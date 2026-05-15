Η έμμεση σκιά του PSI στον προϋπολογισμό

Απογοητευτικό είναι το εύρημα του ΚΕΦίΜ ότι το 43% των συντάξεων το 2025 χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας πως το ασφαλιστικό εξακολουθεί να «πληρώνεται» από τη γενική φορολογία, δηλαδή την τσέπη των πολιτών, καθώς οι εισφορές δεν επαρκούν για να καλύψουν τον λογαριασμό. Ωστόσο, χωρίς να είναι ο μοναδικός παράγοντας, δεν θα πρέπει να λησμονείται το πλήγμα που υπέστησαν τα αποθεματικά των Ταμείων στην περίοδο της κρίσης, το οποίο συμβάλλει σήμερα στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής του κρατικού προϋπολογισμού στις συντάξεις. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του ΚΕΠΕ, το PSI του 2012 μείωσε την περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 11,8 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 45,9% της συνολικής περιουσίας τους. Συνολικά, το ίδιο το ΚΕΠΕ σημείωνε ότι το κούρεμα δεν δημιούργησε από μόνο του το πρόβλημα, αλλά επιτάχυνε την πίεση σε ένα σύστημα που ήδη έχανε εισφορές λόγω της ύφεσης, της ανεργίας και της μείωσης μισθών.

Αλλάζει το «μείγμα» κράτους και αγοράς στις στρατηγικές επιχειρήσεις

Στοιχείο της ίδιας μακράς περιόδου κρίσης, που περιλάμβανε και το PSI, ήταν και το ότι η δημόσια περιουσία τα μνημονιακά χρόνια συνδέθηκε κυρίως με αποκρατικοποιήσεις, παραχωρήσεις και μείωση κρατικών συμμετοχών. Στον αντίποδα, σήμερα το κράτος αποκτά ένα εργαλείο για να διατηρεί ενεργή θέση σε εταιρείες με κομβικό ρόλο στην οικονομία. Η πιο πολυσυζητημένη τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ σηματοδοτεί ουσιαστικά μια επιλεκτική αλλαγή στο μείγμα κράτους και αγοράς για τις στρατηγικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπει στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες έχει κρίσιμη συμμετοχή. Η αλλαγή δεν αναιρεί τη λειτουργία της αγοράς, αλλά δείχνει ότι στην ενέργεια, στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις, όπως και στις κρίσιμες υποδομές, το Δημόσιο θέλει να παραμείνει παρόν και επενδυτικά, πέρα από τον ρυθμιστικό του ρόλο.

Το μήνυμα Τσάφου για απανθρακοποίηση

Την ενεργειακή ασφάλεια πάνω από τη μείωση των εκπομπών θέτει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Ο ίδιος διατύπωσε σε ανάρτησή του την κατηγορηματική αυτή θέση, δίνοντας έτσι το σήμα για το προς τα πού θα κινηθεί στο εξής η πολιτική της χώρας μας. Την ίδια στιγμή, τα νεότερα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές $CO_2$ της Ελλάδας δείχνουν ότι υποχώρησαν συντριπτικά από το 2005 έως το 2025, κατά 62,7%. Έτσι, προκύπτει η λογική πίσω από την προτεραιοποίηση του Υπουργείου στη δεδομένη δύσκολη χρονική συγκυρία.

Το κτήριο που βγάζει ο ΕΦΚΑ στην αγορά

Σε περαιτέρω αναβάθμιση του Πειραιά αναμένεται να οδηγήσει η αξιοποίηση του ακινήτου του ΕΦΚΑ στην οδό Κασιμάτη 4. Ο ασφαλιστικός φορέας προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 1.504,56 τ.μ. Στόχος είναι το ακίνητο να φιλοξενήσει ξενοδοχειακή χρήση και προς την κατεύθυνση αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή του ακινήτου, με ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 3 εκατομμύρια ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη, με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία δεκαετία. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα έχουν οριστεί οι 12.000 ευρώ, ενώ παρέχεται διετής περίοδος χάριτος από την καταβολή του για τη διευκόλυνση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Η αγορά του real estate στον Πειραιά γνωρίζει σημαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, με την μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας να ενισχύεται κατά 2,3%, στα 2.558 ευρώ ανά τ.μ. το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatos.

Αντέχει η επιβατική κίνηση

Με την επιβατική κίνηση των ευρωπαϊκών αεροδρομίων να έχει αντέξει τον Μάρτιο, το ερώτημα είναι εάν αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δεδομένου ότι το κόστος του αεροπορικού καυσίμου και ο πληθωρισμός δεν έχουν πάψει να ενισχύονται. Σύμφωνα με την ACI Europe, τον Μάρτιο του 2026, η επιβατική κίνηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά +3,8%, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ενώ η αγορά της ΕΕ+ αναπτύχθηκε κατά +4,1%, στην υπόλοιπη Ευρώπη η άνοδος περιορίστηκε στο +2,6%, κυρίως λόγω της δραματικής πτώσης στα ισραηλινά αεροδρόμια (-86,3%). Αγορές, όπως η Σλοβακία και η Σλοβενία εμφάνισαν κορυφαίες επιδόσεις με άνοδο επιβατικής κίνηση 130,7% και 17% αντίστοιχα, ενώ η Κύπρος υποχώρησε κατά -15,3%. Στους μεγάλους κόμβους των αερομεταφορών, η Κωνσταντινούπολη (+7,7%) και το Λονδίνο-Heathrow (6,64 εκατ. επιβάτες) κυριάρχησαν, την ώρα που η εμπορευματική κίνηση (freight) υποχώρησε κατά -3,1% αντικατοπτρίζοντας τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά το πρώτο τετράμηνο, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που φανερώνει την ανθεκτικότητα του αεροδρομίου.

Στήριξη 26 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία

Παραμένοντας στο μέτωπο του ΥΠΕΝ, νέα τροπολογία που κατέθεσε προσφέρει από την 1η Ιουνίου μειωμένες χρεώσεις ΥΚΩ για τις βιομηχανίες. Πρόκειται για ρύθμιση που μεταφράζεται σε ένα όφελος περί τα 26 εκατ. ευρώ ετησίως, η οποία «κουμπώνει» με την αντίστοιχη για την αντιστάθμιση των ρύπων.

Χρηματοδότηση μόνο με μπαταρία

Σχεδόν αδύνατη έχει γίνει πλέον η τραπεζική χρηματοδότηση για έργα ΑΠΕ που δεν διαθέτουν παράλληλα το δικό τους σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Όπως μετέφεραν τις τελευταίες ημέρες στελέχη του τραπεζικού τομέα, τα οικονομικά των έργων «δεν βγαίνουν» σε διαφορετική περίπτωση, ούτε είναι διατεθειμένες οι τράπεζες να ρίξουν χρήμα. Η αγορά προφανώς και έχει πάρει το μήνυμα, γι’ αυτό και οι περισσότεροι επενδυτές επανασχεδιάζουν τα έργα που βρίσκονται στα σκαριά ή και προσθέτουν μπαταρίες σε εν λειτουργία έργα για να τα «φέρουν στα ίσια τους».