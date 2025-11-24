Νέο δια ζώσης crash test ΕΕ – ΗΠΑ σήμερα για το σχέδιο για την Ουκρανία

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται από διπλωματικούς κύκλους στην Αθήνα το γεύμα που θα παραθέσουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών στον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, σήμερα (24 Νοεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες), στο περιθώριο της συνόδου τους. Και αυτό διότι θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη (μετά το G20 τυου περασμένου Σαββατοκύριακου) συνεύρεση Ευρωπαίων κοινοτικών αξιωματούχων με Αμερικανούς ομολόγους τους μετά τη δημοσίευση του σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία – ενός σχεδίου το οποίο, όπως πληροφορείται η στήλη, προκαλεί οργή σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Βεβαίως, το τυπικό θέμα της ατζέντας των ΥΠΕΞ είναι οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ και ΕΕ – Κίνας, αλλά δύσκολα μπορεί να διαχωριστεί η εμπορική διπλωματία από τις εξελίξεις στο ουκρανικό.

Η αγορά πετρελαίου «πιστεύει» τη συμφωνία Τραμπ για την Ουκρανία

Παρά την επίσημη εφαρμογή των νέων αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο την Παρασκευή, οι τιμές του αργού έπεσαν αντί να ανέβουν. Αιτία, η πρόταση ειρήνευσης του προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Σε αντίθεση με προηγούμενες απόπειρες, αρκετοί πιστεύουν πως η νέα προσέγγιση έχει πραγματικές προοπτικές — εκτίμηση που, όπως φαίνεται, συμμερίζεται και η πετρελαϊκή αγορά. Σε συνδυασμό με την υπερπροσφορά πετρελαίου, τυχόν θετικές εξελίξεις στο ουκρανικό θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές σημαντικά χαμηλότερα από τα σημερινά 62 δολάρια.

Δεν είναι μόνο τα ελληνικά λιμάνια που απασχολούν ΗΠΑ και Κίνα

Η πρόσφατη αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας με αφορμή τα ελληνικά λιμάνια φαίνεται πως έχει προεκτάσεις και στον τομέα της ενέργειας. Με δεδομένη τη στρατηγική συμμετοχή της κινεζικής State Grid στον ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24%, το άνοιγμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για είσοδο νέων επενδυτών είναι αρκετά… ιντριγκαδόρικο. Η κυβέρνηση θα επιθυμούσε -στο καλύτερο σενάριο- αμερικανική εταιρεία στο μετοχικό σχήμα του διαχειριστή, ώστε να υπάρξει γεωπολιτική «ασπίδα» απέναντι στις τουρκικές απειλές. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί συνύπαρξη Αμερικανών και Κινέζων στο ίδιο σχήμα. Το βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να εξασφαλιστεί η χρηματοοικονομική επάρκεια του ΑΔΜΗΕ ενόψει των τεράστιων επενδύσεων των επόμενων ετών.

Το περιθώριο για ενδεχόμενες νέες μισθολογικές παρεμβάσεις

«Μαξιλάρι» για μισθολογικές κινήσεις δημιουργούν οι πιστώσεις υπό κατανομή του προϋπολογισμού 2026. Από τα 806 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για μισθολογικές δαπάνες, περίπου 470 εκατ. έχουν ήδη «ονοματεπώνυμο», καλύπτοντας την οριζόντια αύξηση μισθών στο Δημόσιο από τον Απρίλιο και τις νέες προσλήψεις στην εκπαίδευση. Το υπόλοιπο ποσό, 300 – 350 εκατ. ευρώ, αποτελεί τον τεχνικό χώρο του υπουργείου Οικονομικών για επιπλέον προσλήψεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικά μισθολόγια, χωρίς αναθεώρηση προς τα πάνω του συνολικού στόχου δαπανών για το 2026.

Το ισχυρό χαρτί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δίχως αμφισβήτηση, ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι οι παραχωρήσεις, που συνεισφέρουν το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεάμηνου. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 96,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 112,2%, λόγω της προσθήκης νέων έργων -με κυριότερη την Αττική Οδό- αλλά και της οργανικής ενίσχυσης από τα υψηλότερα κυκλοφοριακά δεδομένα. Η κυριαρχία του ομίλου στις παραχωρήσεις σημαίνει σταθερότητα εσόδων, ανεξάρτητη από την κυκλικότητα της κατασκευής. Οι προβλέψιμες ροές αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα και, σε συνδυασμό με έργα όπως η Αττική Οδός και -προσεχώς- η Εγνατία Οδός, διασφαλίζουν επαναλαμβανόμενο cash flow. Αυτό επιτρέπει στον όμιλο να υλοποιεί το μεγάλο επενδυτικό του πρόγραμμα με μειωμένο ρίσκο και ενισχυμένη ορατότητα.

Νέα υψηλά για την Premia

Νέα υψηλά κατακτά η Premia, όπως προκύπτει από τα μεγέθη της επενδυτικής εταιρείας ακινήτων για το εννεάμηνο. Η ΑΕΕΑΠ ενίσχυσε τις επενδύσεις της κατά 26%, στα 629,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 73% και 65% αντίστοιχα. Ο δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net LTV) διαμορφώνεται στο 56% και παραμένει, σύμφωνα με αναλυτές, σε εύλογα επίπεδα, αποτυπώνοντας ότι η Premia βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Το NAV ανέρχεται σε 262 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση έχει ενισχυθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 40 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της -ξενοδοχεία, φοιτητική στέγη, επιλεγμένα εμπορικά- συνδυάζοντας τη δομή αυτή με μακροχρόνιες μισθώσεις και ακαθάριστη απόδοση 7,2%. Τα στοιχεία του εννεάμηνου δείχνουν ότι η Premia έχει περάσει σε «επόμενη πίστα»: μεγαλύτερο, πιο διαφοροποιημένο και διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και καθαρή γραμμή ανάπτυξης που μπορεί να στηρίξει υψηλότερες αποτιμήσεις τα επόμενα τρίμηνα.

Ηγεμονία της ΑΙ και το 2026

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό καταλύτη των αγορών και το 2026, σύμφωνα με την έκθεση Year Ahead 2025 – 2026 της UBS. Με τον κλάδο της πληροφορικής να αντιπροσωπεύει πλέον το 28% του MSCI AC World, η συνέχιση των επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές και η επιτάχυνση της υιοθέτησης της ΑΙ αναμένεται να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη των σχετικών μετοχών και την επόμενη χρονιά. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η UBS προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026: 1,7% στις ΗΠΑ, 1,1% στην Ευρωζώνη, έως 5% στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού. Το κλίμα αυτό ενισχύει τις προοπτικές των διεθνών μετοχών, με εκτιμώμενες υπεραξίες έως 15% μέχρι το τέλος του 2026 και ενισχυμένες επιδόσεις σε τεχνολογία, υγεία, κοινής ωφέλειας και τραπεζικό κλάδο.

Διπλή διευκόλυνση στα ιδρύματα

Διπλή διευκόλυνση φέρνει το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες περιουσίες των κοινωφελών ιδρυμάτων, πέρα από τις φοροελαφρύνσεις που απαλλάσσουν από φόρο τα εισοδήματά τους και τις δωρεές. Για όσα ιδρύματα βρίσκονται σε μόνιμη και ολική αδυναμία πληρωμής, προβλέπεται ειδικός μηχανισμός εξυγίανσης μέσω συμφώνου με τους πιστωτές, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των ληξιπρόθεσμων και εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Το σύμφωνο μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμίσεις, διαγραφές ή ακόμη και αναχρηματοδότηση.