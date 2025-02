Ζούμε σε μία απίστευτη εποχή

Αν υπάρχει μία βεβαιότητα με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται διεθνώς είναι ότι δεν υπάρχει πλέον καμία απολύτως βεβαιότητα. Ένας Αμερικανός πρόεδρος ξεφτιλίζει σε παγκόσμια μετάδοση τον βασικό εχθρό της Ρωσίας (!) και σήμερα είναι απλά Πέμπτη…Αν υπάρχει κάποιος αναγνώστης της στήλης που βρίσκεται κοντά στη Simi Valley της Καλιφόρνια κι ακούει περίεργους θορύβους από τα έγκατα της γης, ας μην εκπλαγεί. Είναι πιθανότατα ο Ρόναλντ Ρέιγκαν που φέρνει βόλτες στον τάφο του και τρίζουν τα κόκκαλά του.

Ο Σαββίδης στον πάγο;

Σε απόλυτη συσχέτιση με τις διεθνείς εξελίξεις ερμηνεύουν κάποιοι την χθεσινή απόφαση του Υπερταμείου να ακυρώσει τον διαγωνισμό για τον λιμάνι του Βόλου. Με μία μακροσκελή ανακοίνωση το Υπερταμείο επιχειρεί να δώσει τεχνοκρατική βάση στην απόφαση να ακυρώσει τον διαγωνισμό στον οποίο είχε πλειοδοτήσει με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο ο ΟΛΘ του Ιβάν Σαββίδη. Η κυβέρνηση, πάντως, δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να διαψεύσει τις εκτιμήσεις που θέλουν την απόφαση να αποτελεί ένα ακόμα δείγμα γραφής εναντίον της περαιτέρω διείσδυσης του ρωσικού παράγοντα στα εγχώρια πράγματα. Διόλου άσχετη με το όλο θέμα και η χθεσινή δυναμική παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε ένα ακόμα βήμα υιοθέτησης της νέας σκληρής γραμμής στην υπόθεση των Τεμπών. Βλέπετε η 28η Φεβρουαρίου πλησιάζει.

ΟΛΘ: Αλλάζουν σαν τα…πουκάμισα

Ο λόγος για τα υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού. Τελευταία αποχώρηση, όπως γράψαμε, ήταν αυτή της Θεοδώρας Ρήγου- είχε προσληφθεί Ιανουάριο 2023 ως εμπορική διευθύντρια, αντικαθιστώντας τον Ιωάννη Φετάνη ο οποίος είχε προσληφθεί τρία χρόνια πριν, κ.ο.κ για να μην μακρηγορώ από το 2022 έως και σήμερα στα διάφορα διευθυντικά πόστα έχουν αλλάξει τρεις (3) διευθύνοντες, δύο (2) εμπορικοί διευθυντές κ.λ.π. Στα διαδικαστικά της δημόσιας πρότασης των Dreyfus, σήμερα ολοκληρώνεται η περίοδος αποδοχής. Το μέχρι τώρα αποτέλεσμα; μετρημένο 2,98% του μ.κ.

Του Κουτρούλη ο γάμος στην Ευρώπη, στην Καραϊβική η φον ντερ Λάιεν! Σε όσους απορούν με το σάστισμα της Ευρώπης μπροστά στο φαινόμενο Τραμπ, θα τους λέγαμε να μην ανησυχούν. Ενδεικτικό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το ταξίδι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα …Μπαρμπέιντος προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΕΕ στις συζητήσεις για τις σχέσεις της Ευρώπης με την Καραϊβική! Από την άλλη πλευρά, με δεδομένη την ακινησία στη Γηραιά Ήπειρο, λογικό είναι να ταξιδεύει σε εξωτικά νησιά η φον ντερ Λαίεν. Χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο από παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι με την οποία καταχεριάζει τους ηγέτες της ΕΕ. «Λέτε όχι στην κοινή έκδοση χρέους. Λέτε όχι στην ενιαία αγορά. Λέτε όχι στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Δε μπορείτε να λέτε όχι σε όλα! (…). Με ρωτάτε τι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνετε. Δεν ξέρω, αλλά κάντε κάτι!» είπε ο Ντράγκι που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.

Η πονεμένη ιστορία των ερευνών για φυσικό αέριο

Ο προσεκτικός τόνος που χρησιμοποίησαν, χθες, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τις συναντήσεις που είχε η πολιτική ηγεσία, στο Κάιρο, με εκπροσώπους των αμερικανικών ExxonMobil και Chevron, κάτι δείχνει. Ο υπουργός Θεοδ. Σκυλακάκης είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο του τμήματος διεθνών ερευνών και παραγωγής της Chevron Clay Neff, ενώ μαζί με την υφυπουργό Ενέργειας Αλ. Σδούκου είδε τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil John Ardill. Η αισιοδοξία στην ελληνική πλευρά πηγάζει από το γεγονός πως κάτι αρχίζει να κινείται στην Κύπρο έπειτα από πολλά χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας, αλλά και στην επιθετική στρατηγική που θεωρείται σίγουρο πως θα ακολουθήσει η νέα αμερικανική κυβέρνηση για τις εξορύξεις, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Ντ. Τραμπ μπορεί να βάλει πλάτη ώστε να ξεπεραστούν τα γνωστά εμπόδια που βάζει η Τουρκία λένε οι αισιόδοξοι. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται όσοι περιμένουν να δουν που θα καθίσει η μπίλια με τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας και υπενθυμίζουν πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο συναντήθηκε ήδη με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν. Πάντως πρέπει να μπούμε στο ρεκόρ Γκίνες αφού από το 2014 προσπαθούμε κάτι να κάνουμε στις θαλάσσιες περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Πώς ο Κουτσολιούτσος «γλεντάει» τους ομολογιούχους της Folli Follie

Όσα συνέβησαν στη χθεσινή (19.2.2025) γενική συνέλευση της Folli Follie με την εμφάνιση της πρώην επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων Μανταλένας Κασιδιαροπούλου, δείχνουν πως η οικογένεια Κουτσολιούτσου εξακολουθεί να γλεντάει τους μικρομετόχους και τους ομολογιούχους της αλήστου μνήμης εισηγμένης. Η κα Κασιδιαροπούλου πραγματοποίησε χθες μια άκρως επιθετική εμφάνιση ως εκπρόσωπος της πλευράς Κουτσολιούτσου που εξακολουθεί να κατέχει κοντά στο 40% της Folli Follie (της παλαιάς εταιρείας). Από τη μία δεν ενέκρινε τις λογιστικές καταστάσεις του 2019 και από την άλλη εγκαλεί τη σημερινή διοίκηση πως δεν έχει εκδώσει τις λογιστικές καταστάσεις των επόμενων ετών! Μα αφού δεν εγκρίνονται οι λογιστικές καταστάσεις του 2019 πως θα εγκριθούν οι επόμενες που στηρίζονται σε αυτές; Και για να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις της PwC στις λογιστικές του 2019 πρέπει να βοηθήσει και η πλευρά Κουτσολιούτσου αφού θυγατρικές εταιρείες έχουν κλείσει, υπεύθυνοι είναι εξαφανισμένοι από τα τηλέφωνα, κ.α. Όλα δείχνουν πως η κατάσταση θα κρατήσει χρόνια αφού δεν έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (Κουτσολιούτσοι, ομολογιούχοι, δημόσιο, κ.α.) τα ίδια συμφέροντα.

Ο Holterman, ο Orcel και ο στόχος του 22%

Επειδή πολλά γράφονται για τα φίλια επενδυτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές της Alpha Bank – για λογαριασμό της Reegeborgh κλπ, η πλευρά του Ολλάνδού επιμένει ότι ο Henry Holterman ενεργεί μόνος (άντε το πολύ με την συνδρομή του Atlas Invest Holding του συμπατριώτη του Martialis Quirinus van Poecke). Τι μας λέει εμάς αυτό; Πως πιθανότερο θα ήταν να προσεγγίσει τον Andrea Orcel για να πάρει το ποσοστό της UniCredit παρά οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε ο Ιταλός όταν αποκτούσε το μειοψηφικό ποσοστό της Alpha Bank (δλδ το 9,6% του μ.κ.) είχε χαρακτηρίσει επενδυτική την ενέργεια (και όχι στρατηγική). Πρακτικά εάν του γινόταν πρόταση και το τίμημα ήταν εύλογο, πιθανόν να έλεγε το “si”. Πόσα είχε δώσει η UniCredit (20 Οκτωβρίου 2023); Εάν θυμόμαστε καλά 1,33 ευρώ/μτχ, Πόσο έχει σήμερα στο ταμπλό; 1,86 ευρώ/μτχ δηλαδή 0,53/μτχ Χ 211.338.701 μτχ , not bad, not bad at all. Επίσης, στην περίπτωση που ο H.H. αποκτήσει το ποσοστό που θέλει και επιδιώξει να ορίσει εκπρόσωπο του στο δ.σ έχουμε υπόψη μας ικανότατο στέλεχος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης και του έτερου βασικού μετόχου Motor Oil. Σε κάθε περίπτωση, ο Henry Holtermann φαίνεται σταδιακά να ολοκληρώνει την μετατόπιση του επενδυτικού του βάρους στη χώρα μας στα αγαπημένα του τραπεζικά και real estate λημέρια. Η Motor Oil πήρε επίσης αυτά που ήθελε, δηλαδή Άνεμο κι Ηλέκτωρ, και από κοινού οι δυο μέτοχοι της Ελλάκτωρ απολαμβάνουν τα μετρητά που επίσης με χαρά τους προσέφερε η τριανδρία Μπάκου – Καυμενάκη – Εξάρχου για την Άκτωρ. Πολύ περισσότερο αν σε αυτά προστεθούν τα μετρητά από την πιθανή συμφωνία για την Άκτωρ Παραχωρήσεις, στην οποία αναφέρθηκε εχθές η στήλη.

Το νέο επεισόδιο στο σήριαλ JP Morgan – Viva

Η στήλη έχει προβλέψει εδώ και καιρό πως δεν θα έχει καλό τέλος η εξαγορά του 48,5% (περίπου) της Viva Wallet από την αμερικανική JP Morgan που πανηγυρίστηκε από σύσσωμη την τότε κυβέρνηση ως την πρώτη συμφωνία με ελληνικό «μονόκερο» (σ.σ. νεοφυή εταιρεία με αξία άνω του ενός δισ. δολαρίων) και άλλα τέτοια. Η JP Morgan και ο μέτοχος πλειοψηφίας της Viva Wallet Χάρης Καρώνης δίνουν εδώ και μήνες δικαστική μάχη σε Λονδίνο και Αθήνα χωρίς ορατό τέλος. Οι Αμερικανοί πανηγυρίζουν από προχθές πως κέρδισαν στο Λονδίνο και πως τελικά έχουν το δικαίωμα, με βάση τη συμφωνία, να καταθέσουν πρόταση εξαγοράς του ποσοστού του Καρώνη και του συνεταίρου του Μάκη Αντύπα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Όπως φαίνεται, θα καταθέσουν προσφορά που θα αποτιμούν το 100% της Viva Wallet στην ίδια τιμή με την οποία αγόρασαν το 48,5%, δηλαδή στα 1,6 δισ. ευρώ.

TITAN Cement: Πουλά στην Τουρκία, μπαίνει Ινδία και ενισχύει ΗΠΑ

Η στήλη διάβασε με προσοχή την νέα ανακοίνωση της TITAN Cement International. Πουλά το 75% της Adocim Cimento Beton. Tο 50% μεταβιβάζεται στην εταιρία Mugla Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. και το 25% στην εταιρία Yurt Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. Το τίμημα στα 87,5 εκατ. USD. Τι προσέξαμε; Πως πρόκειται για οριστική συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα ο όμιλος είναι σε αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου. Πράγματι η θυγατρική ΤΙΤΑΝ America μετά το ΙΡΟ για το 15% έχει καθαρό ταμείο για εξαγορές στις ΗΠΑ (υποθέτουμε στις Ανατ. Πολιτείες) περί τα 135 εκατ.$, με αναλυτές να μην αποκλείουν και δεύτερη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού (10%-15%) σε εύλογο επενδυτικό χρόνο. Ήδη μετά την εκλογή Τραμπ και τις πρώτες εξαγγελίες τα assets του κλάδου έχουν υπερτιμηθεί 15%-20%. Τι σημαίνει αυτό; πως σε 9-15 μήνες ο όμιλος θα μπορεί να βγάλει άλλα 350-500 εκατ. διαθέτοντας ένα μικρό ποσοστό. Παράλληλα προχωρά σε σύσταση κοινοπραξίας στην Ινδία στοχεύοντας προς αγορές της Ν.Α Ασίας. Συν τω χρόνω μειώνει τον αριθμό μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

Πλεόνασμα λόγω… Αττικής Οδού

Στο 5,1% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης το 2024, από 2,3% το 2023. Ο.Κ. Δεν πρόκειται τόσο για επίτευγμα του οικονομικού επιτελείου, όσο για απόρροια της νέας σύμβασης για την “Αττική Οδό” και των 3,3 δισ. ευρώ που κατέβαλε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αλήθεια, τι απαντάει ο κ. Σταϊκούρας στον συνάδελφό του Κωστή Χατζηδάκη που αναμένει πώς και πώς τα 1,4 δις. ευρώ που έχει έτοιμα προς καταβολή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την Εγνατία Οδό; Ξέχασε τις ημέρες του στο ΥΠΟΙΚ;

Υπογραφές Μασούτης – Κρητικός

Σε ολιγομελές «πηγαδάκι» σε τηλεοπτικό σταθμό, η στήλη άκουσε προβεβλημένο παράγοντα του κλάδου τροφίμων-σούπερ μάρκετ να θεωρεί «κλεισμένη» την συμφωνία «Μασούτη» – «Κρητικού». Κάτι λεπτομέρειες με τις υποχρεώσεις του δεύτερου -απ’ ότι καταλάβαμε- και deal done.

ΑΔΜΗΕ – με Ambrosia Capital

Μαθαίνουμε ότι το team Αστυφίδη έχει στο monitoring του τον ΑΔΜΗΕ. Από τους επιτυχημένους fund managers ο Αναστάσης Αστυφίδης, έχει μέχρι τώρα στοχεύσει σωστά στις περιπτώσεις των Lavipharm, Intralot, Intrakat – νυν AKTOR, και όχι μόνον.

Αποχωρούν οι Άραβες από τον Αστέρα;

Κυκλοφορεί, δεν επιβεβαιώνεται, η συνολική αποχώρηση της Jermyn Street από τον «Αστέρα Βουλιαγμένης». Οι πληροφορίες αναφέρονται στον Γιώργο Προκοπίου, με τον εφοπλιστή να έχει αποκτήσει -ήδη- το 30% του μ.κ.

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις αυθαιρεσίες στη Μύκονο!

Μια βόλτα έκαναν τις τελευταίες ημέρες τα μικτά κλιμάκια ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Οικονομικής Αστυνομίας και εντόπισαν μια ντουζίνα αυθαίρετες κατασκευής στη Μύκονο, από την Ψαρού μέχρι τον Πλατύ Γιαλό και τη Φτελιά. Μπορεί το υπέδαφος της Σαντορίνης να δονείται επί εβδομάδες, μπορεί η Μύκονος να πλήρωσε πέρυσι τον υπερτουρισμό και τις αυθαιρεσίες, αλλά οι επιτήδειοι συνεχίζουν θρασύτατα να προχωρούν σε παράνομες κατασκευές. Από πανάκριβες κατοικίες μέχρι επεκτάσεις χώρων αναψυχής. Τα μικτά κλιμάκια έχουν εγκατασταθεί αυτές τις ημέρες στη Μύκονο επειδή γνωρίζουν πως τώρα κορυφώνονται οι εργασίες ενόψει τη νέας σεζόν. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως ενώ υπάρχουν ανακοινώσεις και δηλώσεις σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, ενώ είναι γνωστή η παρουσία των ελεγκτών στο νησί, κάποιοι δεν πτοούνται με τίποτα! Το δυστύχημα είναι πως μεταξύ των ευρημάτων των ελεγκτών είναι και κτίρια που χτίζονται σε κοίτες ρεμάτων αλλά -ω του θαύματος- έχουν έγκυρη οικοδομική άδεια!

Το πάθημα της Κύπρου να γίνει μάθημα για την ηλεκτρική διασύνδεση

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για την Κύπρο, καθώς αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ηλεκτροδότησης και μάλιστα αναγκάστηκε να βασιστεί στα κατεχόμενα για να τα βγάλει πέρα. Ο λόγος είναι η αυξημένη ζήτηση λόγω του ψύχους, όπως και το γεγονός ότι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικές μονάδες παραγωγής. Η κατάσταση, πάντως, θα έπρεπε να υπενθυμίζει στους αδελφούς Κυπρίους τη σημασία του να είναι συνδεδεμένοι με την Ελλάδα και την Ευρώπη ώστε να μην φτάνουν τα πράγματα σε τόσο οριακές καταστάσεις. Αν λειτουργούσε σήμερα η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector, η Κύπρος δεν θα αντιμετώπιζε το παραμικρό πρόβλημα και θα απολάμβανε σταθερή και αδιάλειπτη ισχύ. Τα λέμε αυτά με αφορμή επικρίσεις που ακούστηκαν όλους τους περασμένους μήνες από μερίδα του πολιτικού κόσμου στη Λευκωσία για το εν λόγω έργο.

Έρχονται βελτιώσεις στο νόμο για τον 2ο πυλώνα ασφάλισης

Μετά την φοροαπαλλαγή στα ασφάλιστρα υγείας των ανηλίκων τέκνων που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), όπως ισχύει και για τα ομαδικά συμβόλαια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, η στήλη πληροφορείται πως η κυβέρνηση προωθεί και άλλες βελτιώσεις στο νόμο 5078/2023. Μαζί με αυτές τις βελτιώσεις, θα επέλθει εξίσωση των όρων λειτουργίας μεταξύ ΤΕΑ – Ασφαλιστικών, δηλαδή μεταξύ 2ου και 3ου πυλώνα ασφάλισης. Την «εξίσωση» αυτή επεξεργάζονται στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα πληροφορείται η στήλη. Και οι δύο αυτοί άξονες των αλλαγών στα ΤΕΑ αναμένεται να περάσουν σε νομοσχέδιο το οποίο τοποθετείται χρονικά γύρω στον ερχόμενο Μάιο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο λόγος που οι παρεμβάσεις αυτές τοποθετούνται σε τρεις μήνες από σήμερα σχετίζεται, πέραν της νομοτεχνικής προετοιμασίας, με ενδεχόμενες αλλαγές στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, η οποία δεν θα αφορά πιθανότατα μόνο υπουργούς, αλλά και γενικούς γραμματείς.

Συμφωνία για το πρώτο μαζικό ΤΕΑ σε κλαδικό επίπεδο

Την ίδια ώρα, που ετοιμάζονται βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον 2ο πυλώνα ασφάλισης, ένα νέο ΤΕΑ προαναγγέλθηκε, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του newsit.gr, αυτή τη φορά στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως προβλέπει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση η οποία υπεγράφη χθες. Θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους εργοδότες με εισφορά 2% και όποιος εργοδότης δεν την καταβάλλει, γιατί δεν επιθυμεί ο ξενοδοχοϋπάλληλος ένταξη του ΤΕΑ, θα δίνει αντίστοιχη αύξηση στον ξενοδοχοϋπάλληλο. Εφόσον ιδρυθεί το ΤΕΑ στον τουρισμό, θα είναι το πρώτο κλαδικό ΤΕΑ εθελοντικής ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Ανάλογη πρωτοβουλία, δηλαδή ίδρυσης ΤΕΑ, δεν αναμένεται στον κλάδο της εστίασης, στον οποίο αναμένεται να υπογραφεί η επόμενη μαζική συλλογική σύμβαση εργασίας (γύρω στο Μάιο του 2025), καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ούτε η πρόθεση, όπως πληροφορείται η στήλη.

Κρυφή «βόμβα» η εξίσωση μισθών των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η κλαδική σύμβαση για τους ξενοδοχοϋπάλληλους προβλέπει όμως και άλλη μία σημαντική καινοτομία, εκτός από τη ρήτρα της επαγγελματικής ασφάλισης. Προβλέπει εξίσωση του επιδόματος σπουδών για τους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ. Έτσι οι απόφοιτοι ΤΕΙ θα δικαιούνται προσαύξηση 15% στις αποδοχές τους, όπως και οι απόφοιτοι ΑΕΙ και όχι 10%, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Συνδικαλιστικοί κύκλοι υπενθυμίζουν στην στήλη πως αν και έχει υπάρξει εξίσωση μεταξύ ΑΕΙ – ΤΕΙ με σχετικό νόμο, δεν έχει επέλθει εξίσωση των πτυχιούχων τους και από άποψη μισθολογικών δικαιωμάτων με αντίστοιχο νόμο. Η μισθολογική εξίσωση αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ γίνεται μόνο με κλαδικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις. Η στήλη θα περιμένει με ενδιαφέρον τι θα συμβεί στο πεδίο αυτό (την ώρα που μια σειρά άλλα μισθολογικά ζητήματα αναμένεται να ανοίξουν) και στις άλλες κλαδικές συμβάσεις που ετοιμάζονται μέχρι τον Ιούνιο, αλλά και μετά από αυτόν, δηλαδή όταν θα μπει στην ημιτελική ευθεία το «σχέδιο δράσης» για την στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενώ θα συνεχίσει να «τρέχει» ο στόχος του μέσου μισθού των 1.500 ευρώ έως το 2027.

Μπορεί ένα crypto να ρίξει μία κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, δεν είναι γνωστός μόνο για την εκκεντρικότητα του, αλλά και για τις ακραία φιλελεύθερες απόψεις του. Αυτή τη φορά, όμως, απασχολεί τη δημοσιότητα για όλους τους λάθος λόγους, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου κρυπτονομισμάτων που έχει ήδη νομικές συνέπειες, και θα φανεί εάν θα υπάρξουν και πολιτικές συνέπειες. Ο Μιλέι προώθησε ένα νέο κρυπτονόμισμα με την ονομασία $LIBRA στο X την προηγούμενη Παρασκευή, γράφοντας σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί ότι το νόμισμα αποσκοπούσε στην «ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και startups». Κοινοποίησε επίσης έναν σύνδεσμο σε κάτι που ονομάζεται Viva La Libertad project, το οποίο λέει ότι ξεκίνησε το νόμισμα «προς τιμήν των φιλελεύθερων ιδεών του Χαβιέ Μιλέι» και «για να ενισχύσει την οικονομία της Αργεντινής από την αρχή, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία». Σύντομα, η τιμή του νομίσματος εκτοξεύτηκε από το μηδέν στα περίπου 5 δολάρια πριν πέσει σε λιγότερο από ένα δολάριο, οδηγώντας τους χιλιάδες ανθρώπους που το αγόρασαν στην υψηλότερη τιμή του, με ένα σχεδόν άχρηστο νόμισμα, ενώ άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών του crypto, έβγαλαν εκατομμύρια. Αν και το γραφείο του Μιλεί αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στη δημιουργία ή την κυκλοφορία του νομίσματος, ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έχει ξεκινήσει έρευνα για το σκάνδαλο και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν την παραπομπή του. Κάποιος θα πει πως ο Μιλέι απλώς αντέγραψε τις επικοινωνιακές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ, άλλος θα μπορούσε να πει πως συμμετείχε σε μια καλοστημένη «φούσκα». Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμα και αν δεν πέσει από την εξουσία, ο Μιλέι προσέφερε άπλετα επιχειρήματα σε όσους ισχυρίζονται πως τα crypto δεν είναι και τόσο «αποκεντρωμένα» όταν, σε τελική ανάλυση, μπορούν να χειραγωγηθούν από κάθε λογής «κέντρα» και «παράκεντρα».

Εμφύλιος στον κύκλο του Τραμπ;

Εάν πάμε λίγο πιο βόρεια αλλά παραμείνουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, θα παρατηρήσουμε πως η νέα κυβέρνηση Τραμπ ακόμα δεν ανέλαβε εξουσία και γεννά έριδες και αντεγκλήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, πολυεκατομμυριούχος Στιβ Μπάνον, έχει εξαπολύσει πυρά για τον νυν ανώτερο σύμβουλο του Τραμπ, δισεκατομμυριούχο, Έλον Μασκ. Έχει φτάσει να τον χαρακτηρίσει έναν παρασιτικό παράνομο μετανάστη. Έναυσμα για την τελευταία του επίθεση είναι τα σχέδια του Μασκ για μαζικές περικοπές στις κρατικές δαπάνες, με τον Μπάνον να λέει πως ο Μασκ δεν έχει «κανένα σεβασμό στην ιστορία, τις αξίες ή τις παραδόσεις της χώρας». Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η τελευταία ομοβροντία του Μπάνον κατά του Μασκ αντανακλά την όξυνση των ήδη «φαρμακερών» αντιπαραθέσεων στον κύκλο του Τραμπ μεταξύ των σκληροπυρηνικών λαϊκιστών, όπως ο Μπάνον, και των και υπερ-φιλελεύθερων, όπως ο Μασκ. Μόνο που στην περίπτωση αυτή, κανένας χορηγός δεν έχει προσφέρει ποτέ σε υποψήφιο περισσότερα από όσα έδωσε ο Μασκ στον Τραμπ το 2024! Κάτι που, μέχρι στιγμής, δείχνει πως δίνει στον Νοτιοαφρικανικό κροίσο την δυνατότητα να επιβάλλει την ατζέντα του, ακόμα και παραμερίζοντας παλαιότερους συνεργάτες του προέδρου.