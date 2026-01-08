Έρχεται νέο πακέτο φοροαπαλλαγών (μόνο για αγρότες;)

Ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης των φοροαπαλλαγών -μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού 2026- άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα αιτήματα των αγροτών που έχουν ήδη ικανοποιηθεί, αλλά και στα 4 από τα 27 που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Ειδικότερα, για το αγροτικό αίτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα και λιπάσματα, στην επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, στο μειωμένο κόστος ρεύματος μέσω ΓΑΙΑ, καθώς και στη μείωση του φόρου εισοδήματος για τους αγρότες. Ο κ. Χατζηδάκης κατέστησε σαφές ότι η περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής βρίσκεται «προς συζήτηση ή επεξεργασία», αφήνοντας ορθάνοιχτο το «παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις φοροαπαλλακτικού χαρακτήρα.

Πονοκέφαλος βιομηχανιών για CO2

Παράταση και βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο ζητούν οι εγχώριες βιομηχανίες όσον αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δέσμευση και αποθήκευση (CCS) των εκπομπών CO₂ που εκλύουν. Στη σχετική διαβούλευση, βιομηχανίες όπως η HELLENiQ Energy, η ΤΙΤΑΝ και η Μότορ Όιλ έκαναν λόγο για ρυθμιστικούς κινδύνους, ασφυκτικές προθεσμίες για τα έργα που καλούνται να υλοποιήσουν, αλλά και για την ανάγκη εκ νέου αξιολόγησης του όλου πλαισίου. Δεδομένων των εκτενών παρατηρήσεων που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις, απομένει να φανεί τι θα αποφασίσουν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ για το σημαντικό αυτό θέμα.

Μια Σύνοδος του Νταβός μέσα στις «φλόγες»

Μια Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός διαφορετική από τις άλλες θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου, καθώς το 2026 ξεκίνησε με το… αριστερό σε επίπεδο γεωπολιτικών εξελίξεων. Στα μέτωπα της Γάζας και της Ουκρανίας ήρθε να προστεθεί και η Βενεζουέλα, και παρότι εκεί δεν υπάρχει ανοιχτή πολεμική σύρραξη όπως στις δύο πρώτες περιπτώσεις, η διεθνής ανησυχία για μια γενικότερη ανάφλεξη είναι έκδηλη. Σε αυτό το κλίμα θα κληθούν να συζητήσουν οι ηγέτες των G7, G20, των BRICS, αλλά και άλλων διεθνών συσσωματώσεων και φορέων. Το ενδιαφέρον για το τι θα προκύψει από τις διαδικασίες δεν είναι μικρό, καθώς εντός αυτών των διεθνών οργανισμών -αλλά και σε ολόκληρες συμμαχίες en bloc- συνυπάρχουν δυνάμεις με αποκλίνοντα συμφέροντα και αντικρουόμενη πολιτική στάση απέναντι στις εστίες έντασης που καίνε τον πλανήτη. Η αναταραχή των ημερών είναι τέτοια, που οι υπόλοιπες θεματικές -κατά τα άλλα ιδιαίτερα σημαντικές, όπως η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα- ωχριούν μπροστά στην ανάγκη διαχείρισης του γεωπολιτικού ρίσκου, το οποίο λειτουργεί ως παράγοντας οικονομικής αβεβαιότητας και «φραγμός» στη διάθεση νέων επενδύσεων.

Περιορισμένα κέρδη για Uber Hellas

Περιορισμένη κερδοφορία εμφάνισε η Uber Ελλάς, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υποστηρικτικών, προωθητικών (μάρκετινγκ) και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις λοιπές εταιρείες του αμερικανικού ομίλου. Η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ, αφαιρουμένων εξόδων και ζημιών περίπου 1 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 124.500 ευρώ και σε 78.700 ευρώ μετά από φόρους. Η Uber Ελλάς εμφανίζει συσσωρευμένα κέρδη περίπου 310.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές της υποχρεώσεις ανέρχονται σε 2,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της Uber στην Ελλάδα περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών μετακίνησης μέσω συνεργασιών με επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί.

Καταλύτης το deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Καταλύτης για τον μετασχηματισμό όχι μόνο του ΟΠΑΠ και της Allwyn, αλλά και του διεθνούς κλάδου των τυχερών παιγνίων είναι η δρομολογούμενη συνένωση των δύο εταιρειών, όπως ανέφερε, στη χθεσινή γενική συνέλευση, ο Γιάν Κάρας, CEO του ΟΠΑΠ. Όπως σημείωσε, το deal ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και ουσιαστικές αποδόσεις για τους μετόχους. Τόνισε ότι η νέα εταιρική οντότητα θα διατηρήσει τον ελληνικό της χαρακτήρα, με ισχυρή παρουσία στη χώρα και συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση στο Euronext Athens. Παράλληλα, ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη της συνένωσης, όπως η ένταξη σε μια ισχυρή και επεκτάσιμη πλατφόρμα ανάπτυξης στον κλάδο, καθώς και η διατήρηση μιας σταθερής και ελκυστικής μερισματικής πολιτικής. Η συνένωση διαμορφώνει έναν νέο παγκόσμιο παίκτη αναφοράς στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και εγκαινιάζει μια νέα φάση δυναμικής εξέλιξης και για τις δύο εταιρείες», ανέφερε ο κ. Κάρας. Σημειωτέο πως χθες (7.1.2025), κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑΠ, οι μέτοχοι ενέκριναν το deal με την Allwyn.

Το νέο ρεκόρ του «Ελ. Βενιζέλος»

Με νέο ρεκόρ έκλεισε το 2025 για το αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της επιβατικής κίνησης διατηρείται και εκτός τουριστικής περιόδου. Τον Δεκέμβριο, οι επιβάτες έφτασαν τα 2,31 εκατ., αυξημένοι κατά 8,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με άνοδο τόσο στην εγχώρια (+5,5%) όσο και στη διεθνή κίνηση (+9,6%). Σε ετήσια βάση, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε στα 34 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6,7%. Η διεθνής κίνηση συνεχίζει να «τραβά» τον μέσο όρο, με άνοδο 8,6%, ενώ και το εσωτερικό κινήθηκε ανοδικά κατά 2,2%. Αντίστοιχη εικόνα και στις πτήσεις: το 2025 πραγματοποιήθηκαν 283.589 πτήσεις, αυξημένες κατά 5,7% σε σχέση με το 2024, με τις διεθνείς να ενισχύονται κατά 8,7% και τις πτήσεις εσωτερικού κατά 1,3%. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας παγιώνει πλέον ρόλο σταθερού περιφερειακού κόμβου, με τη διεθνή ζήτηση να ενισχύεται διαρκώς.

Το deal Καράτζη και οι προοπτικές της Συγγρού

Η Cretan Investment Group (CIG), επενδυτικός βραχίονας της MK Hotel Collection με επικεφαλής τη Μαρίτα Καράτζη, άνοιξε τη χρονιά με μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι ο κλάδος της φιλοξενίας εξακολουθεί να «σέρνει» τις επενδυτικές συμφωνίες στην ελληνική αγορά ακινήτων. Η CIG ολοκλήρωσε την εξαγορά του ακινήτου όπου στεγάζεται το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, ενισχύοντας την παρουσία της σε ώριμα αστικά hospitality assets. Το ακίνητο βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού, έναν από τους πλέον δυναμικούς επιχειρηματικούς και ξενοδοχειακούς άξονες της Αθήνας, με σταθερή ζήτηση και διαχρονική εμπορικότητα. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας αποτυπώνει τη στροφή των επενδυτών σε ακίνητα με προβλεψιμότητα εσόδων και ανθεκτικά χαρακτηριστικά, ειδικά σε μια περίοδο όπου η φιλοξενία παραμένει ο πιο ενεργός κλάδος σε επίπεδο συναλλαγών. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω sale & lease back, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας και της διαχείρισης του ξενοδοχείου χωρίς καμία αλλαγή στο επιχειρησιακό μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το λειτουργικό ρίσκο και εξασφαλίζονται σταθερές ταμειακές ροές. Όπως σημείωσε η κ. Καράτζη, η κίνηση εντάσσεται σε μια στρατηγική μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων σε ακίνητα φιλοξενίας. Η εξαγορά αυτή λειτουργεί ως σαφές σήμα ότι, στην εκκίνηση του έτους, η φιλοξενία συνεχίζει να καθορίζει τον ρυθμό των deals στην αγορά.

Πάνω από 700 οι αιτήσεις για μπαταρίες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προσέλκυσαν οι αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Κάτι αναμενόμενο, καθώς προσφέρουν προοπτικές σημαντικής κερδοφορίας στη δεδομένη χρονική συγκυρία, με βάση τις συνθήκες στην αγορά ηλεκτρισμού. Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, πληροφορίες αναφέρουν ότι έως τον Οκτώβριο κατατέθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ 684 αιτήματα για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασαν τα 700. Τα έργα αυτά έχουν λάβει βεβαίωση πληρότητας, προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης με το δίκτυο. Απώτερος στόχος είναι η εγκατάσταση 4,6 GW πανελλαδικά, με συγκεκριμένα όρια ανά Περιφέρεια. Να σημειωθεί ότι σχετική συνάντηση έχει προγραμματιστεί στο ΥΠΕΝ σήμερα, ώστε να προχωρήσουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις.