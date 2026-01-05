Ποδαρικό με το δεξί

Δυναμικά φαίνεται να μπήκε για την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν το 2026. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis κατέβαλε το τίμημα 1,275 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του οικονομικού κλεισίματος της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Το ποσό θα κατευθυνθεί στην απομείωση του δημόσιου χρέους και κατ’επέκταση στην ελάφρυνση της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου έκανε «ποδαρικό», κλείνοντας πάνω από τις 2.150 μονάδες, εμφανίζοντας υψηλό 16ετίας. Ένα ακόμη από τα αξιοσημείωτα γεγονότα του ρεβεγιόν του 2026 είναι ότι ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος γιόρτασε την αλλαγή της χρονιάς στα διόδια Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την μετάπτωση των συστημάτων της Εγνατίας Οδού στο νέο παραχωρησιούχο Νέα Εγνατία Οδός με μετόχους τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (90%) και την Egis (10%). Ένα από τα σημαντικότερα άμεσα οφέλη της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση είναι ότι έχουν τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη και τα προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των σηράγγων από το σύνολο των διερχομένων οχημάτων. Μη ξεχνάμε ότι οι σήραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, κάτι-μεταξύ άλλων-που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος.

Nαυάγησε το deal για Bazaar

Η αρχή της νέας χρονιάς συνοδεύθηκε και από τη μη ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ της Retail & More, θυγατρικής του ομίλου AVE συμφερόντων του Ν. Βαρδινογιάννη, και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar, για την απόκτηση του 40% της τελευταίας. Οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει, στις αρχές Ιουνίου, την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και στην αγορά υπήρχε η εκτίμηση ότι το deal θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή για την Bazaar. Η αλυσίδα διαθέτει περισσότερα από 180 καταστήματα και, εφόσον η συναλλαγή προχωρούσε, θα μπορούσε να αποτελέσει το όχημα για την επαναφορά και περαιτέρω ανάπτυξη του σήματος Carrefour στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η Retail & More ιδρύθηκε το 2021, έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα.

Τι θα ξημερώσει στο real estate

Ένας από τους τομείς στους οποίους έχουν στραμμένη τη φετινή χρονιά την προσοχή τους σχεδόν όλοι –επενδυτές, ιδιοκτήτες, μισθωτές, αναλυτές κ.ά.– είναι η αγορά ακινήτων. Μετά από ένα παρατεταμένο σερί ανόδου των τιμών, μένει να φανεί αν –έστω μετά το β’ εξάμηνο– θα υπάρξει όχι αποκλιμάκωση, αλλά σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης.

Κάποιοι προβάλλουν ως επικρατέστερο σενάριο τη σταθεροποίηση. Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένας παράγοντας που λειτουργεί ως καταλύτης. Οι τιμές των οικοδομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, έχοντας ενισχυθεί κατά 30,5% την τελευταία τετραετία.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για τεχνικούς παραμένει σταθερά δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με την προσφορά: πατωματζήδες, κτίστες, πλακάδες συγκαταλέγονται στις πιο δυσεύρετες ειδικότητες. Αποτέλεσμα; Παραμένει εξίσωση για δύσκολους λύτες το αν τα προγράμματα επιδότησης για ανακαίνιση κατοικιών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς, θα αποδώσουν καρπούς. Οψόμεθα.

Αλλαγή σκυτάλης για το Ιατρικό

Το 2026 έφερε και μια ιστορική αλλαγή σε έναν από τους κορυφαίους ιατρικούς ομίλους της χώρας, το Ιατρικό Αθηνών. Αναφερόμαστε στην μεταβίβαση της καθημερινής διοίκησης -ύστερα από τέσσερις δεκαετίες-από τον δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο στους γιούς του Βασίλη και Χρήστο, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα ηνία, καταλαμβάνοντας τις θέσεις του προέδρου και του CEO. Ο «πατριάρχης» δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος παραμένει εκτελεστικό μέλος του δ.σ., διασφαλίζοντας τη μεταφορά εμπειρίας, τεχνογνωσίας, καθώς και τη συνέχιση του οράματός του σε μια εποχή αυξημένων προσδοκιών, και εντονότατου εγχώριο και διεθνούς ανταγωνισμού.

Ανοίγει η συζήτηση για επανεξέταση των φοροαπαλλαγών

Η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών επιστρέφει στην ατζέντα, με την Τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής να ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή Στουρνάρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρότι τα έσοδα αυξάνονται φέτος, κυρίως από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, η έκθεση επισημαίνει ότι η χώρα δεν διαθέτει μηχανισμό αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των φορολογικών δαπανών.

Το κόστος τους αποτιμάται σε 18,82 δισ. ευρώ για το 2023 και 22,88 δισ. ευρώ για το 2024, ενώ τίθεται ζήτημα ανάγκης για μια στρατηγική αξιολόγησης κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης. Μετά τη μείωση του κενού ΦΠΑ, το βάρος μεταφέρεται πλέον στον έλεγχο των εξαιρέσεων, ώστε να αποτυπωθεί με σαφήνεια τι αποδίδει κάθε μέτρο.

Ρηξικέλευθες προτάσεις για το ασφαλιστικό

Σε τροχιά επαναφοράς μπαίνει και η συζήτηση για το ασφαλιστικό. Σε εργαστήρια που διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, με τη στήριξη της Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη συμμετοχή ερευνητών του ΚΕΠΕ, κατατέθηκαν προτάσεις με έντονο αποτύπωμα.

Στο τραπέζι τίθενται η παράταση του εργασιακού βίου, ο περιορισμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και η ενθάρρυνση μεγαλύτερης απασχόλησης συνταξιούχων. Παράλληλα, προτείνεται μετατόπιση προς κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων και των ιδιωτικών προγραμμάτων, ενώ παρουσιάστηκε και το «μοντέλο Μπήτρου», με στόχο τη σταδιακή μείωση της ανάγκης δημόσιας χρηματοδότησης σε ορίζοντα 25–30 ετών, προβλέποντας τη μεταφορά της διαχείρισης αποθεματικών του πρώτου πυλώνα σε ασφαλισμένους άνω των 45 ετών.

Με μεγαλύτερη «καρδιά» η ΔΕΗ

Και με τη «βούλα» έγινε δεκτή η αναβάθμιση της νέας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας που σχεδιάζει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα στο πρώην λιγνιτωρυχείο Καρδιάς.

Πρόκειται για αντλησιοταμιευτικό έργο, το οποίο θα αξιοποιεί το νερό σε δύο ταμιευτήρες για την αποθήκευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες και την ώρα της ημέρας. Με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, η εγκατεστημένη ισχύς του έργου αναβαθμίζεται σημαντικά, από τα 148 MW στα 304 MW, ενόψει της κατασκευής του.