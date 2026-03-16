«Γκάζια» Στουρνάρα σε ΕΕ

Για άλλη μια φορά δεν «μάσησε τα λόγια του» ο Γιάννης Στουρνάρας με την τελευταία του προειδοποίηση να μην αφορά γενικόλογα τον πόλεμο και το πετρέλαιο αλλά την ίδια την Ευρώπη και το μέλλον της, καθώς εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς κανονικότητας σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων. Μιλώντας στο CEOs club, ο διοικητής της ΤτΕ υπενθύμισε ότι η ΕΕ ξέρει εδώ και χρόνια ότι είναι ενεργειακά ευάλωτη, ότι οι αγορές της παραμένουν κατακερματισμένες και ότι χωρίς κοινή χρηματοδότηση, ταχύτερες αποφάσεις και ουσιαστική ενοποίηση μένει εκτεθειμένη σε κάθε γεωπολιτικό σοκ. Παρ’ όλα αυτά, γεγονός είναι πως η ΕΕ συνεχίζει να συζητά περισσότερο απ’ όσο αποφασίζει καθώς ενώ οι διαπιστώσεις επαναλαμβάνονται, η εφαρμογή των προτάσεων καθυστερεί. Και αυτό είναι πλέον το βασικό πρόβλημα, καθώς σε ένα περιβάλλον πολέμου, πληθωρισμού και εμπορικών συγκρούσεων, η Ευρώπη κινδυνεύει να πληρώσει «ακριβά» την καθυστέρησή της…

Διορθώνεται το πλαίσιο του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής

«Τρύπες» στην εφαρμογή του πλαισίου του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής επιχειρεί να κλείσει νέα εγκύκλιος, κλείνοντας ουσιώδεις εκκρεμότητες που είχαν αφήσει κενά κατά τη μεταβατική περίοδο και είχαν προκαλέσει συγχύσεις. Πρώτον, αποσαφηνίζει ότι στις μισθώσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο ή φορέα της Γενικής Κυβέρνησης η ευθύνη απόδοσης ανήκει στον μισθωτή, ενώ για τη μεταβατική περίοδο δίνει λειτουργική λύση μέσω e-Παραβόλου. Δεύτερον, για τους αιρετούς των ΟΤΑ επιβεβαιώνει την υπαγωγή σε τέλος 1,20%, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης χωρίς κυρώσεις έως 29 Μαΐου 2026. Τρίτον, βάζει οριστικό τέλος στην αμφιβολία για τους σχολικούς τροχονόμους, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποζημιώσεις τους μένουν εκτός κράτησης. Πρόκειται για παρέμβαση τεχνική, αλλά με σαφές δημοσιονομικό και διοικητικό αποτύπωμα.

Τι σημαίνει η υποχώρηση των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Σημαντική ετήσια υποχώρηση της τάξης του 4,6% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2026, με έτος βάσης το 2021. Ωστόσο, σε μηνιαίο επίπεδο ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 2% έναντι του Δεκεμβρίου 2025, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 3,2%, επιταχύνοντας την πτωτική πορεία σε σχέση με το 1,5% της προηγούμενης συγκρινόμενης περιόδου. Η γενικευμένη αυτή υποχώρηση των τιμών εισαγωγής συνεπάγεται σημαντική ελάφρυνση του κόστους παραγωγής για τις βιομηχανικές μονάδες, καθώς οι πρώτες ύλες, τα καύσιμα και τα ενδιάμεσα αγαθά γίνονται οικονομικότερα. Η εξέλιξη αυτή τονώνει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων στις διεθνείς αγορές και δρα αποπληθωριστικά, περιορίζοντας τις πιέσεις στις τελικές τιμές καταναλωτή. Ωστόσο, η πρόσφατη μηνιαία άνοδος υπογραμμίζει την ύπαρξη νέων πιέσεων, οι οποίες θα ενταθούν λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Τι αλλάζει στις δημοπρασίες αυτοκινήτων

Πιο διαφανή και κατ’ επέκταση πιο ελκυστική επιδιώκει να κάνει η ΑΑΔΕ τη διαδικασία δημοπρασίας των οχημάτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή της με στόχο την άντληση εσόδων. Έτσι, στις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν, πλέον, πρόσβαση στις φωτογραφίες των οχημάτων που πρόκειται να δημοπρατηθούν. Παράλληλα, θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των βασικών χαρακτηριστικών των οχημάτων, όπως είναι τα χιλιόμετρα των οχημάτων. Συνήθως οι τιμές εκκίνησης είναι χαμηλές, σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα οχήματα δεν συνοδεύονται με κάποιου είδους εγγύηση, ενώ τα οχήματα μπορεί να έχουν παραμείνει ακίνητα για πολλά χρόνια.

Αύξηση μεγεθών για την Microsoft Operations 4733

Αύξηση μεγεθών εμφάνισε η Microsoft Operations 4733 Hellas, που αναπτύσσει και λειτουργεί κέντρα δεδομένων, κατά την τέταρτη εταιρική χρήση (01/07/2024 έως 30/06/2025). Ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε περίπου 11 εκατ. ευρώ (έναντι 3,77 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου), προερχόμενος κυρίως από προμήθειες για υπηρεσίες προώθησης προϊόντων προς τη συνδεδεμένη Microsoft Ireland. Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κατά προσέγγιση σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο κλείνοντας στα 2,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή δομή. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 206.717.423,06 ευρώ, εκ των οποίων τα 122,86 εκατ. ευρώ αφορούν σε ενσώματα πάγια και δικαιώματα χρήσης, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα είναι εντυπωσιακά, αγγίζοντας τα 72.548.915,31 ευρώ. Αντίστοιχα, το σύνολο της καθαρής θέσης (ίδια κεφάλαια) έκλεισε στα 146.045.973,48 ευρώ, υποστηριζόμενο από το σταθερό και ισχυρό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των 140 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 60,7 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά τη μακροπρόθεσμη υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αξίας 43,7 εκατ. ευρώ.

Έκρηξη επενδύσεων στα data centers

Επενδυτική «έκρηξη» 10 δισ. ευρώ για υποδομές Data Centers αναμένεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της PwC . Τα έργα, συνολικής ισχύος 1 GW, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 1.000 μόνιμες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, καθιστώντας τη χώρα περιφερειακό ψηφιακό κόμβο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο, με επενδυτικά σχέδια δυναμικότητας 2,2 GW. Η Αττική συγκεντρώνει το 65% της προγραμματισμένης ισχύος, ωστόσο η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς (300-700 MW) επιβάλλει την ανακατεύθυνση επενδύσεων προς την περιφέρεια (Βοιωτία, Δυτική Μακεδονία, Κόρινθος). Η στροφή στην ελληνική αγορά τροφοδοτείται από τον κορεσμό των παραδοσιακών ευρωπαϊκών hubs (FLAP-D), όπου η πληρότητα ξεπερνά το 90%. Με τη ζήτηση στην περιοχή EMEA να αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2034 (από 18 GW σε 58 GW), η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το 80% των νέων επενδύσεων κατευθύνεται πλέον εκτός των παραδοσιακών αγορών.

Η Κίνα κρατάει τα χαρτιά στο Ορμούζ

Ελλείψει μιας στρατιωτικής λύσης για τη συνέχιση των ενεργειακών και εμπορικών ροών στα Στενά του Ορμούζ, ο μόνος τρόπος που απομένει είναι να πιεστεί η Τεχεράνη να κάνει πίσω από τους εταίρους της.

Μακράν τη μεγαλύτερη μόχλευση έχει η Κίνα, που εισάγει το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Έλα, όμως, που φρόντισε τα τελευταία χρόνια να χτίσει ένα τεράστιο στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου που τώρα της προσφέρει αρκετό χρόνο. Χρόνο τον οποίο ενδεχομένως να μην έχουν οι ΗΠΑ και πολλές ακόμη χώρες στη διάθεσή τους. Κατ΄ επέκταση, η Κίνα έχει λόγο να αφήσει το Ιράν ελεύθερο να δράσει για περισσότερο διάστημα, εφόσον κρίνει ότι το κόστος για τη Δύση είναι μεγαλύτερο από ό,τι για την ίδια.

Την επιρροή του Πεκίνου σε όσα συμβαίνουν, μαρτυρά και η δήλωση Ιρανών αξιωματούχων ότι θα επέτρεπαν τη διέλευση σε τάνκερ που εμπορεύονται πετρέλαιο με βάση το γιουάν αντί για το δολάριο.

«Αγριεύουν» οι αρνητικές τιμές

Τα σημάδια που φοβούνταν, αρχίζουν να βλέπουν ήδη οι ιδιοκτήτες μονάδων ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκών. Οι ωριαίες αρνητικές τιμές που διαβρώνουν τα κέρδη τους, είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από τον Ιανουάριο και τις τελευταίες ημέρες εντάθηκαν. Μέσα στο σαββατοκύριακο, η τιμή βυθίστηκε έως και στα -6,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα το μεσημέρι.

Η συνέχεια αναμένεται να είναι ακόμα πιο δραματική όσο θα φτάνουμε προς το αποκορύφωμα του Πάσχα, όταν και η αγορά αναμένει «πανδαιμόνιο». Οι συνθήκες είναι τέτοιες που όλοι προεξοφλούν πως θα δούμε νέο ρεκόρ αρνητικών τιμών, με άγνωστο πόσο χαμηλά θα βυθιστούν.

Ένας πιθανός ανασχετικός παράγοντας είναι οι πρώτες μπαταρίες που προβλέπεται πλέον να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τον Απρίλιο. Γίνεται έτσι αγώνας δρόμου για να αντιμετωπιστεί η υπερπροσφορά ενέργειας στο σύστημα.