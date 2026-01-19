Ηλεκτρονική τιμολόγηση: η «κρυφή» προθεσμία για τα κίνητρα

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις B2B συναλλαγές ξεκινά στις 02.02.2026 για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ (έτος 2023), με περίοδο προσαρμογής έως τις 31.03.2026. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η εφαρμογή μετατίθεται για την 01.10.2026, με «περίοδο χάριτος» έως τις 31.12.2026. Η ΑΑΔΕ παρέχει κίνητρα, με την προϋπόθεση, ωστόσο, να υπάρξει δήλωση πρόθεσης τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα, διαφορετικά χάνονται οι αυξημένες εκπτώσεις. Για τη διατήρηση του μπόνους, οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να ενταχθούν έως την 01.12.2025 και οι λοιπές έως τις 03.08.2026.

Τι δείχνουν τα καλά νούμερα για τις πωλήσεις ΙΧ

Σημαντική ανάκαμψη κατέγραψε και η αγορά αυτοκινήτου τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτυπώνοντας ενίσχυση της κατανάλωσης και βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα, καινούργια και μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 14.815 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 23,8%. Υπενθυμίζεται ότι έναν χρόνο νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2024, η αγορά είχε κινηθεί πτωτικά, καταγράφοντας μείωση 4,9% σε σχέση με το 2023. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος στα καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία ανήλθαν σε 11.956, από 9.314 τον Δεκέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει αυξημένη εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου οχημάτων. Παράλληλα, η άνοδος των ταξινομήσεων στηρίζει τον κλάδο του αυτοκινήτου και τα δημόσια έσοδα, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω της αντικατάστασης παλαιότερων, πιο ρυπογόνων οχημάτων.

Η ημερομηνία – ορόσημο για ΒΟΑΚ

Ημερομηνία-κλειδί είναι η 4η Φεβρουαρίου για την Εγνατία Οδό. Ο λόγος είναι ότι έως τότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί επίσημα η έναρξη παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή να ξεκινήσει η συμβατική περίοδος της 35ετούς παραχώρησης από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο έργο, προϋπολογισμού 1,75 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), γίνονται ήδη πρόδρομες εργασίες στις παρακάμψεις Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καθώς και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της χώρας, με εκατοντάδες θανατηφόρα τροχαία τα τελευταία χρόνια. Η έναρξη της παραχώρησης θα οδηγήσει στην εκκίνηση των πενταετούς διάρκειας κατασκευαστικών εργασιών, με στόχο τη δημιουργία ενός οδικού δικτύου ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σημειώνεται, με την ευκαιρία, ότι η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταγράψει ράλι άνω του 60% τον τελευταίο χρόνο, φλερτάροντας πλέον με τα επίπεδα των 30 ευρώ.

Το αφεντικό της Hard Rock στην Αθήνα

Ας μείνουμε σε ένα ακόμη project που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με τη Hard Rock. Πρόκειται για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό, μια επένδυση ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Hard Rock και CEO της Seminole Gaming Τζίμι Άλεν βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθεί την εμβληματική ανάπτυξη, η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Το ολοκληρωμένο συγκρότημα με καζίνο (IRC), το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, εκτιμάται ότι θα υποδέχεται ημερησίως από 10.000 έως 15.000 επισκέπτες. Θα διαθέτει 1.100 ξενοδοχειακά κλειδιά — 200 σουίτες και 900 δωμάτια —, 14 διαφορετικούς προορισμούς εστίασης με αναγνωρισμένα brands διεθνούς κουζίνας, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, καθώς και ένα συνεδριακό κέντρο, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους παιγνίων, επίσης από τους μεγαλύτερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνεισφορά του έργου στην ελληνική οικονομία και στον τουρισμό εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Τσουχτερό το ηλεκτρικό ρεύμα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες

Αποκαλυπτικά για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και τον διεθνή ανταγωνισμό είναι τα στοιχεία της Κομισιόν που αφορούν το β΄ τρίμηνο του 2025. Όπως προκύπτει, οι βιομηχανίες της Ε.Ε. πλήρωσαν κοντά στα 170 ευρώ/MWh για το ηλεκτρικό ρεύμα, τη στιγμή που ΗΠΑ και Κίνα βρίσκονταν στα 75 ευρώ/MWh, δηλαδή σε επίπεδα σχεδόν υποδιπλάσια.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η τιμή στη Βρετανία, η οποία βρέθηκε στο δυσθεώρητο ύψος των 300 ευρώ/MWh, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από την Ε.Ε. και τετραπλάσια σε σχέση με τις αμερικανικές και κινεζικές βιομηχανίες. Οι αποκλίσεις αυτές υπήρχαν και παλαιότερα, ωστόσο εντάθηκαν ιδιαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η σημασία του ρεκόρ της Fraport Greece

Νέο ρεκόρ εμφάνισε το 2025 η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece. Τον Δεκέμβριο του 2025, τα αεροδρόμια υποδέχθηκαν περισσότερους από 881.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Σε επίπεδο έτους, σε σχέση με το 2024, ο αριθμός των επιβατών στα 14 μεγαλύτερα αεροδρόμια της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 37 εκατομμύρια. Οι εσωτερικές πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,1% (86.971), ενώ οι διεθνείς κατά 3,2% (196.382), με τη συνολική κίνηση πτήσεων να αυξάνεται κατά 2,5%. Η άνοδος της επιβατικής κίνησης ενισχύει την περιφερειακή οικονομία, καθώς κάθε επιπλέον επιβάτης μεταφράζεται σε άμεση κατανάλωση σε καταλύματα, εστίαση, μεταφορές και τοπικές υπηρεσίες. Παράλληλα, σηματοδοτεί την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τον περιορισμό της εποχικότητας, όπως αποτυπώνεται και στην ισχυρή άνοδο του Δεκεμβρίου (+9,4%).

Αναδιατάσσεται ο φόρος άνθρακα το 2027

Σε εφαρμογή από την 01.01.2026 έχει περάσει τυπικά ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), με υποχρέωση οι εισαγωγείς επιλεγμένων προϊόντων να δηλώνουν τις ενσωματωμένες εκπομπές και να παραδίδουν ετησίως τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Υποχρέωση αίτησης για καθεστώς «εξουσιοδοτημένου δηλούντος» έχουν όσοι εισάγουν πάνω από 50 τόνους αγαθών CBAM, όπως σίδηρο-χάλυβα, αλουμίνιο, τσιμέντο και λιπάσματα. Ωστόσο, παρά την έναρξη εφαρμογής, η αγορά των πιστοποιητικών ξεκινά από την 01.02.2027 και η τιμή τους θα βασίζεται στο ETS, ως τριμηνιαίος μέσος όρος το 2026 και εβδομαδιαίος από το 2027. Τα πιστοποιητικά θα αγοράζονται από τις εθνικές αρχές και θα συμψηφίζονται εφόσον έχει ήδη καταβληθεί τιμή άνθρακα.