Η εθνική ασφάλεια περνά και από τα καλώδια

Εν μέσω νέων τριβών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, καθώς η πρόσφατη τουρκική NAVTEX φαίνεται πως έχει σημαντικές δυνητικές διαστάσεις πέραν των παραδοσιακών διμερών θεμάτων.

Η Άγκυρα δίνει έμφαση στο θέμα των ερευνών στο Αιγαίο, πράγμα που μοιραία περιλαμβάνει βυθομετρικές έρευνες για καλώδια ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών. Δεδομένου του αρνητικού προηγουμένου της Κάσου (καλώδιο GSI Ελλάδας-Κύπρου), η ελληνική κυβέρνηση καλείται να αποφύγει πάση θυσία το 2/2 την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να βγουν πλοία στα ανοικτά για τέτοιες εργασίες.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η χώρα μας δεν μπορεί μονίμως να βάζει τα ενεργειακά σχέδιά της στο συρτάρι μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, όπως έκανε στην περίπτωση του GSI. Άλλωστε, μιλάμε για έργα δισεκατομμυρίων, στα οποία περιλαμβάνεται η διασύνδεση των Δωδεκανήσων του ΑΔΜΗΕ, για την οποία οι διαγωνισμοί ήδη ξεκίνησαν. Έτσι, όλα δείχνουν ότι τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά κατευθύνονται μοιραία προς ένα ξεκαθάρισμα με πολύ υψηλό διακύβευμα.

Ο διαγωνισμός για το Καστέλλι

Μετά την υπογραφή, την περασμένη Παρασκευή, της συμφωνίας για την ανάθεση εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος –σύμφωνα με πληροφορίες– αναμένεται να ξεκινήσει ενδεχομένως μέσα στην ανοιξη. Η επικείμενη προκήρυξη του διαγωνισμού θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς αναμένεται να προσελκύσει ισχυρές ξένες εταιρείες αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την εγκατάσταση σύγχρονων, υψηλών προδιαγραφών συστημάτων. Παράλληλα, σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από τη φάση της κατασκευής στη φάση της λειτουργίας την οποία τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2028.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα από το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς η πρόοδος των εργασιών ξεπερνά πλέον το 67%. Ο συνδυασμός της προχωρημένης κατασκευαστικής ωρίμανσης με την άμεση έναρξη του διαγωνισμού για τον αεροναυτιλιακό εξοπλισμό ενισχύει τη βεβαιότητα ότι το έργο εισέρχεται σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Σε ανοδικό κύμα οι τράπεζες

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Autonomous Research. Η συμβουλευτική εταιρεία δίνει για την Εθνική Τράπεζα, τιμή-στόχο 18,62 ευρώ με σύσταση outperform και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 23%. Για τη Eurobank η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 5,32 ευρώ, επίσης με σύσταση outperform, με τους αναλυτές να χαρακτηρίζουν την τράπεζα ως κορυφαία επιλογή, δίνοντας περιθώριο ανόδου 28%. Αντίστοιχα, για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος ανέρχεται στα 9,86 ευρώ, με σύσταση outperform και περιθώριο 15%. Στον αντίποδα, για την Alpha Bank η Autonomous Research θέτει τιμή-στόχο στα 3,91 ευρώ, με σύσταση underperform και αρνητικό περιθώριο 5%. Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε από το πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της Autonomous Research, στο οποίο συμμετείχαν ελληνικά και κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα. Από τις τοποθετήσεις των οικονομικών διευθυντών προκύπτει ότι η δυναμική που οικοδομήθηκε προς το τέλος του 2025 συνεχίζεται, με αιχμή την πιστωτική επέκταση και τη σταθερή ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αυξάνουν τα έσοδα από προμήθειες. Για τις ελληνικές τράπεζες, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ορατότητα κερδοφορίας, καλύτερη ποιότητα εσόδων και αυξημένη επενδυτική ελκυστικότητα, σε ένα περιβάλλον όπου οι αναταράξεις δεν λείπουν.

Με το ψηφιακό ευρώ καλύτερα

Τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μία υπενθύμιση γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν είναι απλώς ένα ζήτημα τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά αφορά την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Στο α΄ εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 77,7 δισ. συναλλαγές με άλλα μέσα πλην μετρητών (+7,7%), με τις κάρτες στο 57% του συνόλου και τις μεταφορές πίστωσης στο 22%. Οι ανέπαφες πληρωμές έφτασαν τα 29,6 δισ. (+12,8%), αξίας 0,8 τρισ. ευρώ, ενώ η μέση αξία ανά πληρωμή με κάρτα ήταν περίπου 38 ευρώ. Σε αυτό το περιβάλλον, δεν είναι να απορεί κανείς που η Φρανκφούρτη (αλλά και ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup) προωθούν εντόνως ένα δημόσιο ευρωπαϊκό μέσο πληρωμών, ώστε να υπάρχει πανευρωπαϊκή επιλογή, με χαμηλότερο κόστος και λιγότερη εξάρτηση από τρίτους σε κρίσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα, η πρόσφατη κρίση στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, από τις οποίες προέρχονται και οι μεγαλύτεροι πάροχοι ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Με το ψηφιακό ευρώ λοιπόν, καλύτερα, παραφράζοντας το σλόγκαν της διαφήμισης του 2000 για την έλευση τότε του ενιαίου νομίσματος.

Γιατί η ΑΙ αυξάνει (και) το ρίσκο

Ωστόσο, οι ψηφιακές καινοτομίες δεν θεωρούνται πάντα και από όλους ωφέλιμες. Η Moody’s, μάλιστα, κατατάσσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στους κινδύνους για την πιστωτική αγορά. Το σκεπτικό είναι πως η απότομη επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει γρήγορα την παραγωγικότητα, αλλά προκαλεί ισχυρό σοκ στην απασχόληση. Με αυτοματοποίηση σύνθετων γνωστικών εργασιών, οι επιχειρήσεις μειώνουν κόστος και αυξάνουν την παραγωγή, όμως η μετάβαση διαταράσσει την αγορά εργασίας, πλήττοντας ιδιαίτερα junior και entry-level ρόλους και επεκτείνει την πίεση και σε υπηρεσίες γραφείου. Η Moody’s χρησιμοποιεί τις ΗΠΑ ως παράδειγμα: με αύξηση 1% στην παραγωγή ανά ώρα, αν κατά 50% μετατραπεί σε μείωση προσωπικού, θα μπορούσε να κόψει περίπου 800.000 θέσεις και να ανεβάσει την ανεργία κοντά στο 5% από 4,4%. Η μετάδοση στην πίστωση έρχεται μέσω της χαμηλότερης κατανάλωσης, ασθενέστερων φορολογικών βάσεων, υψηλότερων κοινωνικών δαπανών και αυξημένων καθυστερήσεων στα δάνεια, διογκώνοντας το ρίσκο για τράπεζες και εκδότες τίτλων.

«Καλπάζουν» οι κινεζικοί ίπποι

Η κυριαρχία της Κίνας δεν θα μπορούσε να μην αφορά και την αυτοκινητοβιομηχανία, με τα κινεζικά οχήματα να κατακτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι ενδεικτικό ότι ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη είναι κινεζικής προέλευσης, αντανακλώντας μια χρονιά υψηλής ανάπτυξης για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως στα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα. Με μερίδιο αγοράς 9,5%, τα κινεζικά brands κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας σε τριμηνιαία βάση τους Νοτιοκορεάτες ανταγωνιστές τους, όπως η Kia, για πρώτη φορά. Εταιρείες όπως η BYD αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους, καθώς οι εμπορικοί περιορισμοί χαλαρώνουν και το Πεκίνο στρέφει την εξαγωγική του στρατηγική προς νέες αγορές, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ. Για την ευρωπαϊκή οικονομία, η εξέλιξη αυτή σημαίνει εντεινόμενο ανταγωνισμό για τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες, πίεση στα περιθώρια κέρδους και επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, δημιουργούνται προκλήσεις για την απασχόληση και τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και ευκαιρίες για φθηνότερα, τεχνολογικά προηγμένα οχήματα για τους καταναλωτές, αναδιαμορφώνοντας συνολικά το βιομηχανικό και εμπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης.