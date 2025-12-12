Στρατηγικής σημασίας κίνηση στους ημιαγωγούς

Μια είδηση που πέρασε στα ψιλά, αλλά μόνο ασήμαντη δεν είναι, αφορά τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, με εθνική συμμετοχή 3,6 εκατ. ευρώ. Το κέντρο, που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, αναμένεται να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της αγοράς ημιαγωγών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Αποτελεί τμήμα της εθνικής στρατηγικής για τα μικροκυκλώματα και σηματοδοτεί την προσπάθεια της Ελλάδας να ενταχθεί -έστω καθυστερημένα- στη διεθνή τεχνολογική εξέλιξη. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Τρέχει 100άρι η ΑΑΔΕ για να κλείσει τις ανοιχτές υποθέσεις

Κατά χιλιάδες αποστέλλονται τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους, προκειμένου να κλείσουν όλες οι ανοιχτές υποθέσεις μέσα στο 2025. Στόχος είναι να επιλυθούν τουλάχιστον 10.000 περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί από διασταυρώσεις ή από μη υποβολή δηλώσεων. Η επιβεβαίωση στοιχείων βασίζεται σε δεδομένα από Taxisnet, τράπεζες, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Κτηματολόγιο και συμβολαιογραφικές πράξεις, ενισχύοντας το «σαφάρι» κατά της φοροδιαφυγής.

Το ρεκόρ της Avax

Ισχυρή βελτίωση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος Άβαξ στο ενιάμηνο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% στα 682,2 εκατ. ευρώ, χάρη στην είσοδο νέων έργων σε φάση πλήρους εκτέλεσης, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ (+37%), με το περιθώριο του κατασκευαστικού τομέα να ενισχύεται στο 11,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 42,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας την υψηλότερη κερδοφορία των έργων, τη μείωση προβλέψεων και το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 11,9% στα 209,2 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA να βελτιώνεται σε 1,60x. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται σε 2,53 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 52% αφορά ιδιωτικά έργα και ΣΔΙΤ και 48% δημόσια. Η αποτίμηση συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 427,8 εκατ. ευρώ, με τον δανεισμό της Άβαξ Παραχωρήσεις ΑΕ περιορισμένο στα 159,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας, μείωση μόχλευσης και σταθερό ανεκτέλεστο.

Υπερκάλυψη στο ομόλογο της ΑΚΤΩΡ

Κατά 2,5 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ της Aktor, με το επιτόκιο να έχει τοποθετηθεί μεταξύ 4,7% και 5%. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε επιχειρηματική ανάπτυξη: εξαγορές, επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ενέργεια και real estate. Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει το Park Rise

Μένοντας στις κατασκευές, η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε -μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν οι ΕΚΤΕΡ και ΕΡΕΤΒΟ- ανάδοχος για το οικιστικό συγκρότημα Park Rise στο Little Athens του Ελληνικού. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η πρώτη φάση, την οποία είχε αναλάβει η ΕΡΕΤΒΟ, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 88 διαμερίσματα. Σε κάθε περίπτωση, το νέο έργο ενισχύει το χαρτοφυλάκιο κτηριακών υποδομών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στον οποίο ανήκει η ΤΕΡΝΑ.

Επενδύει στο R&D η THRAKON – YTONG

Η ανάπτυξη δεν υφίσταται χωρίς επένδυση στην έρευνα, κάτι που επιβεβαιώνει η THRAKON – YTONG με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στα Οινόφυτα. Το πλήρως λειτουργικό R&D Centre αποτελεί πυλώνα καινοτομίας και ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σε χώρο 200 τ.μ. στεγάζονται 16 εξειδικευμένοι χημικοί, μηχανικοί και τεχνικοί εφαρμογών, οι οποίοι συνεργάζονται με διεθνείς προμηθευτές και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το κέντρο έχει ήδη αναπτύξει προϊόντα υψηλών επιδόσεων – συστήματα επισκευής, ελαφροβαρή επιχρίσματα, ενισχυμένες κόλλες πλακιδίων – και παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εμπορικούς συνεργάτες. Οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα δομικών υλικών, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκά πρότυπα. Η επένδυση θωρακίζει τη στρατηγική του ομίλου σε περίοδο ταχείας τεχνολογικής μετάβασης, ενισχύοντας την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.

Βελτίωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Συγκρατημένη βελτίωση καταγράφει η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με την έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, οι ανησυχίες για το κόστος ζωής (64%) και τα προσωπικά οικονομικά (56%) έχουν υποχωρήσει σε σχέση με πέρσι. Για πρώτη φορά, περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές αναμένουν βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης το επόμενο δωδεκάμηνο (27%) από όσους προβλέπουν επιδείνωση (25%). Παράλληλα μειώνονται δείκτες οικονομικής πίεσης, όπως η δυσκολία κάλυψης βασικών εξόδων ή η αγορά μόνο των απαραίτητων. Η πολυκαναλική (μέσω διαδικτύου και φυσικών καταστημάτων) αγοραστική συμπεριφορά ενισχύεται, με το φυσικό κατάστημα να παραμένει κυρίαρχο. Η τιμή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής καταστήματος, ενώ το “value for money” καθορίζει την επιλογή προϊόντος. Σημαντική είναι η στροφή σε φθηνότερες μάρκες, προσφορές και προϊόντα private label, ενώ το 79% δηλώνει ότι έχει εντοπίσει φαινόμενα “shrinkflation” – οι τιμές παραμένουν ίδιες, αλλά το μέγεθος και η ποσότητα των προϊόντων μειώνεται.

Έχει άκρες στην Ουάσιγκτον η Blackrock, αν προχωρήσει ο «γάμος» με ΑΔΜΗΕ

Το όνομα της Blackrock ακούγεται έντονα για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ. Το fund των 4 τρισ. δολαρίων εξαγόρασε πέρυσι τη Global Infrastructure Partners, ενισχύοντας το διεθνές ενεργειακό του αποτύπωμα. Ο επικεφαλής της, Λάρι Φινκ, παρά το ότι είναι Δημοκρατικός, χαίρει εκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άνδρες διαμόρφωσαν την καριέρα τους στο απαιτητικό περιβάλλον του Μανχάταν της δεκαετίας του ’80, ενώ ο Φινκ έχει ήδη δώσει σημαντικές «νίκες» στον πρώην πρόεδρο, όπως η συμφωνία για τη Διώρυγα του Παναμά. Σήμερα εμφανίζεται ως «ενεργειακός ρεαλιστής», υποστηρίζοντας και τα ορυκτά καύσιμα, ενώ μόλις χθες έγινε γνωστό ότι συμμετέχει στην ομάδα Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αυτά έχουν σημασία διότι, αν η Blackrock εισέλθει στον ΑΔΜΗΕ, έργα όπως το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα χρειαστούν αμερικανική πολιτική «ασπίδα» έναντι των τουρκικών απειλών – κάτι που καμία ιδιωτική επιχείρηση, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν μπορεί να εξασφαλίσει από μόνη της.

Νέες τριβές φέρνει το πακέτο για τα Δίκτυα

Οι τοπικές αντιδράσεις σε ενεργειακά έργα είναι ήδη αισθητές και στα δίκτυα ηλεκτρισμού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καθυστέρηση του Δυτικού Διαδρόμου του ΑΔΜΗΕ λόγω της αντίδρασης των καλογριών στα Καλάβρυτα. Τώρα, το νέο Πακέτο για τα Δίκτυα της Κομισιόν επιχειρεί να ενισχύσει την εφαρμογή της έννοιας του «υπέρτερου εθνικού συμφέροντος». Έργα που υπάγονται σε αυτή τη διάταξη απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η Κομισιόν δίνει πλέον σαφή κατεύθυνση για διεύρυνση της χρήσης της αρχής αυτής και για υπερίσχυσή της σε διαφωνίες που δεν αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα.