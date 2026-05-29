ΝΤΙΝ Μπορεί η φράση «καζάνι που βράζει το τηλεοπτικό τοπίο» να είναι κλισέ, αλλά αποδίδει την πραγματική εικόνα πολλών που γίνονται στα επιτελικά γραφεία. Ενώ στο παρασκήνιο υπάρχουν κι άλλα «καζάνια» που σημειώνουν υψηλές κι επικίνδυνες για «σκάσιμο» θερμοκρασίες! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οι χαμηλές τηλεθεάσεις που σημείωσε από την αρχή της σεζόν η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ απέδειξαν ότι, αντίθετα με τον τίτλο της, δεν είχε ενδιαφέρον για μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού. Σίγουρα το να ακούν συχνά ότι «η εκπομπή κόβεται» δεν ήταν… ευχάριστο για τους συντελεστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κανάλι του Φαλήρου επέδειξε υπομονή και τους έδωσε τον χρόνο που χρειάζονταν για να το «γυρίσουν», κάτι που δεν έγινε. Και μπορεί η εκπομπή να ολοκληρώνει έναν μήνα νωρίτερα τον κύκλο της, αλλά το ότι έφτασε έως εδώ… χωρίς να καταφέρει να το «γυρίσει»… και κυρίως χωρίς να χάσουν πολύ πρόωρα και εν μέσω της σεζόν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους, είναι από αυτά που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ως θετική στάση των ιθυνόντων… και από τις δύο πλευρές. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Σίγουρα ο Τσουρός δεν δικαίωσε τον τίτλο της εκπομπής του, ενώ θα πρέπει να καταβάλει περισσότερη… δουλειά για να δικαιώσει στην επόμενη δουλειά του, τον τίτλο του παρουσιαστή. Βέβαια το τι θα γίνει από εδώ και πέρα… την επόμενη σεζόν… θα απαντηθεί την επόμενη βδομάδα, όταν ο δημοσιογράφος θα βρεθεί με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ για το μέλλον της συνεργασίας τους. Με τα έως τώρα δεδομένα και με τον σχεδιασμό του σταθμού για την επόμενη σεζόν, εκτιμάται πως είναι δύσκολο… για να μην πω αδύνατο… να υπάρξει συνεργασία στο ίδιο πλαίσιο, της καθημερινής εκπομπής, οπότε όλα δείχνουν πως οδεύουν σε «διαζύγιο». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οριστικό το «διαζύγιο» του STAR και με τους συντελεστές της εκπομπής «Breakfast @Star», μετά τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του σταθμού να αλλάξει την πρωινή ζώνη, θέτοντας επικεφαλής σε αυτήν τη Ζήνα Κουτσελίνη. Κι επειδή πολλά ακούγονται να κάνω δύο διευκρινίσεις… ή -για να… παίξω με τον τίτλο της εκπομπής της- να αναφέρω «αλήθειες για τη Ζήνα»: δύσκολα στο συγκεκριμένο κανάλι, το STAR, σταματούν μία εκπομπή αν δεν συντρέχουν κι άλλοι λόγοι, οπότε σίγουρα δεν είναι μόνο «στρατηγικός σχεδιασμός». Επίσης, επειδή -και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου- έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία με τη Ζήνα Κουτσελίνη, είναι σίγουρο ότι δεν έχει κάνει πρόταση για συνεργασία σε κανένα πρόσωπο. Αυτό για διάφορα «ρεπορτάζ» και «αποκλειστικές ειδήσεις» που κυκλοφορούν και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα… κι ίσως οι «σεναριογράφοι» τους να μην έχουν τόσο… άδολους σκοπούς! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ο σκοπός… δεν επετεύχθη στην εκπομπή «Real View» και αυτό φάνηκε από την πρώτη εβδομάδα της μετάδοσής της. Αν και ως ιδέα ήταν ενδιαφέρουσα, η υλοποίησή της ήταν τέτοιας… ποιότητας που δικαιολογημένα δεν κέρδισε σημαντική μερίδα του τηλεοπτικού κοινού. Κι ενώ για κάποιους «έφταιγε που πήγε βράδυ», τελικά και η μετακόμισή της στη μεσημεριανή ζώνη είχε το ίδιο αποτέλεσμα στους πίνακες τηλεθέασης. Το να αλλάξει ρούχα ο «Μανωλιός» και να φορέσει μεσημεριανά, όταν παραμένουν… τρύπια, πάλι ο ίδιος μένει. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Σήμερα λοιπόν οι παρουσιάστριες αποχαιρετησαν τον τηλεοπτικό αέρα ως… Real Viewers, αφού η διοίκηση του ΟΡΕΝ αποφάσισε να μην τους δώσει εκ νέου παράταση -όπως τους δόθηκε για να συνεχίσουν μετά το Πάσχα- και έτσι… η εκπομπή κόβεται οριστικά. Άλλο (τέτοιο) κακό να μην μας εύρει… τους τηλεθεατές και με το «κακό» αναφέρομαι στην ποιότητα και περιεχόμενο της συγκεκριμένης εκπομπής. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων: δεν είναι να καταλήξει… έξωθεν του τηλεοπτικού τοπίου όλο το… υλικό της εκπομπής! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κλείνουμε με κουίζ: ποιο γνωστό τηλεοπτικά πρόσωπο ετοιμάζεται να επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο και μάλιστα με… πρόσθετες ευθύνες; ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Βέβαια η επιστροφή του θα «κόψει» άλλες φήμες… για καμπάκ άλλου προσώπου, με το οποίο συνδέονται… στενά…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ