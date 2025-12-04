Είναι «στραβό» το (οικονομικό) κλίμα ή απλώς απαισιόδοξοι οι καταναλωτές;

Θα έπρεπε να προβληματίσει τους ιθύνοντες ότι, παρά την ανάπτυξη, τις μισθολογικές αυξήσεις και τα μέτρα ελάφρυνσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει καθηλωμένη στα Τάρταρα, αποτελώντας τη χειρότερη συνιστώσα του δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ. Οι καταναλωτές δηλώνουν πως θα είναι ακόμη πιο «σφιχτοί» στις δαπάνες τους το επόμενο διάστημα, ενώ δεν δείχνουν καμία πρόθεση να αυξήσουν την αποταμίευσή τους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση. Μικρότερη αποταμίευση σημαίνει, μεταξύ άλλων, περιορισμένο περιθώριο χρηματοδότησης επενδύσεων από τις τράπεζες, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα.

Και ο ΟΟΣΑ βλέπει επιβράδυνση το 2027

Η υποχώρηση του ρυθμού επενδύσεων φέρνει και επιβράδυνση της ανάπτυξης, όπως επιβεβαιώνει ο ΟΟΣΑ. Προβλέπει ανάπτυξη 2,2% το 2026, αλλά το 2027 εκτιμά επιβράδυνση στο 1,8%, καθώς ολοκληρώνεται η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το επενδυτικό κενό δύσκολα θα αποφευχθεί, προκαλώντας «σοκ» στην οικονομία συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, όπου κάθε έτος διατίθεντο σημαντικά ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι αν δεν αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια, οι προοπτικές γίνονται ακόμη πιο «σκοτεινές».

Λεφτά υπάρχουν για Black Friday

Αύξηση παραγγελιών, άνοδος μέσης αξίας και τζίρος που… δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: λεφτά υπάρχουν για τη φετινή Black Friday. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας Skroutz βάσει των οποίων οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 25% στην Ελλάδα και εκτοξεύθηκαν κατά 85% στην Κύπρο σε σχέση με το 2024. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η μέση αξία του καλαθιού: 104 ευρώ στην Ελλάδα (από 94 πέρυσι) και 148 ευρώ στην Κύπρο. Στον τζίρο, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εμφατική. Η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο 37%, ενώ η Κύπρος άγγιξε το εντυπωσιακό +97%. Στη φετινή Black Friday, ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίστηκε η συμμετοχή των χρηστών από την επαρχία, με το 42% των παραγγελιών να πραγματοποιούνται από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός νομού Αττικής & Θεσσαλονίκης) παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024 κατά 26%. Επίσης, ο τζίρος των καταστημάτων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, μέσω των οποίων διεκπεραιώθηκαν παραγγελίες, σημείωσε αύξηση κατά 35%.

Πάει κανείς στα τραπεζικά καταστήματα;

Σε νέα εποχή έχουν εισέλθει οι τράπεζες, με την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη να αλλάζουν τα πάντα. Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, οι τράπεζες περνούν από το προϊόν στην εμπειρία και από την απλή εκτέλεση συναλλαγών στη βαθιά κατανόηση και πρόβλεψη των αναγκών του πελάτη. Με αναφορά σε διεθνή παραδείγματα, όπως οι DBS, ING και BBVA, επισήμανε ότι η καθυστέρηση στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης δεν μειώνει απλώς την ανταγωνιστικότητα, αλλά μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο. «Δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τράπεζες, αλλά και τα επίπεδα εξυπηρέτησης των Big Tech», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η Alpha Bank, όπως τόνισε, εξελίσσεται σε AI-powered οργανισμό, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως ενίσχυση – όχι υποκατάσταση – του ανθρώπινου παράγοντα. Πλέον το 98% των συναλλαγών γίνεται εκτός καταστημάτων, ενώ το 30% των νέων πωλήσεων στο Retail πραγματοποιείται ψηφιακά, με προσωποποιημένες προτάσεις από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Ψάλτης ανέδειξε επίσης τον ρόλο της Παραγωγικής (generative) και αυτόνομης (agentic) Τεχνητής Νοημοσύνης ως πολλαπλασιαστών παραγωγικότητας, τονίζοντας ότι η Alpha Bank επενδύει, ετησίως, άνω των €100 εκατ. σε έργα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα σελίδα της Eurobank

Μένοντας στον τραπεζικό κλάδο, χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα της επικείμενης συγχώνευσης (δια απορροφήσεως) της Eurobank Holdings, «αποτελώντας το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2020 και πλέον έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του». Όπως τόνισε, η ύπαρξη δύο νομικών προσώπων δεν εξυπηρετεί κανέναν λειτουργικό, εποπτικό ή οργανωτικό λόγο· αντιθέτως, η ενοποίηση μειώνει διοικητικό κόστος, ενισχύει τη διαφάνεια και προσφέρει στους επενδυτές καθαρότερη εικόνα της εισηγμένης οντότητας. Η νέα – ενιαία πλέον – εισηγμένη θα είναι η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία. Καμία αλλαγή δεν επέρχεται στα όργανα εταιρικής διακυβέρνησης: το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ως έχει, ενώ η Τράπεζα υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings. Σε επίπεδο μετόχων, η συγχώνευση είναι πλήρως ουδέτερη. Η αποτίμηση των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.12.2024 έγινε από ανεξάρτητους ελεγκτές της Deloitte και η σχέση ανταλλαγής ορίστηκε στο 1:1, με τους μετόχους της Holdings να διατηρούν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα ψήφου και οικονομικής συμμετοχής. Η διαδικασία ολοκλήρωσης κινείται με ταχύτητα. Μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη, κατατίθεται στο Γ.Ε.ΜΗ., ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η Eurobank Holdings διαγράφεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ακολουθεί η πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των μετόχων και η έγκριση εισαγωγής τους στο ΧΑ. Ως πιθανότερες ημερομηνίες έθεσε τις εξής: 9 Δεκεμβρίου τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Holdings, 12 Δεκεμβρίου ολοκλήρωση συγχώνευσης και πίστωση νέων μετοχών, και 15 Δεκεμβρίου πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της «νέας» Eurobank. Την ίδια ημέρα επανεκκινεί και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με υπόλοιπο περίπου €123 εκατ. και λήξη στις 29 Απριλίου 2026.

Δίκοπο μαχαίρι ο νέος σχεδιασμός στους ρύπους

Σε τροχιά συγκράτησης των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ κινείται η ΕΕ, προκειμένου να μην εκτοξευθεί το κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν βιομηχανία και μεταφορές με την εφαρμογή του νέου ETS 2.0. Μια τέτοια απόφαση, ωστόσο, έχει διπλή όψη και επηρεάζει άμεσα την ελληνική ενεργειακή πολιτική. Τα έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων αποτελούν κρίσιμο χρηματοδοτικό μοχλό. Μέσω αυτών καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δράσεων: από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και άλλες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Συνεπώς, χαμηλότερες τιμές δικαιωμάτων σημαίνουν μικρότερες εισροές στον κρατικό κορβανά και περιορισμένες δυνατότητες στήριξης των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο αν ληφθεί υπόψη ότι ο ειδικός λογαριασμός των ΑΠΕ βρίσκεται ήδη σε βαθύ έλλειμμα, που υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Πολιτεία είχε βασιστεί στις υψηλές τιμές CO₂ για να καλύψει κενά και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των πράσινων προγραμμάτων. Με τη μείωση των προσδοκώμενων εσόδων, ένας νέος σχεδιασμός μοιάζει πλέον αναπόφευκτος – τόσο για τη βιωσιμότητα των ΑΠΕ όσο και για την ομαλή προσαρμογή στο ETS 2.0.

Ποιος θα πληρώσει για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών;

Σε εξέλιξη βρίσκονται ζυμώσεις για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών που εγκαταστάθηκαν πριν το 2020. Στην αγορά επικρατούν διαφορετικές προσεγγίσεις: οι εγκαταστάτες ζητούν να επωμιστεί το κόστος ο κατασκευαστής, ωστόσο σήμερα το κόστος -περίπου 300 ευρώ/τόνο- το αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Τη «χρυσή τομή» καλείται να βρει το ΥΠΕΝ.