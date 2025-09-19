Φέτα στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος;

Τα μηνύματα από το μέτωπο της ακρίβειας είναι δυσοίωνα. Πέρα από τους γνωστούς δομικούς και εξωγενείς παράγοντες, προστίθενται «έκτακτες» συνθήκες, όπως η ευλογιά που οδήγησε στον θάνατο 263.000 αιγοπροβάτων σε έναν χρόνο. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι πολύ σύντομα η φέτα θα κοστίζει όσο το μοσχαρίσιο κρέας – πάνω από 17 ευρώ το κιλό. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί την κατάσταση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο lockdown. Οι κτηνοτρόφοι ωστόσο θεωρούν ότι απαιτείται άμεση δράση, καθώς η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει καν από την Κομισιόν τις 500.000 δωρεάν δόσεις εμβολίων που προσφέρονται.

«Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι»

Ο κίνδυνος εκτόξευσης της τιμής της φέτας που προέκυψε πρόσφατα έρχεται να προστεθεί στη γενικευμένη επιδείνωση των όρων διαβίωσης. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Eurostat για το 2024, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε βασικούς κοινωνικούς δείκτες. Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ και έχει μειωθεί κατά 25,8% από το 2010 – η μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη. Το 14% του πληθυσμού βιώνει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, ενώ το 86,2% δηλώνει δυσκολία να «τα βγάλει πέρα» (πρωτιά στην ΕΕ). Σχεδόν 20% δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι, ενώ η παιδική υλική στέρηση φτάνει το 33,6% και η υποκειμενική φτώχεια το 66,8%. Η εικόνα που προκύπτει: παρά τις μακροοικονομικές βελτιώσεις, τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν την πιο έντονη καθημερινή πίεση στην Ευρώπη. Κάπως έτσι έρχεται στο μυαλό η θρυλική ταινία με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο: «Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι»

United Group Vs φήμες

Την απάντησή της στη φημολογία περί υπονόμευσης της συντακτικής ανεξαρτησίας των καναλιών N1 και Nova TV ή περί πώλησής τους στην Telekom Srbija έδωσε η United Group, βάζοντας τέλος – όπως λέει – σε «ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς». Ο όμιλος ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από τις αίθουσες σύνταξης και ότι η διοίκηση ούτε επενέβη ούτε σκοπεύει να επέμβει στο περιεχόμενο. Αποκαλυπτική πάντως είναι η αναφορά της UG πως όποιες συζητήσεις για πιθανή πώληση των N1/Nova έγιναν υπό την προηγούμενη διοίκηση. Μάλιστα, τεκμηριωμένη αλληλογραφία του Ιανουαρίου 2025 εμφανίζει τον ιδρυτή Ντράγκαν Σόλακ – μέσω στενού του συνεργάτη Βλάντισλαβ Ράταγιατς – να προσεγγίζει την Telekom Srbija, προτείνοντας αφαίρεση των καναλιών από την τηλεόραση με αντάλλαγμα €120 εκατ. ή πώλησή τους σε τρίτο μέρος, καθώς και πώληση άλλων assets (Shoppster, D Express). Η ανακοίνωση τονίζει πως η σημερινή διοίκηση, με τη στήριξη της BC Partners, βάζει μπροστά σχέδιο θωράκισης της ανεξαρτησίας: ρήτρες μη παρέμβασης, ανεξάρτητη εποπτεία ανά κανάλι και εξωτερικό διαμεσολαβητή. Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η προστασία της δημοσιογραφικής ελευθερίας από πολιτικές ή προσωπικές ατζέντες. «Μηδενική ανοχή σε παρεμβάσεις, απειλές ή βία τονίζει η United Group. Η UG είναι εδώ για να λειτουργεί με πειθαρχία, ισχυρή διακυβέρνηση και καθαρή λογοδοσία και δεν παρασύρεται από την πολιτική ή προσωπική ατζέντα του Σόλακ.

Τι σημαίνει το deal της Εθνικής Ασφαλιστικής

Αυξάνονται και πληθύνονται τα deals, με πιο πρόσφατο αυτό της εξαγοράς από την Εθνική Ασφαλιστική του 55% των εταιρειών διαμεσολάβησης Elysee, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Το deal έρχεται κατόπιν συμφωνίας με τον όμιλο Συγγελίδη (αγορά αυτοκινήτου) όπου ανήκει η Elysee. Αναλυτές αναφέρουν στη στήλη ότι το deal αποτελεί στοχευμένη κίνηση ενίσχυσης του μοντέλου διανομής της εταιρείας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε μια σημαντική και δυναμική πελατειακή βάση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί συνέργειες που μπορούν να αυξήσουν το cross-selling σε κλάδους όπως η περιουσία και η υγεία. Επιπλέον, ενδυναμώνει τη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής για διαφοροποίηση των καναλιών διανομής και δημιουργία νέων ροών εσόδων. Από την πλευρά του Ομίλου Συγγελίδη, η συνεργασία προσθέτει αξία στην αλυσίδα προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες του, καθιστώντας τον όμιλο ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων κινητικότητας. Συνολικά, η κίνηση ενισχύει τη θέση και των δύο ομίλων και βέβαια ανεβάζει τον πήχη στον ανταγωνισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Cenergy: Τα καλώδια φέρνουν τάση

Η αγορά το ξέρει ήδη, αλλά αξίζει να το θυμίσουμε: η Cenergy έσπασε τα κοντέρ στο α’ εξάμηνο 2025. Έσοδα 1,02 δισ. ευρώ (+25,9%), EBITDA +43,5% με περιθώριο 16,8% και καθαρά κέρδη 104,8 εκατ. (+68,7%). Το μυστικό; Η Hellenic Cables που απογείωσε τα έσοδα (+32,6%) χάρη στα υποθαλάσσια έργα, με το νέο εργοστάσιο στην Κόρινθο να δουλεύει στο φουλ. Η Axia σε έκθεσή της ανεβάζει τον πήχη για τη Cenergy, δίνοντας τιμή-στόχο 13,10 ευρώ – 16% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα – και βλέπει ακόμα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο. Το backlog μένει σταθερό στα 3,33 δισ., προσφέροντας ορατότητα, ενώ η διοίκηση αναπροσάρμοσε προς τα πάνω το guidance για EBITDA στα 310-340 εκατ. ευρώ (από 300-330 εκατ.). Εν κατακλείδι: η Cenergy αυξάνει το τζίρο, ενισχύει τα περιθώρια κέρδους και προσφέρει καλό story σε όσους επιζητούν exposure στην πράσινη μετάβαση – με μπόλικο upside στο ταμπλό.

Ζητούν νέους διαγωνισμούς για αιολικά

Κοινός τόπος είναι πλέον ότι το ενεργειακό μείγμα της χώρας είναι σήμερα στρεβλό. Τα οφέλη από αιολικά και φωτοβολταϊκά δεν φτάνουν στον καταναλωτή καθώς για δεκαετίες έλειψε η πολιτική βούληση για προώθηση μεγάλων έργων αποθήκευσης, παρότι οι επενδυτές δήλωναν «παρόντες». Και βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το επιπλέον κόστος από τις συμβατικές μονάδες που «βουλώνουν τις τρύπες». Σε κάθε όμως, περίπτωση όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερα αιολικά για καλύτερη ισορροπία στο σύστημα. Στη συνάντηση που είχε ο σύνδεσμος ΕΛΕΤΑΕΝ με το ΥΠΕΝ χθες Τετάρτη, τέθηκαν τρία βασικά προαπαιτούμενα: να διεξαχθούν νέοι διαγωνισμοί, να επιταχυνθεί η αδειοδότηση και να προχωρήσει επιτέλους το εθνικό σχέδιο για τα θαλάσσια αιολικά.

Ελλειμματικός ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ

Όπως γράφαμε την Τρίτη, ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) που διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ εμφανίζει ολοένα και μεγαλύτερο έλλειμμα μήνα με τον μήνα. Οι αιτίες είναι πολλές: πτώση της χονδρικής τιμής ρεύματος, αύξηση του κόστους εξισορρόπησης και, φέτος, μείωση των πόρων από τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων. Το ΥΠΕΝ αποφάσισε να μειώσει το ποσοστό που κατευθύνεται στον ΕΛΑΠΕ από 14,6% σε 9,5%. Ο νέος επικεφαλής του ΔΑΠΕΕΠ, Δ. Βοϊβόντας, προέβλεπε την άνοιξη ότι ο λογαριασμός θα κλείσει θετικός. Σήμερα, αυτό μοιάζει δύσκολο χωρίς δημοσιονομική ή ρυθμιστική παρέμβαση – και το ζήτημα αφορά εμμέσως και τους καταναλωτές.

Το AI ανασταίνει (και) την Intel

Δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα όταν ανακοινώθηκε ότι η Nvidia ρίχνει 5 δισ. δολάρια στην Intel – αλλά η κίνηση σφραγίζει μια νέα εποχή στη μάχη των μικροτσίπ. Θυμίζουμε: η -άλλοτε κολοσσός- Intel παλεύει να ανακτήσει χαμένο έδαφος, μετά από χρόνια απωλειών σε μερίδιο αγοράς και ακριβό production cost. Τώρα στο κάδρο μπαίνει η τεχνολογία γραφικών της Nvidia για τα νέα PC chips, ενώ η Intel θα τροφοδοτεί με επεξεργαστές τα data centers που τρέχουν AI λύσεις με hardware της Nvidia. Οι αγορές πανηγύρισαν: +26% η μετοχή της Intel στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Ο Τζένσεν Χουάνγκ μιλά για «θεμέλιο της επόμενης εποχής πληροφορικής». Με την Nvidia να κατευθύνεται σε τζίρο 200 δισ. δολάρια το 2025, είναι ξεκάθαρο ποιος κρατά το τιμόνι της τεχνητής νοημοσύνης – και ποιος παλεύει να ξαναμπεί στο παιχνίδι.