κόμμα

Την χρεοκοπημένη Ελλάδα του 2010 επιστρατεύει το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) για να αντιταχθεί στον νέο κρατικό δανεισμό που έχει δρομολογήσει ο Φρίντριχ Μερτς για τον επανεξοπλισμό της χώρας. «Μετά τις εκλογές εγκρίνατε μια λευκή επιταγή 1,5 τρισ. ευρώ (σ.σ. μέσω της χαλάρωσης του συνταγματικού φρένου χρέους). Δεν θα μπορούμε καν να πληρώνουμε τους τόκους. Θα πρέπει να αναλάβουμε νέο χρέος, όπως ακριβώς έκανε η Ελλάδα πριν από την κατάρρευσή της», δήλωσε βουλευτής του AfD στη γερμανική Βουλή πριν λίγες ημέρες. Η διάσωση της Ελλάδας το 2010 υπήρξε το έναυσμα για την ίδρυση του τότε περιθωριακού AfD, το οποίο σπεκουλάριζε υπέρ του Grexit. Σήμερα, χρησιμοποιεί ξανά την «ελληνική χρεοκοπία» ως φόβητρο, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία θα έχει την ίδια μοίρα αν δανειστεί ανεξέλεγκτα. Με μία διαφορά: το AfD εμφανίζεται πλέον πρώτο στις δημοσκοπήσεις με 27% και η ηγέτιδά του, Άλις Βάιντελ, μίλησε χθες στη Bundestag με ύφος «εν αναμονή καγκελαρίου».

Το MyStreet app δεν έφτασε Ναύπακτο

Σπουδαία υπόθεση η εφαρμογή «My Street», που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν τα κακώς κείμενα στους δημόσιους χώρους. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν είναι πραγματικά αποτελεσματική. Για παράδειγμα, στη Ναύπακτο, όπως πληροφορείται η στήλη, από την περασμένη άνοιξη έχει γίνει μπαράζ καταγγελιών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην ΕΚΠΟΙΖΩ και βεβαίως στη δημοτική αρχή, για παράνομη κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων σε κεντρικές οδούς. Τι έχει γίνει; Πρακτικά τίποτα. Είναι ενδεικτικό ότι επιστολή της ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει πως συνεχίζει να δέχεται καταγγελίες από κατοίκους και, μετά από εξέταση του θέματος, διαπιστώνει ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές που ακολουθούν επιτηδευματίες και έμποροι της περιοχής. Τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται άναρχα, stands πώλησης εμπορευμάτων και διαφημιστικές πινακίδες στήνονται μπροστά σε κατοικίες, κλείνοντας ακόμη και τις εξώπορτες. Το πλάτος του δρόμου μειώνεται, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορεί να τον διασχίσει ούτε πεζός – πολλώ δε μάλλον ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα – ούτε όχημα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρο. Να είναι, άραγε, η Ναύπακτος η εξαίρεση στον κανόνα ή το αντίθετο;

Νέο εγχείρημα από έναν παλιό γνώριμο

Ένα νέο εγχείρημα στον τομέα της ενέργειας ξεκινά ο Ματθαίος Τζιαμούρτας, ο Κύπριος επιχειρηματίας (και παλαιός γνώριμος) του κλάδου των ΑΠΕ και επικεφαλής της Jasper Wind. Πρόκειται για τη νεοσύστατη εταιρεία Silver Mountain, με αντικείμενο την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, την πώληση και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή υδρογόνου κ.ά. Η έδρα της εταιρείας – στην οποία πρόεδρος και CEO είναι ο κ. Τζιαμούρτας – βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 37.

Τα καλά και τα κακά νέα για BriQ Properties

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της BriQ Properties, στα 3 ευρώ από 2,88 ευρώ, θέτει η Eurobank Equities σε πρόσφατη έκθεσή της. Παράλληλα, υποβαθμίζει τη σύσταση της μετοχής σε hold από buy, επισημαίνοντας ότι τα περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα είναι πλέον περιορισμένα. Η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου κατέγραψαν αύξηση 50%, ενώ τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν πτώση, κυρίως λόγω χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές ακινήτων. Για το 2025, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 10,7 εκατ. ευρώ, με προοπτική ανόδου στα 12 εκατ. ευρώ το 2027. Με προβλέψιμα έσοδα, μισθώσεις συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό και πειθαρχημένη στρατηγική επενδύσεων, η μετοχή εμφανίζει χαρακτηριστικά «ομολόγου υψηλής απόδοσης», σημειώνει η Eurobank. Ωστόσο, μετά την άνοδο σχεδόν 45% από την αρχή του έτους, το discount έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού έχει περιοριστεί στο 20%, από 35% νωρίτερα μέσα στο έτος.

Παράταση για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες από τους δύο πρώτους διαγωνισμούς του ΥΠΕΝ έλαβαν τελικά την πολυπόθητη παράταση. Τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή τους δίνει προθεσμία υλοποίησης έως τα τέλη Μαρτίου 2026, αντί για Σεπτέμβριο 2025 όπως ίσχυε αρχικά. Πρόκειται για τις πρώτες αυτόνομες μπαταρίες που θα συνδεθούν στο σύστημα, συμβάλλοντας στην απορρόφηση της υπερπαραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας τις μεσημεριανές ώρες. Οι επενδυτές κερδίζουν έτσι πολύτιμο χρόνο, αν και θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, λόγω των αυστηρών περιορισμών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στρίβειν δια του αρραβώνος για το ρωσικό αέριο

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει μια νέα «μίνι» ενεργειακή κρίση όπως το καλοκαίρι του 2024. Θεωρεί ότι το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους έχει σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει και θέλει να προλάβει κάθε πιθανή ανατροπή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι δηλώσεις του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, ότι η Ελλάδα συμφωνεί μεν στην πλήρη απόσυρση του ρωσικού αερίου έως το 2027, αλλά ζητεί πιο προσεκτική, σταδιακή μετάβαση ώστε να αποφευχθούν ανατιμήσεις. Οι δηλώσεις αυτές αφήνουν να εννοηθεί ότι η χώρα μας εξακολουθεί να θεωρεί το ρωσικό αέριο οικονομικό πλεονέκτημα για όσο διάστημα παραμένει διαθέσιμο.

Αντιμέτωπα με νέα τρύπα τα δημόσια έσοδα

Η πρόσφατη ανάλυση του ΚΕΠΕ για τη νέα ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική στα καπνικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Σύμφωνα με το Κέντρο, όταν εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν έως 570%, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης σημαίνει πτώση ζήτησης που μπορεί να φτάσει το 18%, δηλαδή απώλεια εσόδων άνω των 415 εκατ. ευρώ (βάσει στοιχείων 2024). Το πιο ανησυχητικό είναι ότι υπονομεύεται η προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου: ενώ το 2009 αντιστοιχούσε στο 3% της αγοράς, η αύξηση φόρων το εκτόξευσε στο 24-25% έως το 2013, και το 2024 εξακολουθούσε να βρίσκεται στο 17,5%. Μήπως ξαναδούμε πλανόδιους πωλητές με λαθραία τσιγάρα σε κάθε γωνία της Αθήνας, όπως στα χρόνια της κρίσης;

Τα ραβασάκια της ΑΑΔΕ

Ξεκίνησαν τα πρώτα πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων της τελευταίας περιόδου. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει ειδοποιητήρια σε φορολογουμένους, με τον υπολογισμένο φόρο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και το πρόστιμο λόγω αμέλειας υποβολής. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση έως 24 δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μερικές χιλιάδες φορολογούμενους, και με το πρόστιμο να φτάνει τα 100 ευρώ (και έως 500 ευρώ για επιχειρήσεις), αναμένεται να εισρεύσει στα δημόσια ταμεία ένα αξιοσημείωτο ποσό.