Καλπάζει ο τουρισμός, έστω με ελλιπείς υποδομές

Μια δεκαετία υψηλών επιδόσεων διανύει ο ελληνικός τουρισμός, με το 2025 να αναμένεται να κλείσει με περισσότερες από 37 εκατ. αφίξεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Σύμφωνα με ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, η πορεία αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά συνδυασμό ευνοϊκών διεθνών τάσεων και ουσιαστικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Περίπου το 40% της ανόδου της τελευταίας δεκαετίας συνδέεται με τη συνολική μεγέθυνση της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ένα επιπλέον 20% με τη μετατόπιση της ζήτησης προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ το υπόλοιπο 40% αποτελεί καθαρό κέρδος μεριδίου για την Ελλάδα έναντι των άμεσων ανταγωνιστών της. Παρά τις πρόσκαιρες πιέσεις -όπως η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη στο πρώτο εξάμηνο του 2025- η δυναμική του κλάδου ενισχύθηκε σημαντικά στο δεύτερο μισό του έτους, ενώ οι αεροπορικές κρατήσεις για τις αρχές του 2026 προμηνύουν συνέχεια. Ωστόσο, το περιβάλλον γίνεται πιο απαιτητικό, με νέους ανταγωνιστές να κινούνται επιθετικά και ώριμους προορισμούς να αγγίζουν τα όριά τους. Η διατήρηση της υπεραπόδοσης προϋποθέτει στροφή σε εναλλακτικούς προορισμούς, άνοιγμα σε μακρινές αγορές και επανεκκίνηση των επενδύσεων σε βασικές υποδομές, ώστε η ισχυρή ζήτηση να μεταφραστεί σε διατηρήσιμη οικονομική αξία. Πάντως, με δεδομένη την κλιματική κρίση και το πρόβλημα της λειψυδρίας, εάν δεν δοθεί έμφαση στην άμεση δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, το μέλλον του ελληνικού τουρισμού φαντάζει δυσοίωνο.

Η ψηφιοποίηση της Eurobank

Αυτό που ξεχωρίζει κανείς από την επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, είναι ότι το 2025 αποτυπώνει πλέον χειροπιαστά μια μεγάλη στρατηγική στροφή που είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια: τη μετάβαση της τράπεζας σε ένα ψηφιακά ώριμο, τεχνολογικά ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας. Η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί πλέον στόχο, αλλά πραγματικότητα, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη, ενισχύουν τις αυτοματοποιήσεις στα operations και εκσυγχρονίζουν τον πυρήνα των πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά, η μετάβαση στο (εξειδικευμένο λογισμικό) Temenos στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε, η λειτουργική συγχώνευση στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη Βουλγαρία επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της PostBank. Πάνω σε αυτό το τεχνολογικό υπόβαθρο, η Eurobank κατέγραψε το 2025 ισχυρή οργανική ανάπτυξη, με αύξηση δανείων, καταθέσεων και μισθοδοσιών, αλλά και έντονη ενίσχυση στη διαχείριση περιουσίας και τις τραπεζοασφάλειες. Την ίδια στιγμή, προχωρά με συνέπεια η στρατηγική διαφοροποίησης εσόδων, μέσω της ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας, της CNP και της Eurolife. Έτσι, το 2025 δεν ήταν απλώς μια καλή χρονιά, αλλά σημείο καμπής για μια τράπεζα που προετοιμάζεται συστηματικά για το επόμενο, πιο απαιτητικό τραπεζικό περιβάλλον, όπως αναφέρει ο κ. Καραβίας.

Θα απελευθερωθούν τα ΚΤΕΛ;

Με μία ακόμη δύσκολη «πατάτα», αυτή της αλλαγής δεδομένων πολλών δεκαετιών για τα ΚΤΕΛ, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κυβέρνηση. Βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας που ψηφίστηκε το 2022 αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, θα πρέπει να διενεργούνται διαγωνισμοί για την ανάθεση του μεταφορικού έργου στα ΚΤΕΛ, δηλαδή η συγκεκριμένη αγορά να απελευθερωθεί. Σήμερα, τα ΚΤΕΛ διατηρούν μονοπωλιακό καθεστώς στις γραμμές όπου παρέχουν μεταφορικό έργο. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ζητούν όχι μόνο την καθιέρωση διαγωνιστικών διαδικασιών, αλλά και τον περιορισμό του αριθμού τους σε εθνικό επίπεδο. Αρχικά, στο τραπέζι είχε τεθεί το σενάριο έως τριών διαγωνισμών πανελλαδικά, με την ελληνική πλευρά να αντιτείνει ότι είναι πιο λειτουργικό να πραγματοποιούνται δύο διαγωνισμοί ανά περιφέρεια – ένας για τις αστικές και ένας για τις υπεραστικές μετακινήσεις. Οι εταιρείες των ΚΤΕΛ εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με ευρωπαϊκά «μεγαθήρια». Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική -όπως έχει συμβεί και σε άλλους κλάδους- θα ήταν οι συγχωνεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, η νέα χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Οργασμός ψηφιακών έργων

Καλπάζει η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα. Την περίοδο 2019–2025, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαχειρίστηκε έργα συνολικού ύψους 5,37 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές προς αναδόχους και δικαιούχους άγγιξαν τα 2,89 δισ. ευρώ μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025. Στο ίδιο διάστημα προκηρύχθηκαν 615 διαγωνισμοί και υπογράφηκαν συμβάσεις αξίας 2,89 δισ. ευρώ. Στα έργα σε εξέλιξη περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (620 εκατ. ευρώ), το Public Cloud (176,7 εκατ.), το G-Cloud Next Gen (57,8 εκατ.), το Gov ERP (36 εκατ.) και η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα CRM πολιτών και επιχειρήσεων (70 εκατ.). Παράλληλα, στις ενισχύσεις ξεχωρίζουν τα Market Pass (772 εκατ.), Fuel Pass I & II (300 εκατ.), Power Pass (295 εκατ.), αλλά και η ενίσχυση ΚΤΕΛ ύψους 13,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, 395 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ, 100 εκατ. ευρώ στο Smart Readiness και 75,8 εκατ. ευρώ στο Gigabit Connectivity. Θα απαιτηθεί σπριντ, καθώς μέχρι τον Ιούνιο του 2026 τα περισσότερα ψηφιακά έργα που είναι χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν.

Το big deal της Metlen

Ένα big deal ολοκλήρωσε η Metlen Energy & Metals λίγο πριν εκπνεύσει το 2025, προχωρώντας στο χρηματοοικονομικό κλείσιμο της πώλησης σημαντικού τμήματος του χαρτοφυλακίου της στη Χιλή. Το πακέτο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 588 MW, τα οποία υποστηρίζονται από ήδη κατασκευασμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 1.610 MWh. Με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να αποφέρει εισροές άνω των 800 εκατ. ευρώ στον Όμιλο, ενισχύοντας τη ρευστότητα της Metlen σε επίπεδα περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία κίνηση με σαφές χρηματοοικονομικό αποτύπωμα, η οποία βελτιώνει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου και ενισχύει τη στρατηγική του ευελιξία, σε μια περίοδο έντονων επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα της ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά της Quest

Μένοντας στα deals, η Quest Συμμετοχών ολοκλήρωσε μια στοχευμένη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας, προχωρώντας στη μεταβίβαση σε διεθνή όμιλο φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι καθαρού τιμήματος 36 εκατ. ευρώ. Τα έργα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και είναι διασπαρμένα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, γεγονός που ενίσχυσε την αξία τους για τον αγοραστή, αλλά και τη διαπραγματευτική θέση της Quest. Το τίμημα των 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης, μεταφράζεται σε άμεση ενίσχυση ρευστότητας. Σε στρατηγικό επίπεδο, το deal αποτυπώνει τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου: η Quest «κλειδώνει» υπεραξίες από ώριμα, λειτουργικά assets, απελευθερώνει κεφάλαια και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία για επενδύσεις σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά φωτοβολταϊκά έργα σε πλήρη λειτουργία παραμένουν ελκυστικά για διεθνείς παίκτες.