Ξανά μπροστά μας τα τεκμήρια

«Λευκός καπνός» από την Κομισιόν για τις αγροτικές πληρωμές, όπως αποκάλυψε πρώτος (20.11.2025) ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος ανέφερε και κάτι ακόμη: ότι, έστω προσωρινά, ως κριτήρια για τις καταβολές εισάγονται τα τεκμήρια παραγωγής και αγορών ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους. Δηλαδή, ενώ τα τελευταία χρόνια συζητείται η κατάργηση των υφιστάμενων τεκμηρίων (διαβίωσης και εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών), εισάγεται μια νέα κατηγορία «από την πίσω πόρτα», λόγω των ειδικών συνθηκών στις επιδοτήσεις. Εδώ τα τεκμήρια δεν θα χρησιμοποιηθούν για φορολόγηση, αλλά ενδέχεται να καθορίσουν αν θα περικοπεί μέρος της επιδότησης. Πιθανό να αποτελεί απαίτηση της Κομισιόν και μεταβατική λύση. Στόχος, ωστόσο, πρέπει να είναι το τσιπάκι που προαναγγέλθηκε για το 2026 να μην παραπεμφθεί στις καλένδες, ώστε τα τεκμήρια να μην υποκαταστήσουν μόνιμα ένα σταθερό και διαφανές σύστημα καταγραφής βάσει πραγματικών δεδομένων.

Τέλος στα σενάρια για το 2026

Από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης του πακέτου εισοδηματικής ενίσχυσης κυκλοφορούσαν σενάρια για δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων το 2026. Τα σενάρια δεν ήταν αβάσιμα, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναζητούσε επιπλέον πόρους για νέες ελαφρύνσεις. Σε αυτά έβαλε τέλος ο Θάνος Πετραλιάς, στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού, λέγοντας ουσιαστικά πως «ό,τι δόθηκε, δόθηκε» για το 2026, αφού δεν προκύπτουν νέοι πόροι. Πρόσθεσε, βεβαίως, τον γνωστό αστερίσκο: αν προκύψουν έσοδα από διαρθρωτικά ενεργητικά μέτρα, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος — κάτι που δεν φαίνεται στον τρέχοντα σχεδιασμό. Αντίθετα, ο δρόμος ανοίγει για το 2027 και το 2028, όπου ο κ. Πετραλιάς έδωσε συνολικό περιθώριο επιπλέον δαπάνης 1,2 δισ. ευρώ για μέτρα ενισχύσεων.

Η συμβολή του Υπερταμείου στην ελληνική οικονομία

Η υπόθεση της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ έφερε στο προσκήνιο τον ρόλο του Υπερταμείου (Growthfund), στο οποίο υπάγεται. Αν και λειτουργεί από το 2016 και του χρόνου συμπληρώνει δεκαετία, δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη συγκεκριμένα η συνολική του συμβολή στα κρατικά έσοδα, στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και στην οικονομία. Το βέβαιο είναι ότι η συμβολή του είναι σημαντική και μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη, βάσει του σχεδιασμού που υλοποιεί η παρούσα διοίκηση. Η στήλη πληροφορείται ότι την σχετική αποτίμηση του φορέα έχει αναλάβει έγκυρο ελληνικό think tank. Αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ισχυρές επιδόσεις αναμένονται για τον ΟΠΑΠ

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αναμένεται να εμφανίσει ο ΟΠΑΠ, που πρόκειται να δημοσιοποιήσει οικονομικά αποτελέσματα στις 24 Νοεμβρίου. Οι διαφορετικές πηγές εσόδων και η σταθερή ζήτηση τροφοδοτούν τις καλές επιδόσεις της εισηγμένης. Βέβαια, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, που είχε ενισχυθεί λόγω των υψηλών αποδόσεων στο στοίχημα, της διοργάνωσης Euro 2024 και του ιστορικού τζακπότ του Τζόκερ, είχε διαμορφώσει μια ισχυρή βάση σύγκρισης.

Τι προβλέπει η Optima για το γ’ τρίμηνο; Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 592,2 εκατ. ευρώ (+4,7%), λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 211,4 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερη λόγω αυξημένων εξόδων, και καθαρά κέρδη 128,1 εκατ. ευρώ (+6,2%). Τα λειτουργικά έξοδα είναι ενισχυμένα λόγω αυξημένου μισθολογικού κόστους και υψηλότερου κόστους διαφήμισης, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 35,7%, εντός guidance. Στις εκτιμήσεις περιλαμβάνονται έσοδα 60 εκατ. ευρώ που απορρέουν από τη νέα δεκαετή άδεια για τη στοιχηματική δραστηριότητα.

Ανά προϊόν, οι αναλυτές «βλέπουν» ισχυρά GGR 175 εκατ. ευρώ στο στοίχημα και 208,4 εκατ. ευρώ στα λαχεία, ενώ προβλέπουν ανάκαμψη της δραστηριότητας των παιγνιομηχανών (VLTs) και νέο ρεκόρ για το online casino (97,8 εκατ. ευρώ). Συνολικά, το online GGR τοποθετείται στα 187,5 εκατ. ευρώ (+8,4%). Η Optima καταλήγει ότι ο ΟΠΑΠ υπεραποδίδει των αρχικών εκτιμήσεων και οδεύει σε υπέρβαση του guidance για το 2025, ενώ υπενθυμίζει ότι στη ΓΣ του Δεκεμβρίου το exit offer στη συγχώνευση με την Allwyn ορίζεται στα 19,04 ευρώ/μετοχή, με όριο συμμετοχής 5%.

Καμπανάκι τα τουριστικά έσοδα

Δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία της ΤτΕ για τις τουριστικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο: ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν, τα έσοδα μειώθηκαν. Πρόκειται για «καμπανάκι» για την εισοδηματική κατηγορία των τουριστών που προσελκύει η Ελλάδα, αλλά και για την ακρίβεια που παραμένει κυρίαρχη. Παρά την αύξηση 3,6% των αφίξεων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις υποχώρησαν κατά 3,6%, καθώς οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα ανά ταξίδι. Συνολικά, τα ταξιδιωτικά έσοδα ήταν μειωμένα κατά 126,8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο (3,42 δισ. ευρώ), σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η υποχώρηση συνδέεται με συντομότερη διάρκεια παραμονής, αναζήτηση φθηνότερων καταλυμάτων και χαμηλότερη μέση δαπάνη. Παρά την αρνητική επίδοση του Σεπτεμβρίου, το εννεάμηνο παραμένει ισχυρό: +1,66 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή 20,13 δισ. ευρώ συνολικά (+9%). Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση ήταν υψηλή όλο το έτος, αλλά το momentum επιβραδύνεται. Αν υπάρχει στρατηγική για τον τουρισμό, πρέπει να στοχεύει τους πιο εύπορους ταξιδιώτες, που δαπανούν περισσότερο και επιβαρύνουν λιγότερο τις υποδομές.

Τι φανερώνουν τα μεγέθη 9μηνου της ΚΡΙ-ΚΡΙ

Μικτή είναι η εικόνα των επιδόσεων της ΚΡΙ-ΚΡΙ στο εννεάμηνο, με την υψηλή εμπορική ανάπτυξη και την πίεση στα περιθώρια κέρδους να συμπορεύονται. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,2%, φθάνοντας τα 259,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, την ένταση του ανταγωνισμού και την ανάγκη διατήρησης επιθετικής τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής. Ο κλάδος γιαουρτιού παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης: οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 28,7%, ενώ οι εξαγωγές «τρέχουν» με +42,7%, ξεπερνώντας τα 140 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας πλέον το 70% της δραστηριότητας γαλακτοκομικών. Η δυναμική σε Ηνωμένο Βασίλειο (+63%) και Ιταλία (+21%) επιβεβαιώνει την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας. Στην εγχώρια αγορά, η στροφή προς private label συμπιέζει τα branded γιαούρτια, με την ΚΡΙ-ΚΡΙ να χάνει 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, διατηρώντας τη 2η θέση στην αγορά. Στο παγωτό, η εικόνα είναι θετική: πωλήσεις +8,3% στην Ελλάδα και +38,3% στο εξωτερικό, με αιχμή το Greek Frozen Yogurt. Συνολικά, η εταιρεία καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, αλλά με σαφή ανάγκη ανάκτησης περιθωρίων το 2026.

Στήριξη από το Produc-E Green για μονάδα παραγωγής ανεμογεννητριών στην Τρίπολη

Με 2,2 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το σχέδιο της Eunice για μονάδα κατασκευής ανεμογεννητριών στην Τρίπολη.

Η επένδυση εντάχθηκε στις διατάξεις του Produc-E Green για την πράσινη οικονομία, με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε χθες. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής, όπου κατασκευάζει μικρές ανεμογεννήτριες, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματα ενεργειακής αυτονομίας.