Μικρό καλάθι για την επέκταση του περιορισμού στα Airbnb στην Αθήνα

Όσοι θεωρούν λίγο-πολύ δεδομένη την επέκταση του μπλόκου στα Airbnb στην Αθήνα και πέραν του 2026, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Η στήλη πληροφορείται από έγκυρη πηγή ότι το θέμα ακόμη μελετάται σε σχέση με το αν το κέρδος για την οικονομία είναι μεγαλύτερο αν παραταθεί το μέτρο ή όχι. Το ζήτημα πάντως θα ξεκαθαρίσει σύντομα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καθώς χθες (18.11.2025) προανήγγειλε νέο πακέτο για το στεγαστικό.

Δημοσιονομικό το κώλυμα για τραπεζικούς λογαριασμούς επενδύσεων

Μπορεί το ζήτημα να απασχολεί ελάχιστα τον δημόσιο διάλογο στη χώρα μας, αλλά στην Ευρώπη αποτελεί πρωτίστης σημασίας, καθώς δεν φτάνουν τα «κουκιά» των κρατικών και κοινοτικών κορβανάδων για να πληρωθεί ο λογαριασμός της άμυνας. Ο λόγος για την άντληση πόρων από την ιδιωτική αποταμίευση μέσω λογαριασμών αποταμίευσης και επενδύσεων. Τέτοιοι λογαριασμοί δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η στήλη πληροφορείται ότι στο ΥΠΟΙΚ θέλουν να θεσπιστεί κάτι τέτοιο – και κατά σύσταση της Κομισιόν – αλλά πρέπει να μετρηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, καθώς αυτοί οι λογαριασμοί δίνουν φοροαπαλλαγές.

Η επόμενη μέρα στην Εναλλακτική Αγορά μετά την Euronext

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ΕΧΑΕ στην Euronext ίσως ανέμεναν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να μπουν στην Εναλλακτική Αγορά, αξιοποιώντας τις προωθητικές αλλαγές που πέρασε στις αρχές του 2025 η κυβέρνηση. Η στήλη πληροφορείται πως μέχρι τώρα σημειώθηκε «λίγη» κίνηση από πλευράς αυτών των επιχειρήσεων προς την Εναλλακτική Αγορά. Ωστόσο, εφεξής – βοηθούσης και της πρόσφατης αναβάθμισης από τον Fitch – ίσως δούμε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, αναφέρει η ίδια πηγή της στήλης.

Το αεροδρόμιο Βενετίας και το Καστέλι

Γεγονός θα αποτελέσουν μέσα στο 2027 οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλι, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο «Νίκος Καζαντζάκης». Αυτό προέκυψε από την «αυτοψία» που πραγματοποίησαν χθες δημοσιογράφοι στην υποδομή που κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, τείνουν προς την ολοκλήρωσή τους οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες του αεροδρομίου, το οποίο θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα, με την πρόοδο υλοποίησης να ξεπερνά το 65%. Επίσης, οι φέροντες οργανισμοί του πύργου ελέγχου και του αεροσταθμού, καθώς και της πλειονότητας των υπολοίπων κτιρίων, έχουν ολοκληρωθεί. Ο πύργος ελέγχου έχει ολοκληρωθεί κατά 60%, ενώ το Terminal, επτά επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ., έχει προχωρήσει επίσης κατά 60%. Πρόκειται για έργο με κατασκευαστικό κόστος 625 εκατ. ευρώ, του οποίου τις προοπτικές και τη δυναμική αποδεικνύει ένα deal που έγινε στη γειτονική Ιταλία. Αναφερόμαστε στην πώληση του αεροδρομίου Βενετίας – τα μεγέθη του είναι συγκρίσιμα με αυτά του Καστελίου – στο επενδυτικό σχήμα Ardian και την ιταλική εταιρεία διαχείρισης Finint Infrastrutture. Η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που αυξάνεται στα 2,1 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθεί ο δανεισμός.

Τα ισχυρά μεγέθη της ElvalHalcor

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό εννεάμηνο εμφάνισε η ElvalHalcor, με αυξημένους όγκους πωλήσεων και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στους 458 χιλ. τόνους (+3% ετησίως), με ισχυρή ζήτηση στον κλάδο αλουμινίου – κυρίως στη συσκευασία – και σταθερή επίδοση του χαλκού. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 189 εκατ. ευρώ (+5,1%), ενισχυμένο από υψηλότερες τιμές μεταποίησης, ευνοϊκό μίγμα πωλήσεων και θετικό μεταλλικό αποτέλεσμα, ενώ οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν περαιτέρω. Η εταιρεία πέτυχε σημαντική μείωση καθαρού δανεισμού κατά 49 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 643 εκατ. ευρώ, χάρη σε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές και συγκράτηση κεφαλαίου κίνησης (~16% των πωλήσεων). Οι επενδύσεις κινήθηκαν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έναντι του 2024, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης. Παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους, το περιθώριο κερδοφορίας ενισχύθηκε, καθώς η άνοδος των τιμών LME και οι υψηλότεροι όγκοι αντιστάθμισαν τις πιέσεις. Η διεθνής παρουσία της ElvalHalcor παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με πάνω από 90% των εσόδων να προέρχονται από αγορές εκτός Ελλάδας. Συνολικά, η ElvalHalcor παρουσιάζει ανθεκτικότητα, αυξημένη αποδοτικότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, τοποθετώντας την εταιρεία σε θετική τροχιά για το τέλος του έτους.

Οι συμφωνίες για αμερικάνικο LNG ανεβάζουν τους ναύλους

Τα νέα συμβόλαια εφοδιασμού με LNG από τις ΗΠΑ, που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ναύλων για τα πλοία που το μεταφέρουν. Η άνοδος υπήρξε απότομη τον τελευταίο μήνα, καθώς οι ναύλοι εκτινάχθηκαν από τα 20.000 στα 100.000 δολάρια/ημέρα. Έτσι, βρίσκονται πλέον υψηλότερα από πέρυσι και απειλούν να φτάσουν τα επίπεδα των ετών της ενεργειακής κρίσης. Όπως είναι φυσικό, το υψηλότερο κόστος μεταφοράς ανεβάζει μοιραία και το τελικό κόστος του καυσίμου για τους αγοραστές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι Κασσάνδρες που προειδοποιούν για τις παρενέργειες της ξαφνικής στροφής στο (ακριβό) LNG.

Δεν αλλάζει κλιματική ρότα η ΔΕΗ

Παρά τα όσα συμβαίνουν διεθνώς και τη μείωση της κλιματικής φιλοδοξίας, η ΔΕΗ φαίνεται πως θα παραμείνει σταθερή στην πράσινη στρατηγική της. Σήμερα αποκαλύπτεται στο Λονδίνο το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει επιστροφή στον λιγνίτη ή εγκατάλειψη των ΑΠΕ. Αντιθέτως, η ΔΕΗ έχει χτίσει ένα πολύ ισχυρό πράσινο χαρτοφυλάκιο 6,3 GW, το οποίο έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Έτσι, το μοναδικό ερώτημα είναι αν θα γίνει μερική αναπροσαρμογή των στόχων και όχι το πράσινο πρόσημο της όλης στρατηγικής, που θεωρείται δεδομένο.