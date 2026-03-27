Γρίφος η πορεία των ακινήτων

Κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι -έως τώρα- εκεί που συμβαίνει η αναταραχή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο κατασκευαστικός κλάδος επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Όπως δηλαδή, προκύπτουν από δηλώσεις εκπροσώπων εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων σε ξένα πρακτορεία, οι μεγάλοι όμιλοι, όπως η Emaar Properties, διαβεβαιώνουν ότι τα σημαντικότερα έργα προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος διαβλέποντας ανάκαμψη. Εταιρείες όπως οι Binghatti, Deyaar και Arada συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους, με τα ποσοστά ακυρώσεων να παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (κάτω του 1%). Στο Ras Al Khaimah, το φιλόδοξο έργο της Wynn Resorts παραμένει εντός τροχιάς για το 2027, παρότι, όποτε χρειαστεί, σταματούν λόγω… πυραύλων.

Ωστόσο, σύμφωνα με report της S&P Global Ratings, ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν άμεσα, θα υπάρξουν ελλείψεις στην προμήθεια των υλικών και κατακόρυφη αύξηση του μεταφορικού κόστους. Στα ΗΑΕ, ήδη παρατηρούνται σημάδια πίεσης: οι τράπεζες γίνονται πιο συντηρητικές στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ενώ την αγορά ενοικίων απειλούν (ξανά) τα «φέσια».

Ασταμάτητοι οι κυβερνοεγκληματίες

Ασταμάτητα εξαπλώνεται το κυβερνοέγκλημα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για την τρίτη μεγαλύτερη «οικονομία» παγκοσμίως έως το 2029. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Mastercard με αφορμή τον Μήνα Πρόληψης της Απάτης (Fraud Prevention Month), το ετήσιο κόστος αναμένεται να αγγίξει τα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, λαμβάνοντας ώθηση λόγω και της ευρείας χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, οι απάτες κοστίζουν ετησίως περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ το 96% των θυμάτων δεν καταφέρνει να ανακτήσει τα χρήματά του. Η κυρίαρχη μέθοδος εξαπάτησης είναι το social engineering, η οποία βασίζεται στη συναισθηματική χειραγώγηση και την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ή του φόβου. Οι συνηθέστεροι τύποι περιλαμβάνουν το phishing, το imposter fraud και τα romance scams. Για τη θωράκιση καταναλωτών και επιχειρήσεων -δεδομένου ότι 1 στις 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στοχοποιείται- απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και προσεκτική επαλήθευση στοιχείων πριν από κάθε συναλλαγή. Ο κλάδος των πληρωμών απαντά πλέον με προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών.

Τιμή – στόχος 11 ευρώ για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η NBG Securities διατηρεί τιμή-στόχο 11 ευρώ και σύσταση “neutral” για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Η εισηγμένη σημείωσε καθαρά κέρδη 207,3 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας ελαφρώς τις αρχικές προβλέψεις, ενώ το μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,66 ευρώ με απόδοση 6,2%. Για το 2026, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ενισχυθεί με χαμηλούς μονοψήφιους ρυθμούς, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν το 7,5% της κίνησης χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκτυπο μέχρι στιγμής. Η καθαρή κερδοφορία για το επόμενο έτος εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ, αν και το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (Ebitda) θα δεχθεί προσωρινή πίεση λόγω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος και των κατασκευαστικών έργων που περιορίζουν βραχυπρόθεσμα την εμπορική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ΔΑΑ στοχεύει στη διατήρηση μιας συντηρητικής κεφαλαιακής διάρθρωσης, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς Ebitda να κυμαίνεται μεταξύ 2,0x και 3,0x.

Αποζημίωση ζητούν οι επενδυτές σε φωτοβολταϊκά

Η μελέτη του καθηγητή Παντελή Μπίσκα για την ΠΟΣΠΗΕΦ αποκαλύπτει μια εξαιρετικά ανησυχητική προοπτική για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Φ/Β) με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) την περίοδο 2026-2031. Λόγω των συστηματικών περικοπών και των αρνητικών τιμών στην αγορά, οι απώλειες εσόδων για τα Φ/Β αναμένεται να ανέλθουν μεσοσταθμικά στο 41-42%, φτάνοντας ακόμη και το 50% το 2027, την ώρα που οι αντίστοιχες απώλειες για τα αιολικά έργα περιορίζονται στο 21%. Αυτή η σημαντική ανισορροπία απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επενδυτών, οδηγώντας τους σε πιθανή χρεοκοπία ήδη από το 2026. Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει τον περιορισμό της απώλειας εσόδων στο 21% μέσω ενός έκτακτου μηχανισμού ενίσχυσης ύψους 212 εκατ. ευρώ ετησίως και την επταετή παράταση των συμβάσεων. Ως πηγές χρηματοδότησης υποδεικνύονται το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και η ανάκτηση μέρους των υπερκερδών των προμηθευτών, τα οποία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν το 1,3 δισ. ευρώ το 2026. Η ηγεσία της Ομοσπονδίας αποδίδει το υφιστάμενο αδιέξοδο σε αστοχίες του ενεργειακού σχεδιασμού, όπως η αλόγιστη χορήγηση όρων σύνδεσης χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης ενέργειας.

Η νέα ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα

Νέα δεδομένα δημιουργεί για το εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο η στρατηγική σύμπραξη των ομίλων Alter Ego Media, Antenna Greece και Motor Oil για τη δημιουργία μιας κοινής streaming πλατφόρμας. Η μετεξέλιξη του ANT1+ σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ισότιμη συμμετοχή τριών εκ των ισχυρότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας αποτελεί δυναμική απάντηση στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από διεθνείς κολοσσούς. Η σημασία αυτής της κίνησης υπερβαίνει τα στενά όρια μιας οικονομικής συναλλαγής, καθώς προκρίνει τη συνεργασία έναντι του κατακερματισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός «εθνικού πρωταθλητή» στον κλάδο του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Μέσω της επένδυσης κεφαλαίων και της αξιοποίησης τεχνολογίας αιχμής, η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολιστική εμπειρία θέασης που θα συνδυάζει δημοφιλή αθλητικά γεγονότα, όπως η Formula 1, με την ενίσχυση της πρωτότυπης ελληνικής μυθοπλασίας. Σημειώνεται ότι η Alter Ego Media και η IREON Investments Limited του Ομίλου Motor Oil θα αποκτήσουν συμμετοχή 33,3% και 33,4% αντιστοίχως στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα (ANT1+), μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 5,5 εκατ. ευρώ έκαστη.

Δύσκολο β’ εξάμηνο δείχνουν στο ηλεκτρικό ρεύμα τα προθεσμιακά

Αρχίζουν να πληθαίνουν οι συναλλαγές στα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρισμού της χώρας μας, με τις τιμές αρκετά υψηλότερες από σήμερα για το υπόλοιπο του έτους. Συγκεκριμένα, για το γ’ τρίμηνο βρίσκονται κοντά στα 125 ευρώ/MWh και για το δ’ τρίμηνο στα 135 ευρώ, με αρκετούς όγκους να εμπορεύονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις τελευταίες ημέρες. Συγκριτικά, η μέση τιμή το μήνα που διανύουμε είναι κοντά στα 90 ευρώ.

Αν και τα futures δεν συνιστούν επ ουδενί πρόβλεψη, δεν παύουν να δείχνουν μια κατεύθυνση για την εγχώρια αγορά, στο εξής. Το γεγονός ότι παρατηρείται μια απόκλιση της τάξης του 30-40% σε σχέση με τις σημερινές τιμές έχει από μόνο του ενδιαφέρον.