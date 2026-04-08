Ο πόλεμος κλυδωνίζει και την ελληνική οικονομία

Ορατές είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με την τακτική έκδοση της Eurobank για την ελληνική οικονομία, η χώρα υφίσταται, ήδη, το πλήγμα από την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία έφτασε τα 98,8 δολάρια τον Μάρτιο (+41,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξαρτάται κατά 75% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, το ενεργειακό αυτό σοκ τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Μάρτιο σημείωσε υψηλό οκταμήνου (3,3%), με τον πληθωρισμό στην ενέργεια να επιταχύνεται στο 7%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βυθίστηκε τον Μάρτιο στις -52,5 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Οι προσδοκίες των Ελλήνων κατασκευαστών επιδεινώθηκαν, οδηγώντας σε υποβάθμιση των προβλέψεων για τη βιομηχανική παραγωγή το 2026 από το 2,0% στο 1,6%. Κι ενώ ο δείκτης PMI εμφανίζεται αυξημένος, αυτό οφείλεται στην επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης προμηθειών λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τους ρυθμούς παραγωγής, νέων παραγγελιών και απασχόλησης στη μεταποίηση να έχουν επιβραδυνθεί. Η αβεβαιότητα εντείνεται για τη συνέχεια του έτους, καθώς η παράταση των εχθροπραξιών αυξάνει την πιθανότητα δευτερογενών επιδράσεων στις τιμές, απειλώντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Η καμπύλη επιτοκίων προειδοποιεί για ύφεση

Πίσω από την ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων, πηγές του οικονομικού επιτελείου βλέπουν ένα πιο ανησυχητικό σήμα να έρχεται από τις ίδιες τις αγορές. Όπως σημειώνουν, η καμπύλη των ευρωπαϊκών επιτοκίων έχει γίνει ξανά αντεστραμμένη, με τα μεσαία επιτόκια να ανεβαίνουν, ενώ τα πολύ μακροπρόθεσμα υποχωρούν ακόμη και κάτω από τα δεκαετή swap rates. Η ερμηνεία που δίνουν είναι πως η αγορά δεν φοβάται μόνο τον πληθωρισμό, αλλά αρχίζει να προεξοφλεί και ύφεση. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι, αν η ΕΚΤ απαντήσει σε αυτό το σοκ με νέες αυξήσεις επιτοκίων, το κόστος χρήματος θα ανέβει, οι επιχειρήσεις θα παγώσουν επενδύσεις και η ευρωζώνη μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στον στασιμοπληθωρισμό.

Πόσο κακός είναι ένας σχετικά «ήπιος» πληθωρισμός;

Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη από όσο φαίνεται, καθώς εάν αποφευχθούν τα πιο δυσοίωνα σενάρια, η επίδραση ενός ήπιου πληθωρισμού στα δημόσια οικονομικά δεν είναι απλώς λιγότερο κακή, αλλά… καλή. Η βασική εκτίμηση είναι ότι ένας πληθωρισμός κοντά στο 3% με 4%, αν κρατήσει λίγο, δεν λειτουργεί μόνο ως βάρος. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να ανεβάσει το ονομαστικό ΑΕΠ και να στηρίξει τα κρατικά έσοδα. Π.χ., αν η πραγματική ανάπτυξη πέσει από το 2% στο 1,5%, αλλά ο πληθωρισμός ανεβεί από το 2% στο 3%, τότε η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ ανεβαίνει από το 4% στο 4,5%, και μειώνεται περαιτέρω και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Με αυτή τη λογική, ένα πρώτο σοκ θεωρείται χρήσιμο, εφόσον δεν μονιμοποιηθεί.

Θα χτυπήσουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο;

Σας γράφαμε για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων, οι οποίοι μπορεί να συμπεριλάβουν και περιοχές που δεν προσφέρθηκαν στο παρελθόν. Έτσι, το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο ενδεχόμενο να προσφερθούν οικόπεδα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Πρόκειται ακριβώς για το σημείο από όπου περνάει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι καμία κυβέρνηση στο παρελθόν δεν έχει κάνει έρευνες στο Αιγαίο από την εποχή του Πρίνου. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα, αν κρίνουμε από την πολιτική των «ήρεμων νερών» που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Καθυστερεί η διασταύρωση ΑΑΔΕ-ηλεκτρικού ρεύματος

Έναν χρόνο μετά την πρώτη ανακοίνωση, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο η διασταύρωση των στοιχείων των πελατών λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος με τα δεδομένα που διατηρεί η ΑΑΔΕ.

Να θυμίσουμε ότι η σχετική διάταξη προβλέπει τον διαμοιρασμό των δεδομένων τόσο με τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και με τους προμηθευτές. Στόχος είναι να μπει μια τάξη, ιδίως στην Καθολική Υπηρεσία, όπου παρατηρείται σημαντική έλλειψη προσωπικών στοιχείων των καταναλωτών.

Εκτόξευση μεγεθών για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σημαντική αύξηση εμφάνισε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2025, σε σχέση με το 2024. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 18,6%, σε 3,8 δισ., τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) αυξήθηκαν κατά 56,3%, σε 631,4 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη προς μετόχους (εξαιρουμένων μη λειτουργικών στοιχείων) ανήλθαν στα 147,3 εκατ. (+ 48,1%). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο τζίρος από την κατασκευή είναι ο υψηλότερος από ποτέ, έχοντας ενισχυθεί κατά 27,7%, σε 1,7 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έφτασε τα 9,1 δισ. από τα οποία 2,6 δισ. αντιστοιχούν σε προς υπογραφή συμβάσεις. Να πούμε ότι η αύξηση του ανεκτέλεστου είναι δίχως προηγούμενο, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2019 το μέγεθος αυτό είχε διαμορφωθεί σε 1,7 δισ. Σημαντική άνοδο κατά 60,4% εμφάνισαν και τα έσοδα στις παραχωρήσεις, τα οποία ανήλθαν σε 542 εκατ. ευρώ, με την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό να ενισχύουν την κερδοφορία του συγκεκριμένου τομέα. Συνολικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσίασε καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 557 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 63% σε ετήσια βάση.