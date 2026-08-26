Μπορεί οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της κυβερνητικής θητείας, αλλά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ ήδη συγκεντρώνει πληθώρα ονομάτων υποψηφίων για εκλόγιμες και μη θέσεις. Αυτήν τη στιγμή δύο πρόσωπα έχουν κλειδώσει και αναμένεται να εκλεγούν στην επόμενη Βουλή. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ο οποίος θα είναι στην δεύτερη θέση όπως αναφέρουν απολύτως έγκυρες πληροφορίες της στήλης.

Ο ομογενής Αλιάγας

Το άλλο πρόσωπο είναι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εκπομπών στη γαλλική τηλεόραση Νίκος Αλιάγας. Έχει συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό και θα είναι το όνομά του πιθανόν στην τρίτη (και εκλόγιμη) θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο τα κόμματα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν ομογενή στις τρεις πρώτες θέσεις του Επικρατείας. Στην παρούσα Βουλή στην ΝΔ ως απόδημος (από την Κύπρο) εξελέγη ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας και πρώην Επίτροπος της ΕΕ Χρήστος Στυλιανίδης. Ο Αλιάγας δεν απευθύνεται μόνο σε νεανικά εκλογικά ακροατήρια αλλά είναι γνωστός και για την πατριωτική συνείδηση του. Συμμετέχει σε παραδοσιακά δρώμενα του τόπου καταγωγής του, την Αιτωλοακαρνανία και διαφημίζει τις ελληνικές ρίζες του.

Ο Μυλωνάκης

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης που πέρασε πρόσφατα μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τον συνάντησα στην Πάρο, συζητήσαμε, ήταν ευδιάθετος, ειλικρινά χάρηκα που τον είδα τόσο καλά. Έχει αρχίσει να ασχολείται με πολιτικά ζητήματα. Πιθανόν σύντομα να επιστρέψει αλλά όχι με τις αρμοδιότητες που είχε και οι οποίες είχαν πίεση που με τις εκλογές θα ενταθεί.

Εκπρόσωπος!

Η υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαργαρίτη Σχοινά είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται από τότε που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ήταν αντιπρόεδρος. Έκανε συζητήσεις με τον πρωθυπουργό για την Α Θεσσαλονίκης. Έγιναν και δημοσκοπήσεις που έδειξαν ότι έχει σημαντική απήχηση. Οι δύο άντρες όμως δεν έκαναν ακόμη την τελική συζήτηση. Από άλλη πηγή έμαθα ότι είναι πιθανό ο Σχοινάς να είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο. Ο Παύλος Μαρινάκης κατεβαίνει υποψήφιος στον βόρειο τομέα οπότε θα παραιτηθεί μόλις κηρυχθούν οι εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς η πρώτη υψηλή θέση που πήρε στην ευρωπαΐκή επιτροπή ήταν ως εκπρόσωπος τύπου του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Το στοίχημα!

Η παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στοίχισε μόνο πολιτικά στην κυβέρνηση, αλλά προκάλεσε κι ένα μεγάλο ρήγμα στις σχέσεις της με τον αγροτικό κόσμο. Τα φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν με τόσο θόρυβο, έθεσαν σε ευθεία αμφισβήτηση τον τρόπο των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις πληρωμές και ξήλωμα των παράνομων συστημάτων που είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε όλη τη χώρα. «Κινδυνεύουν δύο δισεκ. ευρώ το χρόνο να χαθούν» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στον Μαργαρίτη Σχοινά όταν του ανέθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τελευταίο ανασχηματισμό.

Στην ΔΕΘ

Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζεται εν κινήσει. Ήδη έχουν ρυθμιστεί πολλά θέματα. Η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης στο οποίο θα αναφερθεί ο πρωθυπουργός και στην ΔΕΘ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την πιστοποίηση στο νέο τρόπο των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω της ΑΑΔΕ. Τα νέα αυστηρά κριτήρια που μπήκαν δείχνουν ότι από τους περίπου 700.000 που έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις, οι πραγματικοί αγρότες είναι γύρω στους 560-570.000. Χωρίς τους μαϊμού. οι πραγματικοί αγρότες θα εισπράττουν περισσότερα χρήματα δεδομένου ότι το ετήσιο ποσόν των επιδοτήσεων παραμένει στα ίδια επίπεδα γύρω στα δύο δισεκ. ενώ μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων

Επίθεση φιλίας

Τις απώλειες που είχε η κυβέρνηση από τις αποκαλύψεις για τους φραπέδες και τους χασάπηδες, προσδοκά να τις μειώσει με την ψήφο εμπιστοσύνης από τους γνήσιους αγρότες που θα βλέπουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους. Φέτος μέχρι τώρα έχει δοθεί 1,1 δις ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εξοφληθεί και το υπόλοιπο 1,1 δισεκ. ευρώ.

Συμφωνία της Μέκκας

Η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να ζητήσει την επιστροφή των patriot από την Σαουδική Αραβία. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δέχτηκε τις σχετικές εισηγήσεις του στρατιωτικού επιτελείου, ενώ θετικός εμφανίζεται και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μία σοβαρή αιτία είναι η συμφωνία της Μέκκας την οποία υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, Μαχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν. Προβλέπει ότι εάν μια χώρα από τις τρεις δεχθεί ένοπλη επίθεση θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον και των τριών.

Στο «σπίτι»

Η Ελλάδα δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σε αυτήν την πρόκληση. Σύμφωνα με πηγές της στήλης, στις επικοινωνίας που έγιναν σε ανώτερο επίπεδο, η Σαουδική Αραβία υποστήριξε ότι θέλει συμμαχία με μία χώρα που θα μπορούσε να είναι συνομιλητής του Ιράν,. Οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται στο στόχαστρο της Τεχεράνης λόγω της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Οι ελληνικοί patriot απέκρουσαν δύο επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους στην Σαουδική Αραβία. Το θερμόμετρο ανεβαίνει και πάλι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα «ήρεμα νερά» αποτελούν παρελθόν. Η δρομολόγηση της επιστροφής των patriot στο «σπίτι» δεν θα γίνει εν βρασμώ αλλά με οδικό χάρτη κάποιων μηνών.

Ανεβαίνει

Τρία ενδιαφέροντα ευρήματα είχε η δημοσκόπηση της interview για την politic.gr. Το 79% χαρακτηρίζει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό το σενάριο που βασίζεται στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα μπορούσε να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές. Πολύ και μάλλον ρεαλιστικό το θεωρεί το 18%. Φαίνεται ότι η δυναμική της ΕΛΑΣ φρενάρισε το καλοκαίρι και ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ολομέτωπη επίθεση προκαλώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις δύο εμφανίσεις που έχει προγραμματίσει στην Θεσσαλονίκη πριν και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Ο Ελλάς Ελλάς…

Την ίδια στιγμή ο «Ελλάς, Ελλάς Αντώνης Σαμαράς» δείχνει να συγκεντρώνει μία αποενοχοποιημένη ψήφο αναποφάσιστων νεοδημοκρατών που έχουν δυσαρεστηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι το 12% απαντά ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει, και ένα 8% δηλώνει ότι υπάρχει «λίγη» πιθανότητα. Στη ΝΔ η πλειοψηφία πιστεύει ότι δεν θα ξεπεράσει το 4 -5%. «Καλώς τα παιδιά! Δυνητική ψήφος 20%»! σχολίαζαν πολιτικοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού σε μία σαμαρικό σύναξη σε εστιατόριο του Κολωνακίου.

Κατάρρευση

Όσο για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού κατέγραψε νέα πτώση και κινείται γύρω στο 3,6%. Υφίσταται μία συνεχή φθορά από τις αναρτήσεις του πρώην εκπροσώπου της Θανάση Αυγερινού. Δεν έχει παρουσιάσει ακόμη πρόγραμμα ή έστω κάποιες πτυχές. Θα πάει στη ΔΕΘ. Το ταμείο θα φανεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απάντησή της ότι η ακρίβεια θα λυθεί με το κράτος δικαίου σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Επισκέφτηκε και την Εκατονταπυλιανή Παναγία της Πάρου όπως έμαθα, χωρίς να θυμίζει σε τίποτα άλλες δημόσιες εμφανίσεις της. Ελάχιστοι ήταν οι πολίτες που την χαιρέτησαν.