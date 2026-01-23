Η υποβόσκουσα θεσμική σύγκρουση πίσω από την απόρριψη της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur

Μια που ο λόγος γίνεται για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ας σημειωθεί πως η κίνηση του Ευρωκοινοβουλίου να παγώσει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν ήταν μόνο διαφωνία για αγροτικά προϊόντα, ρήτρες και δασμούς, αλλά άλλο ένα «επεισόδιο» στη θεσμική κόντρα για το ποιος κρατά το τιμόνι στην ΕΕ. Η Κομισιόν προώθησε «σπάσιμο» του πακέτου σε Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία και Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο προσωρινής εφαρμογής από το Συμβούλιο. Με οριακή ψηφοφορία 334-324, μια ετερόκλητη πλειοψηφία έστειλε το θέμα στο Λουξεμβούργο. Το Κοινοβούλιο μπλοκάρει τη συναίνεση και ζητά γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη νομική βάση, ώστε να μη βρεθεί προ τετελεσμένων. Η Κομισιόν από την άλλη, μιλά για αδικαιολόγητες ενστάσεις, αλλά η υπόθεση δίνει άλλη μια γεύση της σύγκρουσης που μαίνεται ανάμεσα στους δύο βασικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και καθώς η γνωμοδότηση ενδέχεται να αργήσει, το μπρα-ντε-φερ αφήνει ανοιχτό νέο γύρο τριβών για την πιθανή προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας.

Τραμπολίνο οι αγορές με τα «καμώματα» του Τραμπ – Τα στοιχήματα του TACO trade

Μετά από άλλη μια στροφή 180 μοιρών, αυτή τη φορά στο θέμα της Γροιλανδίας και των δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, ο πρόεδρος Τραμπ καθησύχασε τις αγορές που έκλεισαν με σημαντικά κέρδη χθες καλύπτοντας τις απώλειες που σημείωσαν στην έναρξη της χρηματιστηριακής εβδομάδας. Γι’ αυτή την τακτική του Τραμπ, να αναδιπλώνεται όταν βλέπει τις αγορές να «τρομάζουν» από τις ακραίες δηλώσεις του, στη Wall Street έχουν υιοθετήσει τον όρο TACO. Πρόκειται για ακρωνύμιο του «Trump Always Chickens Out», δηλαδή ο Τραμπ πάντα δειλιάζει όταν η αντίδραση των αγορών γίνεται αρνητική. Πολλοί επενδυτές που ποντάρουν σε αυτή τη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου αγοράζουν στην πτώση και έχουν βγει κερδισμένοι, παρά το ρίσκο που έχουν τέτοιες επενδυτικές αποφάσεις, όπως επισημαίνεται από χρηματιστηριακούς αναλυτές.

Συνεχίζεται το ράλι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η συγκυρία ευνοεί εισηγμένες εταιρείες από τον κλάδο της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν κάνει εντύπωση στα ανοδικά ξεσπάσματα της αγοράς η αντίδραση μετοχών όπως χθες της ΔΕΗ, της Metlen, της Motor Oil και άλλων που βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στους πρωταγωνιστές της χθεσινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου βρέθηκαν επίσης Cenergy Holdings, Τιτάν, ΔΑΑ, που έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά, όπως και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που συνέχισε το ράλι στον απόηχο του μπαράζ αναβαθμίσεων από διεθνείς οίκους, μεταξύ των οποίων Santander, Piraeus Securities και Eurobank Equities.

Στοιχήματα για τον δείκτη MSCI Greece

Oι τοποθετήσεις σε μετοχές του ΧA αυτό το διάστημα καθοδηγούνται και από τις πληροφορίες γύρω από τις αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στην σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard. Μετά την αφαίρεση της Metlen στην τελευταία αναθεώρηση του δείκτη, τον Νοέμβριο του 2025, σε συνέχεια της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στον συγκεκριμένο δείκτη συμμετέχουν 8 μετοχές και με βάση εκτιμήσεις είναι πιθανό αυτές να αυξηθούν σε 9 ή ακόμη και 10. Η επόμενη αναθεώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10.2.2026 και σύμφωνα με τα προγνωστικά υποψήφιες για ένταξη στον δείκτη είναι Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τράπεζα Κύπρου και Τιτάν.

Δυο «γεράκια» στη Φρανκφούρτη

Μόλις λίγα 24ωρα αφού το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη έβγαλε με ευκολία «λευκό καπνό» για τον εκλεκτό για να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου στην ΕΚΤ, άρχισαν και οι πρώτες διεθνείς διαρροές για τον επόμενο πρόεδρο. Το Bloomberg έγραψε πως ο επικρατέστερος επόμενος επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας είναι ο Ολλανδός πρώην κεντρικός τραπεζίτης, Κλάας Κνοτ, ένα ακραιφνές «γεράκι» και διαχρονικός εκπρόσωπος της βορειοευρωπαϊκής σκληρής «γραμμής». Ο μελλοντικός αντιπρόεδρος, ο Κροάτης Μπόρις Βούισιτς, αν και Βαλκάνιος, επίσης θεωρείται ένα – πιο μετριοπαθές- «γεράκι» που συνήθως βρίσκεται επί του βορειοευρωπαϊκού «άρματος». Αυτό σημαίνει ότι μετά από ένα αρκετά ήπιο «δίδυμο» στην κεφαλή της ΕΚΤ, πάμε σε ένα «δίδυμο-φωτιά», το οποίο πρεσβεύσει την σκληρή πειθαρχία και λιγότερη ανοχή σε νέες πληθωριστικές εκπλήξεις θυσιάζοντας τους «χαλαρότερους» κανόνες της νομισματικής πολιτικής. Ενδεχόμενη επικράτηση των δύο είναι, προφανώς, άλλο ένα σημάδι των καιρών και της αναταραχής με την οποία αντιμετωπίζονται οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Σηκώνει μανίκια ο ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές

Όπως είχε γράψει η στήλη (21.1.2026) ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ριχτεί στη μάχη για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών έχοντας αυξήσει κατά 50% τους ελέγχους και παράλληλα το όφελος για τους συνεπείς καταναλωτές. Χθες ανακοίνωσε ότι προχωρά και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές. Πρακτικά, η επανεξέταση των επίμαχων περιπτώσεων γίνεται με τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό. Μέσω ενιαίας και πλήρως κεντρικοποιημένης διαχείρισης των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές, διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Άνοιγμα του ΑΔΜΗΕ στο εξωτερικό

Ιδιαίτερη σημασία έχει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ με το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης της Λιβύης για την ανάληψη μελετών που αφορούν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η θετική αυτή εξέλιξη πιστώνεται σε όλη τη διοίκησης, αλλά και στον νέο διευθυντή διεθνών σχέσεων, Θεόδωρο Τσακίρη, ένα πρόσωπο με πλούσια εμπειρία στον κλάδο, καθώς έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως σύμβουλος του ΥΠΕΝ, του ΔΕΣΦΑ και του αγωγού ΤΑΡ. Από ότι φαίνεται, ο ελληνικός διαχειριστής έχει την πρόθεση να επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε τρίτες χώρες, ενώ η συμφωνία έχει και γεωπολιτικό πρόσημο, δεδομένων των τουρκικών ανοιγμάτων στη Λιβύη.