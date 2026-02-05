Άνοδος τουριστικής δαπάνης λόγω ακρίβειας

Ο ελληνικός τουρισμός μετασχηματίζεται, με την τάση να κινείται προς ταξίδια μικρότερης διάρκειας αλλά με αυξημένη ημερήσια δαπάνη. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 20,6% την περίοδο 2015-2024, αγγίζοντας τα 89,1 ευρώ. Παράλληλα, η Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη υποχώρησε ελαφρώς στα 572,8 ευρώ, λόγω της μείωσης της διάρκειας παραμονής στις 6,4 διανυκτερεύσεις. Καθώς σημαντικό μέρος της αύξησης της ημερήσιας δαπάνης οφείλεται στον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος διαμονής ή μετακίνησης, η εθνική στρατηγική πρέπει να στοχεύει στην προσέλκυση πιο εύπορων επισκεπτών. Η αύξηση της μέσης δαπάνης οφείλει να προέλθει από την παροχή τουριστικών εμπειριών υψηλής ποιότητας και το άνοιγμα σε long haul αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία. Η βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων με αυτές τις χώρες είναι κλειδί για την προσέλκυση τουριστών υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Μια τέτοια στροφή θα διασφαλίσει ότι η τουριστική ανάπτυξη συμβάλλει ουσιαστικά στη μακροχρόνια ευημερία των τοπικών κοινωνιών, ξεπερνώντας τις απλές πληθωριστικές πιέσεις.

Αργεί η απογείωση των 22 μικρών αεροδρομίων

Για το 2027 μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε το Υπερταμείο, για τα αεροδρόμια έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές μελέτες, που αφορούν την επιβατική κίνηση, καθώς και τις ανάγκες σε επενδύσεις και λειτουργικό κόστος (CAPEX/OPEX). Οι οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης αναμένεται να ληφθούν εντός του α’ εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, το Υπερταμείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία, με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό, τοποθετείται χρονικά το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί ζήτημα συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο εταιρειών ή κοινοπραξιών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα, λόγω της απαιτούμενης τεχνογνωσίας αλλά και του σχετικά περιορισμένου αριθμού επιβατών των αεροδρομίων. Τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να προκηρυχθούν ως «ενιαίο πακέτο», με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί, μέσω του Υπερταμείου, μειοψηφικό μετοχικό ποσοστό.

Οι… παπαράτσι της Google

Από σήμερα και έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, θα κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα τα ειδικά οχήματα της Google με τη σήμανση Google Street View, καθώς ο πολυεθνικός όμιλος ξεκινά νέα τρισδιάστατη χαρτογράφηση. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί σε Αττική, Κρήτη, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Μακεδονία και Θράκη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, Αιγαίο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ανανέωση του Google Maps και της υπηρεσίας Street View. Όπως προβλέπεται, πρόσωπα και πινακίδες κυκλοφορίας θολώνονται αυτόματα πριν από τη δημοσίευση των εικόνων, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση. Παράλληλα, κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει επιπλέον θόλωση (π.χ. της οικίας του) ή την αφαίρεση εικόνας, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι gastarbeiter ανακάμπτουν

Μετά την κρίση χρέους και τη μαζική φυγή νέων στο εξωτερικό, νομίζαμε πως «ξεμπερδέψαμε» με το brain drain και πως έχουμε μπει στις ράγες του brain gain. Πράγματι, οι όροι πλέον είναι εντελώς διαφορετικοί από την εποχή των μνημονίων, της τεράστιας ανεργίας και της παντελούς έλλειψης προοπτικής. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το 10,9% των νοικοκυριών αναφέρει πως τουλάχιστον ένα μέλος του έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, η 1 στις 10 ελληνικές οικογένειες αποχαιρετά κάποιο παιδί της, το οποίο ψάχνει μια καλύτερη ζωή σε άλλους τόπους, καθώς στην Ελλάδα δεν βλέπει μέλλον. Μήπως, μαζί με τα μέτρα για το δημογραφικό και με τα κίνητρα για τεκνοποίηση, να δει η κυβέρνηση και το ζήτημα των μισθών; Διότι όσο παραμένουμε στον πάτο της Ευρώπης, η «αιμορραγία» του πληθυσμού δεν πρόκειται να σταματήσει.

Περιζήτητες οι «πράσινες» επιχειρήσεις

Οι τεκμηριωμένες «πράσινες» πρακτικές γίνονται πλέον κριτήριο επιλογής σε καφέ, εστιατόρια και ξενοδοχεία, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που χρηματοδοτήθηκε από την Coca-Cola στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε στις 3.2.2026. Η Kapa Research συνέλεξε τα δεδομένα τον Σεπτέμβριο του 2025 από δείγμα άνω των 1.000 καταναλωτών, εξετάζοντας και την επίδραση συμμετοχής σε προγράμματα βιωσιμότητας, όπως το Zero Waste HORECA. Το 75% διατηρεί θετική γνώμη για τις επιχειρήσεις-μέλη και το 70% εκτιμά ότι τηρούν υψηλά πρότυπα. Μεταξύ όσων γνωρίζουν το πρόγραμμα, το 65% δηλώνει πιθανό να τις επιλέξει και το 67% να τις συστήσει. Σχεδόν 9 στους 10 ζητούν υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας και νερού, ενώ το 82% θεωρεί τη μείωση αποβλήτων ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων. Τέσσερις στους δέκα θα πλήρωναν έως 5% παραπάνω για μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Zero Waste HORECA μετρά πάνω από 3.200 ενεργά μέλη πανελλαδικά και λειτουργεί επίσημα με την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Φινλανδοί στην ελληνική αγορά ενέργειας

Εταιρεία με ειδίκευση στην αποθήκευση ενέργειας και το A.I. είναι ο νέος παίκτης στην εγχώρια αγορά. Πρόκειται για τη φινλανδική Capalo AI, η οποία υπέβαλε αίτημα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας για άδειες της τάξης των 1.300 MW στους τομείς της εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ και της εκπροσώπησης απόκρισης ζήτησης. Αμφότερα αυτά τα πεδία αποτελούν σημαντικό πεδίο δραστηριότητας για σύγχρονες εταιρείες που ασχολούνται με τις ΑΠΕ και την αποθήκευση. Μάλιστα, η αρκετά μεγάλη ισχύς που αιτείται στις άδειές της η Capalo σημαίνει ότι θέλει να κάνει ένα αρκετά γερό «μπάσιμο» στη χώρα μας.