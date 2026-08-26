Ο ρεαλιστικός απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης

Σχεδόν ολοκληρωμένο έσπευσε να κηρύξει η κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», προτού καν κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, κατόπιν της παρουσίασης στο υπουργικό συμβούλιο, κάνει λόγο για «εθνική επιτυχία», την ώρα που παραδέχεται αφενός ότι τα τελικά αιτήματα πληρωμής βρίσκονται ακόμη υπό προετοιμασία και αφετέρου ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να παραδοθούν τα εκκρεμή ορόσημα.

Με άλλα λόγια, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν προτού πέσει η «καρό σημαία». Οι εκταμιεύσεις από την ΕΕ ανέρχονται στα 24,6 δισ. ευρώ επί συνολικού εθνικού φακέλου 36 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος παραμένει η πλήρης απορρόφηση έως το τέλος του έτους. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει πολιτικούς λόγους να υπερπροβάλλει την πρόοδο, ωστόσο στις Βρυξέλλες προσμετρώνται αυστηρά τα παραδοτέα και όχι οι επικοινωνιακοί τίτλοι.

Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις;

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβερνητική ανακοίνωση επικαλείται το ΚΕΦίΜ για να υποστηρίξει ότι 432 από τις 525 συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη (δηλαδή το 83%) «έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης χάρη στο Ελλάδα 2.0».

Ωστόσο, η ίδια η μελέτη παρουσιάζει διαφορετική εικόνα: μόλις 70 προτάσεις (το 13%) έχουν υλοποιηθεί πλήρως, 181 μερικώς, ενώ 183 βρίσκονται απλώς σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη «λειτουργικά ορατό αποτέλεσμα». Επιπλέον 91 συστάσεις δεν έχουν καν εκκινήσει. Παράλληλα, καταγράφεται αριθμητική ανακρίβεια, καθώς το ΚΕΦίΜ υπολογίζει 434 (και όχι 432) συστάσεις στο εν λόγω 83%.

Κυρίως όμως, το ΚΕΦίΜ αποτυπώνει τη συνολική πορεία των προτάσεων Πισσαρίδη χωρίς να αποδίδει συλλήβδην την υλοποίησή τους στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τη σύνδεση αυτή επιχειρεί αυτόνομα η κυβέρνηση, καταλήγοντας σε συμπέρασμα σαφώς αποκλίνον από τα ευρήματα της έρευνας.

Πατάει γκάζι η Volkswagen με απολύσεις

Ουδείς φαίνεται να είναι σε θέση να ανακόψει την επέλαση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία προκαλεί συνεχείς ρωγμές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εάν λάβουμε υπόψη τους δασμούς του Τραμπ και την αναταραχή στις διεθνείς αγορές, γίνεται αντιληπτό γιατί η Volkswagen είναι αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της. Η μείωση των πωλήσεων στην Κίνα, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η χαμηλότερη των στόχων παραγωγικότητα των εργοστασίων ωθούν τη διοίκηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην αναζήτηση περικοπών άνω των 10 δισ. ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο CEO Όλιβερ Μπλούμε προωθεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που συνοδεύεται από έως 140.000 απολύσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικάτων, ή 100.000 περικοπές θέσεων κατά τη διοίκηση. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Porsche, η οποία ελέγχει τη Volkswagen, πιέζει για αναδιάρθρωση λόγω και των μειωμένων μερισμάτων. Τι μέλλει γενέσθαι και αν τα συνδικάτα θα αντιδράσουν με απεργίες διαρκείας μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες.

Το ρεκόρ κερδών της Motor Oil

Μεγέθη που θα δυσκολεύονταν να προβλέψουν, πριν από ένα χρόνο, ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές εμφάνισε η Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 7,52 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 42,9% σε σχέση με τα 5,27 δισ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) εκτινάχθηκαν κατά 170%, στο 1,05 δισ. ευρώ, έναντι 387,4 εκατ. πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 689,3 εκατ. ευρώ, τετραπλάσια σχεδόν από τα 163,4 εκατ. της περσινής χρονιάς. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται ένας συνδυασμός παραγόντων. Το διυλιστήριο της Κορίνθου λειτούργησε φέτος με πλήρη διαθεσιμότητα, καθώς η λειτουργία του είχε επηρεαστεί από την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2024. Παράλληλα, τα διεθνή περιθώρια διύλισης εκτοξεύτηκαν λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, γεγονότα που αναδιέταξαν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αργού. Ο όμιλος μείωσε παράλληλα σημαντικά τον καθαρό δανεισμό του, από 1,96 δισ. σε 814 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε σε εκδόσεις ομολόγων, πωλήσεις συμμετοχών και νέες επενδύσεις σε υδρογόνο και φυσικό αέριο. Το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται πιο απαιτητικό, με προγραμματισμένη συντήρηση μονάδων τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

«Κληρώνει» για τα 4,7 GW των μπαταριών

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 1,5 GW αναμένει το ΥΠΕΝ να τεθούν σε λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2027, έναντι 600 MW σήμερα. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο η αξιολόγηση των αιτημάτων που αφορούν ξεχωριστή πρόσκληση του υπουργείου για 4,7 GW μπαταριών από επιχειρήσεις, χωρίς κρατική ενίσχυση. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το κρίσιμο βήμα, τα εν λόγω έργα θα εισέλθουν σταδιακά στη φάση της κατασκευής. Το επενδυτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, επεκτείνεται και στην προσθήκη μπαταριών σε υφιστάμενες μονάδες ΑΠΕ. Ενδεικτικά, καταγράφονται αυτή τη στιγμή αιτήσεις ισχύος περίπου 2,5 GW για αποθήκευση στο κοινό σημείο σύνδεσης μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Θα αντέξει το ράλι στο φυσικό αέριο;

Σημαντική άνοδος χαρακτήρισε τις προηγούμενες ημέρες την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, η οποία από τα 52 ευρώ στις αρχές του μήνα προσεγγίζει πλέον τα 70 ευρώ. Οι αναλυτές δηλώνουν προβληματισμένοι, καθώς αδυνατούν να αποδώσουν το ράλι σε συγκεκριμένους θεμελιώδεις παράγοντες. Για παράδειγμα, ο ανταγωνισμός με την Ασία για την προσέλκυση φορτίων LNG διαμορφώνεται σήμερα αρκετά ευνοϊκά για την Ευρώπη, όπως επισημαίνει το ICIS. Απομένει να φανεί πού θα παγιωθούν οι τιμές πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου, σε συνάρτηση ασφαλώς και με τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες, τα οποία παραμένουν χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Η νέα εισαγωγή στην εναλλακτική αγορά του Euronext

Στην τελική ευθεία για την είσοδο στην εναλλακτική αγορά του Euronext Athens βρίσκεται η Active Computer Systems, της οποίας ο πρόεδρος και CEO, Γιάννης Στασινόπουλος, απέκτησε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που δεν κατείχε ο ίδιος. Η Active δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στον χώρο της πληροφορικής, παρέχοντας λύσεις για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα 61,2 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το 2024. Η διοίκηση της εταιρείας στηρίζει τις προοπτικές για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ενίσχυση της δραστηριότητας στους τομείς των λύσεων ψηφιακού νέφους (cloud), της κυβερνοασφάλειας και των διαχειριζόμενων υπηρεσιών (managed services). Σημειωτέον ότι η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο της τάξεως των 14,1 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνεχίζεται η «πλημμύρα» φωτοβολταϊκών

Οι περικοπές έγχυσης ενέργειας και οι χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού κατά τις μεσημβρινές ώρες έχουν πιέσει την εγχώρια αγορά φωτοβολταϊκών. Εντούτοις, δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν τις νέες συνδέσεις, οι οποίες στο πρώτο πεντάμηνο ξεπέρασαν το 1,3 GW.

Μόνο τον Μάιο εγκαταστάθηκαν 724 MW φωτοβολταϊκών, ανεβάζοντας τη συνολική εν λειτουργία ισχύ στη χώρα στα 11.646 MW.

Εν ολίγοις, η επενδυτική μονοκαλλιέργεια συνεχίζεται αμείωτη.