Ακριβαίνει ό,τι σχετίζεται με τη στέγη

Πολύπλευρη είναι η ακρίβεια που περιβάλλει τη στέγαση και δεν αφορά μόνο τα ενοίκια. Τα τελευταία, τον προηγούμενο μήνα, εμφάνισαν ετήσια αύξηση 8,7%, ενώ μόνο μέσα στον Ιανουάριο ανέβηκαν επιπλέον 0,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Σε πρακτικούς όρους, ένα ενοίκιο 650 ευρώ πριν από έναν χρόνο αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 706,55 ευρώ, δηλαδή +56,55 ευρώ τον μήνα. Αλλά η πίεση δεν μένει μόνο στο μίσθωμα· ανεβαίνουν και τα κόστη επισκευής και συντήρησης κατοικίας (+6,9%), καθώς και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (+6,2%). Συνολικά, ό,τι σχετίζεται με το σπίτι και τη στέγαση έχει μετατραπεί σε πολύ ακριβό «σπορ» για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά χωρίς να ληφθούν υπόψη έκτακτες δαπάνες που εμφανίζονται συχνά σε πολλές περιπτώσεις ανακαίνισης κατοικιών. Τηρουμένων των αναλογιών, το τοπίο, ως έχει διαμορφωθεί παραπέμπει στην ταινία του ’87 «για μια χούφτα τούβλα».

Ασφάλιστρα από χρυσάφι

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ασφάλιστρα, αν και με κάποιες διαφοροποιήσεις. Παρά το γεγονός ότι έχει ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα και η κυβέρνηση, το τελευταίο δωδεκάμηνο τα ασφάλιστρα υγείας καταγράφουν ετήσια αύξηση 7%, ενώ τα ασφάλιστρα οχημάτων εμφανίζουν μείωση 1%. Έτσι, ένα ετήσιο συμβόλαιο υγείας 400 ευρώ πριν από έναν χρόνο αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 428 ευρώ, δηλαδή +28 ευρώ. Αντίθετα, ένα συμβόλαιο αυτοκινήτου 300 ευρώ κινείται κοντά στα 297 ευρώ φέτος, δηλαδή -3 ευρώ. Συνολικά, η υποομάδα «ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» αυξήθηκε 1,5%, καθώς η άνοδος στην υγεία αντιστάθμισε τη μικρή διόρθωση στα οχήματα. Τον Ιανουάριο, τα ασφάλιστρα υγείας ανέβηκαν και μηνιαία κατά 7%, ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις έχουν συνέχεια.

Φρένο τα ΙΧ, γκάζι τα δίκυκλα

Η πρώτη για το 2026 «ακτινογραφία» από την ΕΛΣΤΑΤ για τις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων αποκαλύπτει δύο «ταχύτητες». Ενώ τα αυτοκίνητα πάτησαν φρένο με πτώση 4,1% (και τα καινούργια στο -6,5%), οι μηχανές άνω των 50 cc έκαναν εντυπωσιακό άλμα 27,6%. Στην κούρσα των τεσσάρων τροχών, η Toyota παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος με 1.508 ταξινομήσεις, αφήνοντας πίσω τις Opel (887) και Peugeot (830). Η ιαπωνική φίρμα σαρώνει και στα φορτηγά, ενώ στα λεωφορεία η Menarinibus κλέβει την παράσταση. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Η στροφή προς το δίκυκλο δεν είναι τυχαία. Το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης ενός σύγχρονου ΙΧ, σε συνδυασμό με το κυκλοφοριακό χάος, ωθεί τους καταναλωτές σε πιο ευέλικτες και οικονομικές λύσεις. Η μοτοσυκλέτα (με Honda και SYM στην κορυφή) αναδεικνύεται πλέον σε εργαλείο επιβίωσης στη ζούγκλα του κυκλοφοριακού. Παράλληλα, η πτώση στα λεωφορεία (-28,8%) μαρτυρά μια προσωρινή στασιμότητα στις μεγάλες προμήθειες στόλων, ενώ η Toyota αντέχει παντού λόγω της ισχυρής μεταπωλητικής αξίας και της εμπιστοσύνης του κοινού σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Η «φούσκα» της ηλεκτροκίνησης

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ η ηλεκτροκίνηση αποκτά χαρακτηριστικά φούσκας: οι «Big Three» του Ντιτρόιτ (GM, Ford, Stellantis) εμφάνισαν «μαύρη τρύπα» 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις πωλήσεις να κάνουν 30% το τελευταίο τρίμηνο, αμέσως μόλις καταργήθηκαν οι κρατικές επιδοτήσεις. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι χωρίς επιδοτήσεις και κίνητρα το ενδιαφέρον των καταναλωτών για EV ξεθυμαίνει. Με τα δεδομένα αυτά οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν ολική επαναφορά στους κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίς να εγκαταλείπουν οριστικά τα πλάνα τους για ηλεκτροκίνητα, καθώς επικεντρώνονται στην παραγωγή ηλεκτροκίνητων φορτηγών. Η Ford ακυρώνει δαπανηρά projects για να εστιάσει σε ένα φθηνό ηλεκτρικό pick-up το 2027, ενώ η GM μετατρέπει εργοστάσια που προορίζονταν για μπαταρίες σε γραμμές παραγωγής κινήτρων V-8. Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, το είπε έξω από τα δόντια: η ταχύτητα της πράσινης μετάβασης υπερεκτιμήθηκε, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες και το πορτοφόλι του μέσου οδηγού. Να σημειώσουμε πως ενώ οι ΗΠΑ αποσύρουν επενδύσεις 20 δισ. δολαρίων, η κινεζική BYD καλπάζει διεθνώς, εκθρονίζοντας την Tesla.

Γεμίζει αέριο ο αγωγός Ελλάδας-Β. Μακεδονίας

Σημαντικό βήμα για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Β. Μακεδονίας, που τελεί σήμερα υπό κατασκευή, αποτελεί η εμπορική συμφωνία που ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα η γειτονική χώρα με τις ΗΠΑ. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον συμφωνήθηκε το επίπεδο των μεταξύ τους δασμών, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε να προμηθευτεί η Β. Μακεδονία αμερικανικό LNG, το οποίο θα λάβει μέσω του νέου αγωγού. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της στον εφοδιασμό των Βαλκανίων, πέραν του Κάθετου Διαδρόμου, και με προοπτική να καλύψει τα Δυτικά Βαλκάνια.

Δύο στρατόπεδα στην ΕΕ για την ενέργεια

Συναγερμός έχει σημάνει στους ειδικούς της ενέργειας, με αφορμή τη δήλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι είναι πλέον δεκτική σε μια μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας από το σημερινό target model. Τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την ενεργειακή κρίση, διαμορφώθηκαν δύο στρατόπεδα εντός της ΕΕ: Το πρώτο, των «ορθόδοξων», θέλει διατήρηση και βελτίωση του τωρινού μοντέλου, ενώ οι «ρεβιζιονιστές» θέλουν ριζική αλλαγή και αντικατάστασή του με κάτι νέο. Οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν εντός των επομένων μηνών τα επιχειρήματά τους, σε μια συζήτηση στην οποία ρόλο θα έχει και η χώρα μας. Ο λόγος είναι ότι το εργαστήριο PRIMES του ΕΜΠ είναι αυτό που ανέπτυξε το βασικό εργαλείο μοντελοποίησης του target model για την ΕΕ.

Τα υπερφιλόδοξα project της ΓΑΙΑΟΣΕ

Φιλόδοξο το σχέδιο της ΓΑΙΑΟΣΕ αλλά θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί και σίγουρα θα ξεπεράσει τον χρονικό ορίζοντα της παρούσας κυβέρνησης. Αναφερόμαστε στο εγχείρημα της κρατικής εταιρείας να μετατρέψει τους σταθμούς Λαρίσης και Πελοποννήσου σε έναν ενιαίο, υπερσύγχρονο Πολυλειτουργικό Συγκοινωνιακό Κόμβο 100 στρεμμάτων. Για το σκοπό αυτό έως και τις 12 Ιουνίου καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις ιδέες τους για το πώς μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η φιλοδοξία της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι ο χώρος να μετατραπεί σε έναν ζωντανό «προορισμό» όπου οι σιδηροδρομικές μεταφορές συνυπάρχουν με εμπορικές χρήσεις, γραφεία, ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες κατά τα πρότυπα αντίστοιχων εγκαταστάσεων του εξωτερικού. Το εγχείρημα διασφαλίζει τη διάσωση του τοπόσημου, δηλαδή του εμβληματικού κτιρίου Τσίλλερ το οποίο εγκαινιάστηκε το 1884.