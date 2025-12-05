Διαφωνεί η Κομισιόν με Αθήνα – Λευκωσία για το καλώδιο

Χωρίς την αναμενόμενη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται πως εξελίσσεται η προσπάθεια Ελλάδας και Κύπρου να προσελκύσουν νέους επενδυτές για την ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector. Οι Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν χθες ότι δεν απαιτείται καμία αναθεώρηση των οικονομικών παραμέτρων του έργου, καθώς θεωρούν τη βιωσιμότητά του διασφαλισμένη. Η τοποθέτηση αυτή δημιουργεί σαφή απόσταση ανάμεσα στις θέσεις των δύο κυβερνήσεων και της Κομισιόν, τη στιγμή που το έργο αναμένεται να ενταχθεί εντός του μήνα στις οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους της ΕΕ.

Μικρό καλάθι για τη βιομηχανία λόγω εκλογών

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κυβερνητική απόφαση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι προσδοκίες της αγοράς έχουν προσγειωθεί, καθώς η στήριξη φαίνεται πως θα είναι χαμηλότερη από αυτή που διεκδικούσε ο ΣΕΒ. Η αιτία είναι προφανής: πρόκειται για παρέμβαση τριετούς διάρκειας, η οποία θα δεσμεύσει δημοσιονομικό χώρο που θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε μέτρα με μεγαλύτερη πολιτική απόδοση ενόψει εκλογών.

Όχι μόνο ενεργειακός αλλά και αμυντικός κόμβος η Ελλάδα

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρικό κρίκο των αμυντικών στρατηγικών ΗΠΑ και ΕΕ, όπως υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απ. Τζιτζικώστας στο 36th Economic Summit. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας, με το δάνειο 125 εκατ. δολαρίων από την U.S. International Development Finance Corporation, αποκτούν ρόλο κόμβου με εμπορικές, ενεργειακές και πλέον αμυντικές χρήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση συνδράμουν τα λιμάνια της χώρας, ενώ το ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την αμυντική βιομηχανία και οι νέες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ εντάσσουν την Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα της ευρωατλαντικής ασφάλειας.

Δεκαπέντε χρόνια χαμένων επενδύσεων

Το «επενδυτικό κενό» που ταλανίζει την Ελλάδα συνοψίζει ο καθηγητής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας: η οικονομία φέρει το βάρος δεκαπέντε ετών χωρίς επαρκείς επενδύσεις. Βιομηχανίες λειτουργούν με μηχανήματα τριακονταετίας, οι υποδομές – από δρόμους και δίκτυα έως σχολεία – έχουν μείνει πίσω από την εποχή, ενώ κεφάλαιο που θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί μετά το 2009 απουσιάζει. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλή παραγωγικότητα, στασιμότητα μισθών και νοικοκυριά που βλέπουν το εισόδημά τους να μην επαρκεί μέσα σε περιβάλλον υψηλών τιμών. Η σύγκλιση με την Ευρώπη, με αυτό το υπόβαθρο, απομακρύνεται διαρκώς. Το ποσό του 1 δισ. ευρώ θα επενδύσει η Italgas για την επέκταση και εκτεταμένη ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο Στρατηγικό Σχέδιό της για το διάστημα 2025–2031. Την υλοποίηση του σχεδίου αναλαμβάνει η Enaon, η θυγατρική της που είναι αρμόδια για τα ελληνικά δίκτυα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται σήμερα, με στόχο τη μελλοντική ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων – όπως το βιομεθάνιο – και τη συνολική επιτάχυνση της απανθρακοποίησης. Προβλέπεται η κατασκευή άνω των 2.500 χιλιομέτρων νέων υποδομών έως το 2031, εκ των οποίων περισσότερα από 2.200 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 38%. Παράλληλα, υλοποιείται προηγμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης, με ενοποίηση ψηφιακών πλατφορμών, νέες λύσεις τεχνικής διαχείρισης και εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το δίκτυο. Ενισχύεται το Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα, με νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενώ το 2026 ξεκινά η μετάβαση σε «H2-ready» έξυπνους μετρητές. Ήδη, δίκτυα σε Μακεδονία, Στερεά, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο τροφοδοτούν νέους καταναλωτές, σηματοδοτώντας πρόοδο στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ο αριθμός των πελατών αναμένεται να αυξηθεί από 639.000 το 2025 σε σχεδόν 1 εκατ. το 2031, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Restart για ΕΨΑ

Κωδικός «επανεκκίνηση» για την ΕΨΑ, την ιστορική ελληνική εταιρεία αναψυκτικών, η οποία μετά την είσοδο του Επενδυτικού Ταμείου SMERemediumCap στο μετοχικό της κεφάλαιο επιστρέφει δυναμικά. Το fund, υπό την ηγεσία του Νίκου Καραμούζη, επένδυσε το 2023 κεφάλαια 13 εκατ. ευρώ, τα οποία σε συνδυασμό με τον χαμηλό δανεισμό της εταιρείας – περιορίζεται στο 1/3 του τζίρου – επιτρέπουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Το νέο επιχειρηματικό πλάνο (2025 – 2027) εστιάζει στη βιώσιμη ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, μέσα από στρατηγικές συμφωνίες διανομής, εξορθολογισμό του κόστους και επαναφορά της έμφασης στα προϊόντα-σύμβολα της εταιρείας: λεμονάδα, πορτοκαλάδα και βυσσινάδα. Τα αναψυκτικά αυτά αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χάρη στην ελληνικότητα, την ποιότητα και τη «μυστική συνταγή» που διατηρείται εδώ και έναν αιώνα. Παράλληλα, σχεδιάζεται νέα γενιά προϊόντων για τις νεότερες ηλικίες. Στην οργανωμένη λιανική, η ΕΨΑ καταγράφει μερίδιο άνω του 14,6%, το οποίο αυξάνεται σταθερά, την ώρα που και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά. Η εταιρεία, επιπλέον, επενδύει σε σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές, όπως η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, και συμμετέχει στο Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης, ευθυγραμμίζοντας τη λειτουργία της με τις υποχρεώσεις κυκλικής οικονομίας.

Αθήνα – Πύργος σε λιγότερο από 3 ώρες

Έστω κι αν καθυστέρησε σημαντικά, ο οδικός άξονας Πάτρας – Πύργος είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία, ύστερα από την παράδοση, χθες, των τελευταίων 10 χιλιομέτρων – τα οποία, ουσιαστικά, εγκαινίασαν τα… τρακτέρ. Έτσι, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του διαβόητου «δρόμου-καρμανιόλα», με τον νέο, υψηλών προδιαγραφών αυτοκινητόδρομο να αποτελεί μια ιστορική μέρα για τη Δυτική Πελοπόννησο. Με την ολοκλήρωση των 74,8 χλμ. του τμήματος Πάτρα – Πύργος, η Ολυμπία Οδός φτάνει συνολικά τα 277 χλμ., καθιστώντας την τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Πρόκειται ταυτόχρονα για τον πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα, με αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών διοδίων και μηχανημάτων αυτόματης πληρωμής. Η παράδοση του έργου σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς περιόδου καθυστερήσεων και κατακερματισμού των εργολαβιών. Ο νέος αυτοκινητόδρομος αναμένεται να αναβαθμίσει τις διασυνδέσεις, την οδική ασφάλεια και τον αναπτυξιακό ρόλο της Δυτικής Ελλάδας.