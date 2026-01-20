Με Μητσοτάκη, ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ το φετινό Νταβός

Έντονες ζυμώσεις αναμένονται φέτος στο Νταβός, αν κρίνει κανείς από τις τριβές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών λόγω Γροιλανδίας. Η χώρα μας προσβλέπει σε μια ευρύτερη θεματική, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί πιο συναφή με τις προτεραιότητές της. Στο φετινό φόρουμ θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας. Από τον επιχειρηματικό κόσμο θα δώσουν το παρών οι ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ και ΑΝΤΕΝΝΑ. Επίσης, ο ιδρυτής της Reflection AI, Ιωάννης Αντώνογλου, θα συμμετάσχει σε ειδικό πάνελ.

Ο ΟΠΑΠ έγινε Allwyn

Ήδη από το περασμένο σαββατοκύριακο έγινε αισθητό το rebranding του ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει υιοθετήσει πλέον τη διεθνή εμπορική ονομασία Allwyn. Στο κτήριο της έδρας του, εδώ και ημέρες, είναι εμφανές το “allwyn”, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται και η νέα ιστοσελίδα allwyn.gr. Χθες (19.1.2026) έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn, σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το rebranding των καταστημάτων δίνει το έναυσμα για τη συνολική αναβάθμιση του δικτύου, με αιχμή την τεχνολογία, την καινοτομία και το ψηφιακό παιχνίδι. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας και της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026. Υπενθυμίζεται ότι το rebranding εντάσσεται στη συνέχεια της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, εξέλιξη λόγω της οποίας το ενοποιημένο σχήμα αναμένεται να εμφανίσει διψήφια εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με εκείνη του ΟΠΑΠ ως μεμονωμένης οντότητας.

Γενναιόδωρη εθελουσία στην Alpha Bank

Εάν όχι γενναιόδωροι, ιδιαίτερα ευνοϊκοί είναι οι όροι του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης της Alpha Bank, το οποίο απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων με τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία. Το πρόγραμμα στοχεύει σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το σχέδιο απλοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι προβλέπεται; Είτε άμεση αποχώρηση με αποζημίωση έως 190.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τα έτη προϋπηρεσίας, είτε εναλλακτικά μακροχρόνια άδεια 2 ή 4 ετών μετ’ αποδοχών (sabbatical), με καταβολή 70% ή 60% του μικτού μισθού αντίστοιχα και ανώτατο συνολικό ποσό 260.000 ευρώ. Το πακέτο ενισχύεται με πριμοδοτήσεις βάσει θέσης, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και με πρόσθετη προσαύξηση για έγκαιρη δήλωση συμμετοχής. Η σημασία της εθελουσίας έγκειται στο ότι συνδυάζει ομαλή εργασιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας εισοδηματική σταθερότητα, κάλυψη έως τη συνταξιοδότηση για εργαζόμενους άνω των 56 ετών και διατήρηση ευνοϊκών όρων σε δάνεια, κάρτες και ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, επιτρέπει στην Τράπεζα να ανανεώσει το ανθρώπινο δυναμικό της και να επενδύσει στοχευμένα σε δεξιότητες, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών.

Άθλος η εύρεση εργαζομένων

Δύσκολη «πίστα» έχει γίνει η εύρεση προσωπικού, όπως φανερώνει και η πρόσφατη έρευνα της ManpowerGroup με τίτλο «Rehumanizing the Candidate Experience». Όπως προκύπτει, το 74% των εργοδοτών παγκοσμίως (80% στην Ελλάδα) δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Ο λόγος; Η ζήτηση δεν συναντάται με την εμπειρία των υποψηφίων, καθώς μόλις ένας στους 10 εργοδότες χαρακτηρίζει ως άριστη την εμπειρία όσων αιτούνται εργασία. Ο κλάδος της Πληροφορικής εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό αριστείας στην εμπειρία υποψηφίου, στο 26%, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον οξύ ανταγωνισμό για εξειδικευμένο IT ταλέντο και τη διεθνή κινητικότητα των εργαζομένων. Αντίθετα, οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας περιορίζονται στο 8%, οι Μεταφορές & Logistics στο 6% και τα Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες στο 7%, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι σε κλάδους μαζικής στελέχωσης η εμπειρία υποψηφίου δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον πυρήνα της στρατηγικής HR. Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι και η είσοδος της Generation Z στην αγορά εργασίας. Οι νεότεροι υποψήφιοι είναι σαφώς πιο απαιτητικοί, αξιολογούν ενεργά τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ποιότητα επικοινωνίας των εργοδοτών και απορρίπτουν εύκολα οργανισμούς που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Ολοένα και πιο εξαρτώμενη από τις ΗΠΑ η ΕΕ στο αέριο

Οι πανηγυρισμοί για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε ανησυχία για μια νέα εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι ΗΠΑ προμήθευσαν πέρυσι το 57% του LNG της Γηραιάς Ηπείρου και το 27% του συνόλου του φυσικού αερίου της. Μάλιστα, το ινστιτούτο IEEFA εκτιμά ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να αυξηθούν στο 80% και στο 40% αντίστοιχα έως τα τέλη της δεκαετίας, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι προκαταρκτικές συμφωνίες. Πρόκειται για μεγέθη που αρχίζουν πλέον να συνιστούν μειονέκτημα, δεδομένης της ευρωατλαντικής διαμάχης με αφορμή τη Γροιλανδία και της αρνητικής τροπής που έχουν πάρει οι διμερείς σχέσεις.

Τι σημαίνουν οι καλές επιδόσεις των αυτοκινητοδρόμων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με σημαντική άνοδο της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας οχημάτων (ADT) ολοκληρώθηκε το 2025 για τους αυτοκινητοδρόμους της Αττικής Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού που διαχειρίζεται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό η μέση ημερήσια κυκλοφορία οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,6%, στις 286.278 διελεύσεις (ADT), ενώ στη Νέα και την Κεντρική Οδό ενισχύθηκε κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, στις 126.876 και 46.082 διελεύσεις ημερησίως. Οι επιδόσεις αυτές σημαίνουν για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχυμένα έσοδα από διόδια και, κατ’ επέκταση, υψηλότερη προβλεψιμότητα εισροών από τις παραχωρήσεις, καθώς και περαιτέρω ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η αυξημένη κυκλοφορία σηματοδοτεί υψηλότερη οικονομική δραστηριότητα, μεγαλύτερη κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης.

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Μπρος ολοταχώς για τη β’ φάση, χωρίς να έχουν λυθεί τα προβλήματα της α’

Τα εγκαίνια της β’ φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής έχουν προγραμματιστεί για την 01.05.2026, την ώρα που πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσαρμόζονται στην Α’ φάση της έκδοσης και διαβίβασης. Οι υπόχρεοι ζητούν σαφείς οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τη χρήση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Τα ερωτήματα είναι πολλά – τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους λογιστές τους – και απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Η διεύρυνση του μέτρου από την Πρωτομαγιά και μετά εκτιμάται ότι θα φέρει περισσότερο πονοκέφαλο παρά ανακούφιση.

Πηγή αβεβαιότητας η επιθετική εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ

Πονοκέφαλο αποτελεί και η αλλοπρόσαλλη εμπορική πολιτική του προέδρου Τραμπ για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα οικονομικά επιτελεία. Η νέα δασμολογική αναταραχή, με αφορμή την κρίση στη Γροιλανδία, ξεσπά τη στιγμή που η ΕΕ θεωρούσε ότι το ζήτημα είχε κλείσει μετά τη συμβιβαστική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναφέρει στο τραπέζι δασμούς έως και 25%, η ανησυχία μεταφέρεται κυρίως στους υπουργούς Οικονομικών, καθώς ένας νέος γύρος εμπορικής κρίσης απειλεί με αναζωπύρωση πληθωριστικών πιέσεων, πλήγμα στις εξαγωγές και στα κρατικά έσοδα, αμφισβητώντας τις βασικές παραδοχές των εθνικών προϋπολογισμών σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει από μέρα σε μέρα.