Η συνέχεια και τα όρια των μέτρων

Συνέχεια φαίνεται ότι θα έχουν τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Το έχουν υπονοήσει με όλους τους τρόπους τα μέλη του οικονομικού επιτελείου, λέγοντας πως για όσο διαρκέσει η κρίση οι πολίτες δεν θα μείνουν μόνοι τους. Στο τραπέζι είναι πάντα η παράταση των υπαρχόντων μέτρων, αν και είναι γνωστό πως σε μια μεγάλη επιδείνωση της κατάστασης που θα φέρει ένα νέο πληθωριστικό σοκ (πολύ πάνω από το 4-4,5% στο ήπιο σενάριο) η Ελλάδα και κάθε χώρα δεν μπορεί να κάνει πολλά από μόνη της, και θα απαιτηθούν παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεχής επανάληψη αυτής της αναγκαιότητας από ελληνικής πλευράς δεν αφορά απλά μια άσκηση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά είναι εκ των ων ουκ άνευ, καθώς υπάρχουν και πολύ χειρότερα σενάρια τα οποία οι κυβερνήσεις είναι αναγκασμένες να επεξεργάζονται…

Χρέος – «φάντασμα» το 1 στα 5 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Στα 10,55 δισ. ευρώ φτάνουν οι οφειλές που κατηγοριοποιούνται ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας μέσα στο χαρτοφυλάκιο του ΚΕΑΟ, σε σύνολο 51,31 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την 4η τριμηνιαία έκθεση του 2025. Πρόκειται για χρέη-«φαντάσματα» από πτωχευμένες επιχειρήσεις, εργοδότες σε εκκαθάριση, περιπτώσεις χωρίς πραγματικό ίχνος περιουσίας, αλλά και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει. Με απλά λόγια, περίπου το 20,6% του συνολικού χαρτοφυλακίου αφορά ποσά που το ίδιο το σύστημα παραδέχεται ότι έχουν πολύ περιορισμένες πιθανότητες να εισπραχθούν. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από το ονομαστικό βουνό των οφειλών ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά όχι στην πραγματική δεξαμενή είσπραξης για το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

Το παλιό χρέος πνίγει το σύστημα

Από την ίδια έκθεση προκύπτει πως οι οφειλές στο ΚΕΑΟ που συνδέονται με οφειλέτες οι οποίοι άρχισαν να δημιουργούν χρέη το 2009 ή και παλαιότερα φτάνουν στα 32,59 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 63,51% του συνόλου, δηλαδή σχεδόν στα δύο από κάθε τρία ευρώ του χαρτοφυλακίου. Μόλις το 36,49% του χρέους συνδέεται με οφειλέτες που άρχισαν να χρωστούν από το 2010 και μετά. Η εικόνα δείχνει ότι το μεγαλύτερο βάρος δεν έρχεται από μια νέα γενιά οφειλών, αλλά από ένα παλιό «βουνό» που εξακολουθεί να σέρνεται μέσα στο σύστημα από τα χρόνια της κρίσης, με το ΚΕΑΟ να κουβαλά ακόμη τα βάρη μιας άλλης εποχής.

Μούδιασμα και προοπτικές για τον τουρισμό

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την απειλή του στασιμοπληθωρισμού σε ευρωπαικό επιπεδο και το «μούδιασμα» που κατέγραψαν το Πάσχα οι ξενοδόχοι, η Ελλάδα παραμένει ως κορυφαία τουριστική πρόταση και ασφαλής προορισμός για τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αύξηση της τιμής των καυσίμων, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή περιορίζουν την αγοραστική δύναμη με αποτέλεσμα εάν όχι το «πάγωμα», την αναστολή-μέχρι νεοτέρας- των κρατήσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ο οδικός τουρισμός αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος και το Πήλιο αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της εύκολης πρόσβασης με αυτοκίνητο. Παράλληλα, η εγγύτητα των νησιών του Σαρωνικού και της Εύβοιας στα μεγάλα αστικά κέντρα ενισχύει τη ζήτηση. Παρά το υψηλό λειτουργικό κόστος που πιέζει την κερδοφορία των ξενοδοχείων, οι προβλέψεις παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Μεγάλοι όμιλοι, όπως η TUI και η Dertour, επιβεβαιώνουν την ισχυρή δυναμική της χώρας, διατηρώντας θετικές προοπτικές, οι οποίες θα φανεί σύντομα εάν επαληθευθούν.

Οι ληστρικές χρεώσεις των πλατφορμών

Μένοντας στα του τουρισμού, προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές που αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια μέσω πλατφορμών. Ο λόγος; Η προσφορά ναύλων σε τιμές έως και 70% υψηλότερες, συγκριτικά με αυτές των καναλιών πώλησης των αερομεταφορέων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έρευνα της Ryanair, βάσει της οποίας πλατφόρμες όπως η eDreams και η Tryp υπερχρεώνουν τους καταναλωτές έως και 70% πάνω από τις επίσημες τιμές της αεροπορικής. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι δεν διαθέτουν συμφωνίες διανομής με τη Ryanair, καθώς το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται συστηματικά στις επιπλέον χρεώσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιρλανδική αεροπορική. Ενδεικτικά, η eDreams χρεώνει την προτεραιότητα επιβίβασης 28,73€, ενώ η τιμή στο Ryanair.com είναι μόλις 18,50€ (+55%). Αντίστοιχα, η Tryp πουλά την ίδια υπηρεσία έναντι 33 λιρών, την ώρα που στον ιστότοπο της αεροπορικής κοστίζει 18,50 λίρες (+78%).

Στις καλύτερες του κόσμου 5 ελληνικές startups

Πέντε ελληνικές startups ανήκουν στο 10% των κορυφαίων, παγκοσμίως, εταιρειών-μελών της Endeavor. Για την ακρίβεια, το τοπ 10% αντιπροσωπεύει τις εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις και την κατηγορία Endeavor Outliers, η οποία αντιστοιχεί σε 238 εταιρείες που έχουν επιλεγεί από 2.500 επιχειρηματικά εγχειρήματα σε περισσότερες από 50 αγορές. Στις εταιρείες λοιπόν με ελληνικό αποτύπωμα ανήκουν οι Blueground, Hellas Direct, Numan, Reflection AI και Runway, οι οποίες ξεχωρίζουν σε κλάδους αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το real estate και η ψηφιακή υγεία. Οι πέντε κορυφαίες ελληνικές startups συγκαταλέγονται σε μια ομάδα που έχει καταφέρει να αντλήσει συνολικά 31,4 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία τριετία, περιλαμβάνοντας 93 «μονόκερους».

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεπέρασε τα €40

Οριακά άνω των 40 ευρώ βρέθηκε χθες η μετοχή ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία «έκλεισε» στα 40,04 ευρώ. Η εισηγμένη ανήκει στις αμυντικές επιλογές, διαθέτοντας ένα από τα νεαρότερα χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων, αλλά και ανεκτέλεστο υπόλοιπο μαμούθ 9,2 δισ. ευρώ. Όπως είχε αναφέρει στο πρόσφατο conference call ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται εντός της πορείας που έχουμε ανακοινώσει ότι ακολουθούμε. Αναμένουμε ότι και το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία». Σχετικά με τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε πως κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη, καθώς όλα εξαρτώνται από το αν και πόσο σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποκλιμάκωση. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν υφίσταται επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου, με δεδομένο και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συμβάσεων περιλαμβάνει σαφείς όρους προστασίας έναντι ενδεχόμενης αύξησης του κόστους.

Θα αλλάξει γνώμη ο κόσμος για τις ΑΠΕ λόγω της κρίσης;

Χαμός έχει γίνει στη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νομοσχέδιο που αφορά τους νέους αδειοδοτικούς κανόνες των ΑΠΕ. Εκατοντάδες σχόλια έχουν υποβληθεί από πολίτες, φορείς, σωματεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις, με τα περισσότερα να έχουν κοινή συνισταμένη την εναντίωση απέναντι σε έργα αυτού του είδους. Το σίγουρο είναι ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ έγινε σχετικά άναρχα στη χώρα μας. Εντούτοις, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν γίνονταν δεκτές όλες οι αντιρρήσεις, τότε δεν θα λειτουργούσε ούτε ένα έργο οποιουδήποτε είδους για να παράγει ενέργεια. Απομένει να φανεί αν η άποψη της κοινής γνώμης απέναντι στις ΑΠΕ θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης που περνάμε σήμερα.

Αποπληρωμή δανείου σε… 21 χρόνια για τα φωτοβολταϊκά

Λύση «χθες» ζητούν οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, καθώς πολλοί εξ αυτών λειτουργούν πλέον με ζημία τα έργα τους. Ενδεικτικός είναι ο πρόσφατος υπολογισμός εταιρείας του χώρου που έδειξε πως ένα πάρκο 1 MW έχει ετήσια έσοδα μόλις 64.100 ευρώ μετά την απώλεια λειτουργίας λόγω των περικοπών 40% και των μηδενικών ή αρνητικών τιμών που τα διαβρώνουν περαιτέρω. Αν αφαιρεθούν και τα λειτουργικά κόστη, τότε το ποσό φτάνει τα 47.900. Συγκριτικά, το ύψος της ετήσιας πληρωμής για ένα τυπικό δάνειο ανέρχεται σε 61.100 ευρώ με βάση ένα επιτόκιο 4,5%. Φτάνουμε έτσι σε ζημία 13.200 ευρώ για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποτίθεται ότι επένδυσε στο φωτοβολταϊκό για να βγάλει χρήματα. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες το δάνειο θα αποπληρωνόταν σε 21 χρόνια, ενώ η διάρκεια ζωής του έργου είναι κοντά στα 25 χρόνια.