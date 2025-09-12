Τα θολά σημεία των φοροαπαλλαγών στις δωρεές

Επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των κληροδοτημάτων στα κοινωφελή ιδρύματα, μετά την παρουσίαση νομοσχεδίου τον Μάρτιο. Κατά την εξειδίκευση του πακέτου της ΔΕΘ, το οικονομικό επιτελείο εστίασε αποκλειστικά στο φορολογικό σκέλος της σχετικής πρωτοβουλίας, που προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο 0,5% στις δωρεές. Η λογική είναι να διευκολυνθούν οι δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες παραχωρήσεις ακινήτων, με προοπτική και τη στεγαστική τους αξιοποίηση.

Δύο παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν επ’ αυτού, καθώς από όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά δεν είναι ξεκάθαρο:

Αν θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο δωρεές που θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελή σκοπό και όχι για άλλες χρήσεις, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό (π.χ. Μεγάλη Βρετανία). Ότι η φοροαπαλλαγή του 0,5% ευνοεί κυρίως τα ίδια τα ιδρύματα και όχι τους δωρητές (αν και πολλοί επιλέγουν να τον πληρώσουν από μόνοι τους), αφού εκείνα επιβαρύνονται με τον φορολογικό συντελεστή. Συνεπώς, είναι ασαφές πώς θα ενθαρρύνει περισσότερες δωρεές. Ας είμαστε υπομονετικοί και ας περιμένουμε τα επίσημα κείμενα.

Η λίστα πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ

Μιας και ο λόγος περί ακινήτων, να σημειώσουμε ότι άλλα δωρίζονται και άλλα… κατάσχονται και πλειστηριάζονται. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε νέα λίστα με ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό από τις 24 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι η πρώτη, φυσικά, καθώς η ροή των πλειστηριασμών είναι συνεχής. Στη νέα ομάδα ακινήτων περιλαμβάνονται από μεγάλες εκτάσεις γης και κτίρια αξίας εκατομμυρίων έως διαμερίσματα 12 τ.μ. και αποθήκες 10 τ.μ. Οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι πολλές και σχετικά πρόσφατες. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δουλεύει στα «κόκκινα». Ωστόσο, φαίνεται ότι κάπου «σκαλώνει» το σύστημα και το κοινωνικό αποτέλεσμα δεν έχει το εύρος που θα έπρεπε. Απόδειξη ότι πολίτες –από μεγαλοϊδιοκτήτες μέχρι μεροκαματιάρηδες– συνεχίζουν να χάνουν τις περιουσίες τους μαζικά, οι οποίες βγαίνουν στο σφυρί και καταλήγουν σε τρίτους, θέτοντας επί τάπητος το ερώτημα μήπως απαιτείται περισσότερη πρόνοια για το συγκεκριμένο «καυτό» ζήτημα.

Η Chevron βλέπει και Τούρκους

Συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας είχαν την Τετάρτη υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron, ανήμερα της ανακοίνωσης για την είσοδό της στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το LNG και οι υδρογονάνθρακες, σε μια προσπάθεια να δοθεί κάποια απάντηση από την Άγκυρα, έστω και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η Chevron φέρεται να ενδιαφέρεται και για αντίστοιχο διαγωνισμό της Λιβύης που θα διεξαχθεί σύντομα, ενώ ήδη έχει σημαντικές δραστηριότητες σε Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο. Σε περίπτωση που αναλάβει έρευνες και στην Τουρκία, θα διαθέτει παρουσία σχεδόν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, η ίδια έχει χαρακτηρίσει την περιοχή στρατηγικής σημασίας.

«Μαυρίζει» την πράσινη ενέργεια ο Τραμπ

Διαστάσεις λαμβάνει πλέον η παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης ενάντια στους κλάδους της πράσινης ενέργειας. Τους τελευταίους μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε κινήσεις ιδιαιτέρως εχθρικές προς ορισμένους τομείς, με βάση καθαρά ιδεολογικά κριτήρια. Οι κινήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τη χάραξη νέας πολιτικής, αλλά και τη διακοπή έργων που έχουν ήδη συμφωνηθεί και ξεκινήσει. Ενδεικτικά: πρόσφατα οι αρχές διέκοψαν την κατασκευή τεράστιου υπεράκτιου αιολικού πάρκου της Orsted, ύψους δισεκατομμυρίων, στο Κονέκτικατ, το οποίο ήταν κατά 80% ολοκληρωμένο. Αυτή την εβδομάδα έγινε έφοδος σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών της Hyundai και της LG στη Γεωργία, όπου συνελήφθησαν 500 εργάτες με καταγωγή από άλλες χώρες, κυρίως από τη Νότια Κορέα. Οι δύο εταιρείες έκαναν λόγο για αντιφατική πολιτική, τονίζοντας ότι ήρθαν να επενδύσουν στις ΗΠΑ και συναντούν εμπόδια που δεν συνάδουν με ένα δίκαιο επενδυτικό κλίμα.

Lamda Development: Γιατί η μετοχή είναι «σέξι»

Σύσταση “buy” απονέμει εκ νέου στην μετοχή της Lamda Development η Axia Ventures, η οποία σε πρόσφατο report της τοποθετεί την τιμή – στόχο σε 12,7 ευρώ από 11,5 ευρώ προηγουμένως. Η πρόοδος της ανάπτυξης στο Ελληνικό, η ισχυρή απόδοση των malls της Lamda και οι νέες συμφωνίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση των ταμειακών ροών της εισηγμένης, είναι παράγοντες που έχει λάβει υπόψη η Axia. Βάσει της ελκυστικότητας του επενδυτικού προφίλ της Lamda-μη ξεχνάμε το πρόσφατο deal με την Ion Group-, οι αναλυτές αναφέρουν πως υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ της τιμής της μετοχής και της τρέχουσας αξίας.

Στα…λύματα το έργο των €110 εκατ.

Ύστερα από περίπου δυόμιση έτη, «βούλιαξε» και επισήμως ο διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας-Πικερμίου και Σπατών-Αρτέμιδας. Με απόφαση του δ.σ. της ΕΥΔΑΠ, ο διαγωνισμός του έργου 110 εκατ. ευρώ ματαιώθηκε, έχοντας προσελκύσει ενδιαφέρον από τις περισσότερες μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Η ΕΥΔΑΠ είχε κάνει δεκτές τις προσφορές των κοινοπραξιών «ΜΕΤΚΑ – Μεσόγειος– Μεσόγειος Aqua» και «Γκολιόπουλος – ΕΡΓΟΤΕΜ» αλλά είχε αποκλείσει-αδικαιολογήτως για πολλούς- τα κονσόρτσια «ΤΕΡΝΑ – Thalis – Ηλιοχώρα», «ΑΚΤΩΡ – Avax – Ηλέκτωρ» και «Intrakat – Envitec». Ακολούθησε η διαδικασία των προδικαστικών προσφυγών, με την ΕΑΔΗΣΥ-το καλοκαίρι- να απορρίπτει και τις πέντε προσφορές, σε συνέχεια προδικαστικών προσφυγών στην ανεξάρτητη αρχή. Στο δια ταύτα, ένα έργο κομβικής σημασίας, που θα βελτίωνε το επίπεδο διαβίωσης για πάνω από 220.000 κατοίκους στην Ανατ. Αττική, θα παραμείνει μακέτα μέχρι νεοτέρας…

Yπερδύναμη στα logistics η OB Streem

Μετά το πράσινο φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η OB Streem που απορρόφησε την Ορφεύς Βεϊνόγλου, καθίσταται ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Ορφεύς Βεϊνόγλου έχει γράψει ιστορία στον τομέα της διαμεταφοράς και ως μέρος των assets (μαζί με άλλες εταιρείες όπως οι Makios, Contrade και Unit Hellas), αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της OB Streem, διεκδικώντας ηγετική θέση στα logistics. Πρόκειται για ένα κλάδο με πολλούς και μικρούς παίκτες, όπου η συγκέντρωση είναι μονόδρομος.