Η «ημέρα της κρίσης» για τις ασφαλιστικές εισφορές

Πλησιάζει η ημέρα-κλειδί για τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στις 13.01.2026 για τον πληθωρισμό του 2025 «κλειδώνει» το κρίσιμο μέγεθος που χρησιμοποιείται για την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κατηγοριών των μη μισθωτών, από την οποία προκύπτει και το ύψος των εισφορών. Με βάση τον μέσο ετήσιο γενικό δείκτη τιμών του έτους, το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει διαπιστωτική πράξη που καθορίζει τα νέα ποσά εισφορών για το 2026. Η προσαρμογή θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 01.01.2026, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν διαφορές σε σχέση με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αποτυπωθούν στα επόμενα ειδοποιητήρια. Πρόκειται για το σημείο αναφοράς που θα καθορίσει τι θα πληρώνουν σε μηνιαία βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στον ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Άλλο ένα ασφαλιστικό «ραντεβού» τον Ιανουάριο

Μετά την οριστικοποίηση του δείκτη τιμών του 2025, οι μη μισθωτοί έχουν ακόμη ένα ασφαλιστικό «ραντεβού» τον Ιανουάριο, καθώς έως τις 31.1.2026 μπορούν να επιλέξουν ή να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία στον e-ΕΦΚΑ για το 2026. Όσοι δεν υποβάλουν σχετική αίτηση παραμένουν αυτομάτως στην ασφαλιστική κατηγορία του 2025, χωρίς καμία μεταβολή. Η επιλογή έχει σημασία τόσο για τον μηνιαίο λογαριασμό εισφορών όσο και για τυχόν επικουρική ασφάλιση ή εφάπαξ, όπου αυτά εφαρμόζονται, αλλά και για όσους έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καθώς επηρεάζει την τελική εκκαθάριση. Η δήλωση ή τροποποίηση της επιλογής γίνεται ψηφιακά έως τη λήξη της προθεσμίας, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Έως και €5.000 το βράδυ στο Ilisian

Αντίστροφα μετρά η έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, που θα αντικαταστήσει το ιστορικό Hilton Athens στα Ιλίσια. Το ξενοδοχείο, του οποίου οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώνονται, δέχεται κρατήσεις από την 1η Ιουνίου και μετά, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του πολυτελούς brand της Hilton, Conrad. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 534 ευρώ και φτάνουν τα 1.300 ευρώ για δωμάτιο 66 τ.μ. με θέα στην Ακρόπολη. Στην προεδρική σουίτα, η τιμή διανυκτέρευσης ανέρχεται σε 5.061 ευρώ, ενώ στη Royal Suite διαμορφώνεται σε 8.313 ευρώ. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 307 δωμάτια και σουίτες, καθώς και αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν 55 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences Athens The Ilisian και Waldorf Astoria Residences Athens The Ilisian. Το κλασικό Galaxy Bar θα μετατραπεί σε The Galaxy Dispensary, ενώ το Βυζαντινό σε all-day brasserie. Το νέο κτήριο του συγκροτήματος επί της οδού Μιχαλακοπούλου, με θέα στον χώρο της πισίνας, θα στεγάσει ιαπωνικό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας και εκλεπτυσμένου design. Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε λειτουργία το House of NYNN, η ιδιωτική λέσχη του ξενοδοχείου, που καταλαμβάνει τρία επίπεδα και περισσότερα από 5.000 τ.μ.

Το νέο ορόσημο του ΟΠΑΠ

Το νέο χρονικό ορόσημο για τον ΟΠΑΠ είναι η 9η Φεβρουαρίου, έπειτα από τη χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που ενέκρινε τη συναλλαγή συνένωσης με την Allwyn. Οι αναλυτές θέτουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως ορόσημο, καθώς τότε εκπνέει η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος εξόδου, βάσει του οποίου οι μέτοχοι που ψήφισαν κατά της συνένωσης και θα επιλέξουν την έξοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική προϋπόθεση, ωστόσο, μπορεί να παρακαμφθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών. Εκτιμάται ότι, εάν οι περίπου 50 εκατ. μετοχές ασκηθούν για μετρητά, η νέα εταιρεία θα χρειαστεί ρευστότητα της τάξεως των 955 εκατ. ευρώ και, ως αποτέλεσμα, η ελεύθερη διασπορά θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% μετά τη συγχώνευση. Η Citi διατηρεί τιμή-στόχο τα 19,1 ευρώ ανά μετοχή για τον ΟΠΑΠ.

Αντίστροφη μέτρηση για ΗΡΩΝ-NRG

Μέχρι τις αρχές της άνοιξης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Ήρων (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και της NRG (όμιλος Motor Oil), ύστερα και από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο εταιρείες θα ιδρύσουν κοινή εταιρεία στο ρεύμα και το φυσικό αέριο, με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να υπολογίζεται σε περίπου 13 δισ. ευρώ. Στο σύνολο των φορτίων κατανάλωσης (υψηλή, μέση και χαμηλή τάση), ο νέος παίκτης εκτιμάται ότι θα συγκεντρώνει μερίδιο της τάξης του 17%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Metlen, μέσω της Protergia, με περίπου 21%, ενώ κυρίαρχος παίκτης παραμένει η ΔΕΗ με μερίδιο κοντά στο 48%.

Ρεκόρ ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια

Συνεχίστηκε η ζήτηση για πτήσεις και τον Νοέμβριο, με τα επιβατοχιλιόμετρα να αυξάνονται κατά 5,7% σε ετήσια βάση, ενώ η χωρητικότητα ενισχύθηκε κατά 5,4%. Ο συντελεστής πληρότητας ανήλθε σε 83,7% (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA). Οι διεθνείς πτήσεις έδωσαν τον τόνο, με άνοδο ζήτησης 7,7% και πληρότητα 84%, ενώ και η εσωτερική αγορά διατήρησε ρυθμό, με αύξηση 2,7% και σταθερή πληρότητα στο 83,2%.

Δύο ενεργειακές εκκρεμότητες από το 2025

Εν μέσω ενός ευρέος πλέγματος ενεργειακών θεμάτων που απασχολούν αυτή την περίοδο την κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ, δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δεν υλοποιήθηκαν τελικά έως τα τέλη του 2025, όπως είχε προαναγγελθεί. Η πρώτη αφορά τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με το Μέγαρο Μαξίμου να μην έχει ακόμη καταλήξει στο τελικό σχήμα, ούτε στο ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν. Η δεύτερη αφορά τον μηχανισμό αντιστάθμισης των περικοπών ΑΠΕ. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα «μοιράζει» πιο δίκαια το κόστος των αναγκαστικών περικοπών στην παραγωγή των έργων ΑΠΕ, ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση συγκεκριμένων παραγωγών.