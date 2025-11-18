Η νέα εποχή της κεφαλαιαγοράς

Με το βλέμμα στραμμένο στις επίσημες ανακοινώσεις της Τετάρτης για το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, το deal έχει πλέον «κλειδώσει». Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η συμμετοχή των μετόχων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και το 65%, καθώς το ενδιαφέρον ενισχύθηκε αισθητά τις τελευταίες ημέρες – σε αντίθεση με την αρχική, μάλλον υποτονική ανταπόκριση. Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι που αποδέχονται την πρόταση λαμβάνουν μετοχές Euronext με αναλογία 20:1. Με τη μετοχή της Euronext στα 126,7 ευρώ στο Παρίσι, το αντάλλαγμα για την ΕΧΑΕ διαμορφώνεται στα 6,33 ευρώ ανά μετοχή – υψηλότερα από τα 6,02 ευρώ που γράφει σήμερα το ταμπλό. Για όσους δεν συμμετάσχουν, το πιθανό επόμενο βήμα είναι το squeeze out. Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση θα είναι 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα σε σχέση με το τρέχον οικονομικό αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης. Με λίγα λόγια, η αγορά φαίνεται να έχει προεξοφλήσει την έκβαση – και πλέον το μόνο που μένει είναι το επίσημο ποσοστό συμμετοχής για να ολοκληρωθεί το επόμενο κεφάλαιο στη νέα εποχή της ΕΧΑΕ.

Τα οφέλη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από το deal στην Ουκρανία

Μία ακόμη κίνηση ματ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό όμιλο που προχώρησε σε συμφωνία με την Ukranido Energy Τι σημαίνει η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ukranidο Energy για την υλοποίηση κρίσιμης ενεργειακής υποδομής στη χειμαζόμενη χώρα. Η συμφωνία συνεργασίας ανοίγει για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την πόρτα σε μία από τις πιο απαιτητικές και υποσχόμενες αγορές υποδομών της Ευρώπης. Η είσοδος του Ομίλου στην ουκρανική αγορά πραγματοποιείται μέσω σύμπραξης με τον μεγαλύτερο και πιο έμπειρο φορέα υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που μειώνει ουσιαστικά το ρίσκο και διασφαλίζει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τοπικής εξειδίκευσης. Η παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία εγκαινιάζεται μέσα από μεγάλης κλίμακας αλλά και ιδιαίτερα εξειδικευμένα έργα υποδομών, τα οποία ενισχύουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το ότι τα έργα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο επιτρέπει στον Όμιλο να δημιουργήσει ουσιαστικές υπεραξίες κατά την ωρίμανσή τους, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, πριν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρήσει σε τοποθέτηση ιδίων κεφαλαίων απαιτείται σαφής εικόνα για κρίσιμες παραμέτρους του επενδυτικού σχήματος – από το ρυθμιστικό και λειτουργικό πλαίσιο έως τη δομή χρηματοδότησης. Στόχος είναι η εξασφάλιση απόδοσης και ασφάλειας της επένδυσης σε επίπεδα υψηλότερα από ανάλογα έργα στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια που ενδέχεται να απαιτηθούν θεωρούνται πλήρως διαχειρίσιμα από τις υφιστάμενες ταμειακές ροές και τα διαθέσιμα του Ομίλου. Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το κόστος των έργων διαμορφώνεται περίπου στο 1 εκατ. ευρώ ανά MW – στα ίδια επίπεδα με την Αμφιλοχία – στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, ειδικά για υποδομές με διάρκεια ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Η αγοραία αξία αντίστοιχων έργων διεθνώς υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά MW.

Έμφαση στο R&D από Coca-Cola HBC

Συνεχίζοντας με τις θετικές επιχειρηματικές ειδήσεις, η Coca-Cola HBC ανοίγει νέο κύκλο επενδύσεων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε επένδυση 350.000 ευρώ για την υλοποίηση Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Centre) στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή θωρακίζει τον ρόλο του ελληνικού R&D Centre ως κομβικού σημείου για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, που υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προϊόντων: από χυμούς και νερό μέχρι σνακ και γαλακτοκομικά. Το Κέντρο συμβάλλει στον σχεδιασμό προϊόντων που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία και Αλβανία, ενώ για την ελληνική αγορά συνεχίζει να στηρίζει εμβληματικά brands όπως Amita, Amita Motion, Frulite, Avra και Tsakiris Chips. Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέου προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και αναβαθμισμένων υποδομών, που επιτρέπουν την ταχύτερη εξέλιξη και προτυποποίηση προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει ιστορικό στον τομέα της R&D για την Coca-Cola HBC: η δραστηριότητα ξεκίνησε το 1983 με την πρώτη μεγάλη καινοτομία –τον χυμό Amita, τον πρώτο συσκευασμένο χυμό της ελληνικής αγοράς– και από το 2016 υποστηρίζει το σύνολο των προϊόντων του Ομίλου.

Νέο ομόλογο από Metlen

Συνεχίζεται το μπαράζ ομολογιακών εκδόσεων από τις εισηγμένες. Μετά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη ΔΕΗ -που είχε εκδώσει ευρωομόλογο- και τη Lamda Development, η Metlen προχωρά στην έκδοση ευρωομολόγου 500 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ως από κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators), να πραγματοποιήσουν επαφές με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών κύριου χρέους αξίας 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών (NCL/μη ανακλητές). Η Metlen σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά.

Τα γεωπολιτικά οφέλη προφανή, τα οικονομικά όχι τόσο

Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τη διεθνή της παρουσία μέσα από τις αλλεπάλληλες συμφωνίες των τελευταίων εβδομάδων στο LNG και τους υδρογονάνθρακες. Πρόκειται για κινήσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ΑΟΖ, τον ρόλο της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά και ως αντίβαρο στις φιλοδοξίες της Τουρκίας. Ωστόσο, στο οικονομικό σκέλος, η εξίσωση δεν είναι εξίσου θετική. Η χώρα αναγκαστικά θα προμηθεύεται ακριβότερο φυσικό αέριο, καθώς οι εισαγωγές ρωσικού αερίου βαίνουν προς τερματισμό – μια τάση που ήδη αποτυπώνεται στις τιμές. Στο α’ εξάμηνο, η χονδρική τιμή στην Ελλάδα κατέγραψε την πέμπτη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην Ευρώπη, περίπου 17%. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο όπου η ζήτηση στη χώρα αυξήθηκε, οι ποσότητες ρωσικού αερίου μειώθηκαν κατά 10% και οι εισαγωγές LNG εκτινάχθηκαν κατά 63%.

Αναβρασμός στις ενεργειακές κοινότητες

Σημαντικές αναταράξεις έχει προκαλέσει η ρύθμιση του ΥΠΕΝ στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Το υπουργείο θέτει πλέον αυστηρότερους περιορισμούς στη συμμετοχή νομικών προσώπων, επιχειρώντας να αποτρέψει την κατάχρηση του θεσμού από εταιρείες που δεν συνδέονται με τον κοινωφελή του χαρακτήρα. Δεκάδες κοινότητες και μέλη τους αντέδρασαν στη δημόσια διαβούλευση, κάνοντας λόγο για αντισυνταγματική και άδικη ρύθμιση που αλλάζει αναδρομικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ποιες από αυτές υπηρετούν κοινωνικό σκοπό και ποιες επιδιώκουν εμπορικό κέρδος παραμένει ασαφές. Ωστόσο, εάν υιοθετήσει κανείς την οπτική του ΥΠΕΝ, πολλοί από όσους διαμαρτύρονται μάλλον ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία.