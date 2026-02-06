«Φρένο» και στο ΣτΕ;

«Άρωμα» Γερμανίας έχει το «φρένο χρέους» το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση για εφαρμογή και στην Ελλάδα. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς ούτε το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει σε αυτές, η στήλη πληροφορείται πως έχει πέσει στο τραπέζι συνταγματική πρόβλεψη που θα υποχρεώνει τους δικαστές να συνεκτιμούν το δημοσιονομικό κόστος των αποφάσεών τους. Κατά νου μας έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και αποφάσεις που έχει πάρει κατά καιρούς επιδικάζοντας αναδρομικά συνταξιούχων κ.λπ. Ουσιαστικά, μια τέτοια πρόβλεψη, που θα έβαζε ένα ακόμα «φίλτρο» στην κρίση του ΣτΕ, θα άλλαζε πρακτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αποφασίζει. Το «γκρίζο» σημείο στην όλη υπόθεση δεν είναι το γεγονός πως το ΣτΕ θα καλείται να τεκμηριώνει ρητά γιατί μια λύση είναι ανεκτή για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ο ορισμός του τι θα θεωρείται «ανεκτό» ή όχι για το κράτος και πού θα τεθεί ο πήχης.

Μεικτό σύστημα για τη Δικαιοσύνη

Η παραπάνω παρέμβαση, εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι και η μόνη που θα γίνει στον χώρο της Δικαιοσύνης και στη λειτουργία της. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος αναμένονται νέες εξελίξεις, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν η Δικαιοσύνη μπορεί να επιλέγει μόνη της τους ταγούς της. Προέκρινε ως καλύτερη λύση ένα «μεικτό σύστημα», όπου οι δικαστές και το πολιτικό σύστημα, τίνι τρόπω, συναποφασίζουν, κάτι που συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο κ. Πιερρακάκης αρνήθηκε πως κάτι τέτοιο σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους δικαστές και υπεραμύνθηκε της ανάγκης να στηριχθεί ο θεσμός.

Στην Κίνα το ελληνικό Frozen Yogurt

Στην Κίνα θα εξάγει το Greek Frozen Yogurt η Κρι Κρι, με τις συνολικές εξαγωγές της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας να υπερβαίνουν το 40%. Σήμερα στην Κίνα υπολογίζεται ότι το «παγωμένο» γιαούρτι ως υποκατηγορία δεν ξεπερνά το 0,05% των γευμάτων που διατίθενται στα εστιατόρια. Λόγω του αχανούς μεγέθους της κινεζικής αγοράς, αλλά και εξαιτίας του brand «Ελλάδα», το ελληνικό frozen yogurt έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Να σημειωθεί εν παρόδω ότι το Greek Frozen Yogurt έχει μεγαλύτερη διείσδυση στις ΗΠΑ και γι’ αυτό η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην περαιτέρω εκεί ανάπτυξή του.

Η συμμαχία του ΒΟΑΚ

Γεγονός είναι η είσοδος νέων παικτών στον ΒΟΑΚ, με την Aktor και τη Metlen να αποκτούν το 36% και το 24% στις εταιρείες παραχώρησης και λειτουργίας αντίστοιχα. Επίσης, στην κατασκευή οι δύο εταιρείες εισέρχονται με 30% καθεμία, δηλαδή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ —που αποτελεί και τον ανάδοχο του έργου— παραμένει leader στον οδικό άξονα που θα μεταμορφώσει την Κρήτη. Η κίνηση αυτή ενισχύει την ευελιξία στον όμιλο, ο οποίος είναι σε θέση να διεκδικήσει με ακόμη μεγαλύτερη ορμή νέες ευκαιρίες και projects.

Γενάρης με αύξηση επιβατών στα αεροδρόμια

Κάποτε ήταν εκτός πραγματικότητας τον Γενάρη να υπάρχει άνοδος της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Αθηνών. Ο λόγος; Ο πρώτος μήνας της χρονιάς ανήκει, παραδοσιακά, στο πρώτο τρίμηνο που θεωρείται εποχικά ασθενές (ο κόσμος ταξιδεύει λιγότερο). Τίποτα δεν είναι όμως ίδιο μετά την πανδημία. Έτσι, φέτος τον Γενάρη κοντά στα 2 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν από και προς το αεροδρόμιο Αθηνών, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 8,6%. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1,99 εκατ., με την εγχώρια και τη διεθνή κίνηση να αυξάνονται κατά 7,1% και 9,2% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στις πτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 17.748, αυξημένες κατά 7,3%, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού σημείωσαν άνοδο 7,6% και 7,1%. Η αύξηση υποδηλώνει διεύρυνση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας εκτός θερινής σεζόν, ενίσχυση του city-break τουρισμού και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ζήτησης. Παράλληλα, ενισχύει τις προοπτικές εσόδων για αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και λιανεμπόριο, λειτουργώντας, ως έναν βαθμό, ως πρόδρομος για τη συνολική πορεία του τουρισμού το 2026.

Έρχεται δύσκολη άνοιξη για τους ηλεκτροπαραγωγούς

Ακόμα πιο έντονες από πέρυσι αναμένεται να είναι οι αναγκαστικές περικοπές «πράσινης» παραγωγής ρεύματος φέτος την άνοιξη λόγω της υπερπροσφοράς. Από την περσινή άνοιξη μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί στο ελληνικό σύστημα πάνω από 2 GW νέων φωτοβολταϊκών. Την ίδια στιγμή, οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης θα μπουν στο δίκτυο προς το καλοκαίρι, άρα δεν θα προλάβουν να βοηθήσουν και να περιορίσουν αισθητά το φαινόμενο τον Απρίλιο και τον Μάιο. Μάλιστα, μαζί με τις περικοπές αναμένεται να επικρατήσουν και αρκετά χαμηλές τιμές χονδρικής στην εγχώρια αγορά. Στην πράξη, τα παραπάνω μεταφράζονται σε χαμηλά έσοδα για τους παραγωγούς με ΑΠΕ και μειωμένες ώρες λειτουργίας για τους παραγωγούς με συμβατικές μονάδες.

Η Κομισιόν ζητά νέο καλώδιο τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου

Ανεπαρκή κρίνονται από την Κομισιόν τα διεθνή καλώδια τηλεπικοινωνιών στην περιοχή μας. Όπως τονίζεται σε νέα έκθεση, η σημερινή και η σχεδιαζόμενη υποδομή στο Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα υπολείπεται των αναγκών για τη συνδεσιμότητα και πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω. Προς τον σκοπό αυτό, οι Βρυξέλλες προτείνουν την υλοποίηση ενός νέου καλωδίου που θα ενώσει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ελλάδα και την Τουρκία και θα μπορεί να επεκταθεί προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για έργο συνολικού κόστους άνω των 300 εκατ. ευρώ.