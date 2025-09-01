Μειώσεις φόρων στο βασικό μενού της ΔΕΘ

Από σήμερα ο apocryptografos επιστρέφει μετά τις θερινές διακοπές και εύχεται στους αναγνώστες του –όπως συνηθίζαμε να λέμε κάποτε, πριν την κλιματική αλλαγή– «καλό χειμώνα». Πρώτο θέμα του δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν θα επαναλάβουμε στο σημείο αυτό άλλη μία σεναριολογία, αλλά θα προσθέσουμε μία πληροφορία που βρίσκεται στη διάθεση της στήλης και δείχνει τις διαθέσεις του οικονομικού επιτελείου: το 70% των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από το βήμα της ΔΕΘ, θα αφορά μειώσεις φόρων. Στέλεχος του ΥΠΟΙΚ ανέφερε στη στήλη ότι η μείωση των άμεσων φόρων δεν οδηγεί μόνο στην αύξηση των διαθεσίμων εισοδημάτων, αλλά προσδίδει και αναπτυξιακή προοπτική, καθώς λειτουργεί ως κίνητρο για περισσότερη απασχόληση και περισσότερες επενδύσεις.

«Μέτρο-έκπληξη»;

Την ίδια ώρα πάνε κι έρχονται οι διαρροές περί ενός «μέτρου-έκπληξη», δηλαδή ενός μέτρου που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο και δεν περιλαμβάνεται σε όσα έχουν γραφτεί έως σήμερα στα ΜΜΕ. Πηγές της στήλης από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί να μην έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα αλλά διαρθρωτικό, καθώς τα όρια του προϋπολογισμού είναι δεδομένα (1,5–2 δισ. ευρώ) και δεν αναμένεται κάποια θετική έκπληξη από την πορεία του ΑΕΠ φέτος, δεδομένης της διεθνούς αναταραχής που έχει φέρει ο δασμολογικός πόλεμος με αφετηρία τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια πάντως της τρέχουσας εβδομάδας πληροφορείται η στήλη ότι το ΥΠΟΙΚ θα έχει στα χέρια του την αναθεωρημένη εικόνα για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας φέτος. Έτσι, εν μέρει και για του χρόνου, ο κ. Μητσοτάκης θα διαθέτει νέο μακροοικονομικό μπούσουλα για το τι «σηκώνει» και τι δεν «σηκώνει» ο προϋπολογισμός τους επόμενους 12 μήνες.

Ποιος ανοίγει τη σεζόν με νέο ομόλογο;

Μετά την επίσημη έναρξη της σεζόν σήμερα, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την αγορά είναι εάν –και από ποιους μεγάλους παίκτες– θα δούμε νέες ομολογιακές εκδόσεις. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο καλοκαίρι η Aegean άντλησε 250 εκατ. ευρώ, εκδίδοντας με επιτυχία επταετή τίτλο, ο οποίος υπερκαλύφθηκε κατά 3,75 φορές. Ποιος λοιπόν θα είναι ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα βγει στις αγορές; Η Intralot και η Motor Oil αναζητούν μεν την κατάλληλη στιγμή, ωστόσο θεωρείται μάλλον απίθανο να κινηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Με αυτά τα δεδομένα, στη χρηματιστηριακή πιάτσα εκτιμούν ότι ποδαρικό στην ελληνική αγορά ομολόγων θα κάνει μεγάλος όμιλος, ο οποίος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει συνδεθεί με τουλάχιστον δύο κορυφαία deals. Είδομεν…

Ποιος είχε τον πρώτο λόγο στη σύσκεψη για τον «Ηρακλή»;

Η στήλη εφιστά, έστω και ετεροχρονισμένα (μιας και την περασμένη εβδομάδα, όταν συντελέστηκε η εν λόγω σύσκεψη, ήταν ακόμη περίοδος διακοπών), την προσοχή των αναγνωστών στη συνάντηση «κορυφής» με συμμετοχή πλειάδας υπουργών, της ΤτΕ, των τραπεζών και του ΟΔΔΗΧ, με θέμα το ιδιωτικό χρέος και τον «Ηρακλή». Πληροφορίες επιβεβαίωσαν πως δεν έχει ξαναγίνει τόσο διευρυμένη, μαζική συνάντηση για το ζήτημα αυτό. Διμερείς ή τριμερείς συναντήσεις έχουν υπάρξει, αλλά ποτέ μία τέτοια «ολομέλεια». Η αίσθηση ορισμένων συμμετεχόντων ήταν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ζήτημα του «Ηρακλή» θα πρέπει να διαθέτουν συνολική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτήρισαν τη συνάντηση ως «γεύμα» με βασικό προσκεκλημένο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς από αυτό εξαρτάται η ταχύτερη διεκπεραίωση διαδικασιών. Άλλες πηγές της στήλης ανέφεραν πως έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων που έφεραν οι νομοθετικές τροποποιήσεις της κυβέρνησης, ενώ τέθηκαν και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των εργαλείων αυτών.

Πάγιες χρεώσεις vs κόστους ρεύματος

Η άνοδος που καταγράφουν τα διάφορα τέλη και χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια σημαίνει ότι ήδη όσοι έχουν σχετικά χαμηλή κατανάλωση πληρώνουν για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις περίπου όσα και για το ίδιο το ρεύμα. Στο εξής, αυτή η τάση αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, ιδίως αν παραμείνει χαμηλά η χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού. Πρόκειται για αποτέλεσμα των αυξημένων επενδύσεων των δύο διαχειριστών, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, που καλούνται να αναβαθμίσουν και να θωρακίσουν το δίκτυο με επενδύσεις ύψους αρκετών δισ. ευρώ. Ήδη ο ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασε το νέο σχέδιο ανάπτυξης, στο οποίο ο προϋπολογισμός αυξάνεται ραγδαία από τα 3 στα 4,7 δισ. ευρώ. Έτσι, είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια πολίτες με καταναλώσεις κάτω από 200 kWh να πληρώνουν περισσότερα για όλα τα τέλη παρά για το ρεύμα που καταναλώνουν. Βεβαίως, το γεγονός ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι πάγιες και δεν μεταβάλλονται εμπεριέχει και έναν κίνδυνο: σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανέβει εκ νέου η χονδρική τιμή και η ανταγωνιστική χρέωση, τότε οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα τσουχτερούς συνολικούς λογαριασμούς.

Thess INTEC: Είναι αυτό το έργο μακέτα;

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει το επιχειρηματικό πάρκο Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη, μετά την πρόσφατη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ανοίγει τυπικά τον δρόμο για την ίδρυση και ανάπτυξή του. Η εικόνα είναι θετική∙ στην πράξη όμως, όσοι παρακολουθούν στενά το έργο θυμίζουν ότι η πρώτη φάση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση υποδομών και δικτύων τον Ιούνιο του 2023, ενώ τα πρώτα κτήρια θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου του 2024. Δύο χρόνια μετά, το έργο ακόμη «παλεύει» να ξεκινήσει.

Metlen: Επόμενη πίστα ο FTSE 100

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Metlen Energy and Metals στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για 13.998.756 νέες μετοχές, που εκδόθηκαν κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 153,99 εκατ. ευρώ, ως αντάλλαγμα για τις μετοχές της Metlen που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out). Η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά στην ένταξή της στον δείκτη FTSE 100, γεγονός που θα πυροδοτήσει αυξημένη ζήτηση για τη μετοχή από funds, όπως έγραφε πρόσφατα το Bloomberg.