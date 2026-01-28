Τα αδύνατα σημεία της οικονομίας

Παρά τις προβλέψεις του ΙΟΒΕ για ρυθμούς ανάπτυξης κατά 2,2% τη φετινή χρονιά, η ελληνική οικονομία δεν παύει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τον επίμονο δομικό πληθωρισμό που παραμένει υψηλός σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς και την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους και των αγορών με στόχο την αύξηση των επενδύσεων. Επίσης, το φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από χαμηλή αποτελεσματικότητα στην είσπραξη ΦΠΑ και υπερβολικό κόστος φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου, που φτάνουν το 34,2% των συνολικών φορολογικών εσόδων (έναντι 21,4% του μέσου όρου 18 χωρών της ΕΕ.). Στην αγορά εργασίας, παρά τη γενική βελτίωση του κλίματος, σημειώθηκε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025. Επιπλέον, η σωρευτική αύξηση των μισθών υπολείπεται της ανόδου των τιμών στα τρόφιμα, ενώ παραμένουν μεγάλες αποκλίσεις στη συμμετοχή γυναικών και νέων στην εργασία. Ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η αδύναμη ζήτηση για στεγαστική πίστη και το υψηλό περιθώριο επιτοκίου. Τέλος, καταγράφεται επιβράδυνση στη βιομηχανία, μείωση των οικοδομικών αδειών και φθίνουσα πορεία στην υπαίθρια παραγωγή κηπευτικών.

Η ακρίβεια «μπλοκάρει» τις ιδιωτικές επενδύσεις

Ένα θετικό και ένα αρνητικό συμπέρασμα προσφέρουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο γ΄ τρίμηνο του 2025. Το θετικό είναι πως αυξήθηκε και το αρνητικό είναι πως το μεγαλύτερο μέρος «έφυγε» στην κατανάλωση. Η ακρίβεια απορρόφησε το πρόσθετο εισόδημα, πιέζοντας την αποταμίευση, που υποχώρησε ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, την ώρα που η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε. Και μπορεί να θέλουμε την ιδιωτική κατανάλωση να μένει ψηλά, διότι αποτελεί βασική συνιστώσα του ελληνικού ΑΕΠ, αλλά αυτό έχει άμεση αντανάκλαση στις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου διαμορφώθηκαν σε 5,36 δισ. ευρώ, όμως η εικόνα παραμένει εύθραυστη όταν η ενίσχυση του εισοδήματος κατευθύνεται πρωτίστως σε βασικές ανάγκες. Όπως έχουν εξηγήσει πολλάκις αρμόδιοι παράγοντες, με τον κ. Γιάννης Στουρνάρας να επανέρχεται συχνά στο θέμα, όταν τα νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν μειώνεται το «μαξιλάρι» ρευστότητας στις τράπεζες μέσω των καταθέσεων, το οποίο χρηματοδοτεί συμμετοχές σε επενδυτικά σχέδια, και περιορίζεται η εγχώρια δεξαμενή κεφαλαίων για την αγορά. Έτσι, η κατανάλωση συγκρατεί τους αναπτυξιακούς δείκτες, αλλά μακροπρόθεσμα μπλοκάρει τη μεγαλύτερη άνοδο των επενδύσεων στην οποία όλοι προσβλέπουν.

Μεγαλύτερη κατανάλωση δεν σημαίνει και «αφθονία»

Ωστόσο, η υψηλή κατανάλωση δεν σημαίνει απαραίτητα πως τα νοικοκυριά καταναλώνουν μεγαλύτερους όγκους αγαθών, καθώς είναι ο πληθωρισμός που «φουσκώνει» τους δείκτες. Μάλιστα, το ίδιο φαινόμενο έχει πλέον αλλάξει εντελώς τα χαρακτηριστικά του Έλληνα καταναλωτή. Η 21η ετήσια έρευνα του ΟΠΑ περιγράφει καταναλωτή πιο ευαίσθητο στην τιμή και αυστηρά προγραμματισμένο ως προς το τι θα αγοράσει. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι μειώνουν τις αγορές τους και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα, ενώ 4 στους 10 περιορίζουν τη θέρμανση και τη χρήση ρεύματος. Το 91% ψωνίζει με λίστα ή σχέδιο και μόνο το 39% έχει προαποφασίσει μάρκα, με το 61% να αποφασίζει στο ράφι. Τέσσερις στους 10 αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα και 1 στους 10 δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα στοιχειώδη. Περιορισμοί καταγράφονται στο κρέας (45%), στα τυποποιημένα τρόφιμα (42%), στα αναψυκτικά (52%) και στο ψωμί/αρτοσκευάσματα (24%). Η ιδιωτική ετικέτα φτάνει πλέον σχεδόν τα 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται.

Ασταμάτητη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο σερί των θετικών reports των αναλυτών για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έρχεται να προστεθεί αυτό της Axia Ventures Group. Ο όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δίνει τιμή-στόχο για την μετοχή 44,2 ευρώ από 27,4 ευρώ, διατηρώντας σύσταση “buy”. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 37,6% σε σχέση με τα επίπεδα της 23ης Ιανουαρίου και τοποθετεί τη συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων στα 4,57 δισ. ευρώ. Κατά την Axia, το επενδυτικό story βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με τις υφιστάμενες δραστηριότητες να υπεραποδίδουν και τις παραχωρήσεις να μετατρέπονται assets υψηλών αποδόσεων. Κεντρικό καταλύτη αποτελεί η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει μερίσματα περίπου 5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο ρεκόρ των 9,2 δισ. ευρώ, το pipeline νέων παραχωρήσεων και η στρατηγική σύμπραξη με τη Motor Oil ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές, οδηγώντας σε ισχυρή αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2029. Εν τω μεταξύ χθες, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ “έκλεισε” στα 32,6 ευρώ.

Έξι δυνατά «χαρτιά»

Οι ισχυρές επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την κατατάσσουν στα έξι top picks της Piraeus Securities για το 2026, δηλαδή στις μετοχές που συνδυάζουν ελκυστικό αφήγημα ανάπτυξης, υψηλή ορατότητα κερδών και ελκυστική αποτίμηση. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται η Alpha Bank, με τιμή-στόχο τα 5,5 ευρώ, η Eurobank με τιμή-στόχο 5,20 ευρώ, καθώς και η Jumbo, για την οποία η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο τα 34,20 ευρώ. Την εξάδα συμπληρώνουν η Titan με τιμή-στόχο 65,40 ευρώ και η ΔΕΗ με τιμή-στόχο 23,80 ευρώ.

Ο χρυσός της Χαλκιδικής

Νέα κοιτάσματα χρυσού, ασημιού, χαλκού κι ενδεχομένως κι άλλων πολύτιμων μετάλλων φέρεται να κρύβει το υπέδαφος της Χαλκιδικής. Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψαν οι γεωτρήσεις της Eldorado Gold, μητρικής της Ελληνικός Χρυσός που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, στην Ολυμπιάδα η εταιρεία εντόπισε σε άμεση εγγύτητα με την υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου μία νέα μεταλλοφόρο ζώνη, ενώ στο Στρατώνι εντοπίστηκε, εντός των ορίων της παραχώρησης, νέος στόχος χρυσού-χαλκού. Χάρη και στα αισιόδοξα αυτά ευρήματα, για το 2026 η Eldorado Gold προβλέπει εκτεταμένες γεωτρήσεις στην Ολυμπιάδα, τόσο επιφανειακές όσο και υπόγειες, καθώς και στο Στρατώνιο, ενώ θα εντατικοποιήσει και τις έρευνες αρχικού σταδίου στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, με στόχο την ανάδειξη νέων πορφυριτικών και ανθρακικής αντικατάστασης κοιτασμάτων.