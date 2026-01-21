Ο χειμώνας που φοβόταν η Ευρώπη

Η Ευρώπη υπήρξε ιδιαίτερα τυχερή στη διετία της ενεργειακής κρίσης 2022 – 2023, όταν, υπό το βάρος του τεράστιου κόστους φυσικού αερίου, ευτύχησε να δει ήπιες καιρικές συνθήκες. Τελικά, ο βαρύς χειμώνας που φοβούνταν όλοι τότε ήρθε φέτος και, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει σε έναν βαθμό τόσο τις ενεργειακές όσο και τις οικονομικές ισορροπίες. Πάντως, η Ένωση πρόσεξε για να έχει. Οι συμφωνίες για LNG, ανάμεσά τους και όσες σύναψε η χώρα μας με τις ΗΠΑ, προσφέρουν σημαντική εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις. Επίσης, η συγκυρία αναβαθμίζει περαιτέρω τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τα Βαλκάνια μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Άλλωστε, οι αξιόπιστοι εμπορικοί εταίροι στα δύσκολα φαίνονται.

Στη μάχη κατά της ρευματοκλοπής ο ΔΕΔΔΗΕ

Στη μάχη για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής έχει ριχτεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Μέσα στη χρονιά, η εταιρεία αύξησε κατά 50% τους ελέγχους και το συνολικό όφελος για τους συνεπείς καταναλωτές εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 200 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι, βεβαίως, έφεραν και αντιδράσεις, αλλά και κάποια λάθη, τα οποία η εταιρεία σπεύδει να διορθώσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ εστιάζει στους μικρότερους καταναλωτές, προχωρώντας στην αναστολή των διακοπών ρεύματος για τις χαμηλότερες καταναλώσεις, στη fast track αξιολόγηση των ενστάσεων, καθώς και στη δημιουργία νέας, ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο υπουργείο, πάντως, αντιμετωπίζουν τη ρευματοκλοπή ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς το φαινόμενο στοιχίζει στους συνεπείς καταναλωτές περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που προσεγγίζει το κόστος της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.

Λυπηρές διακρίσεις για την Ελλάδα

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα στη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2025, με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2024. Μόλις το 3,4% των νέων 15 – 34 ετών δηλώνει ότι συνδυάζει σπουδές και εργασία, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 11,6%. Την ίδια ώρα, η ανεργία των νέων στη χώρα διαμορφώνεται στο 9%, έναντι 6,1% στην ΕΕ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με χαμηλή εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών και υψηλότερη ανεργία, ένδειξη περιορισμένων ευέλικτων θέσεων και αδύναμης μαθητείας. Στο ελληνικό δείγμα, το ποσοστό ξεκινά από 0,3% στα 15 έτη και κορυφώνεται στο 8% στα 21, ενώ η ανεργία των φοιτητών παραμένει κάτω από 2%.

Κανένα φως στο τούνελ της ακρίβειας

«Σκούρα» αναμένεται να παραμείνουν τα πράγματα για τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, καθώς οι προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος δεν δείχνουν αποκλιμάκωση ούτε σε βάθος διετίας. Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 2% χωρίς γρήγορη αποκλιμάκωση. Για την Ελλάδα βλέπει 2,1% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,5% το 2028, με βασικούς μοχλούς τα ακατέργαστα τρόφιμα και τις υπηρεσίες. Η ανάλυση σημειώνει ότι οι αυξήσεις στις υπηρεσίες τείνουν να περνούν πιο αργά και να κρατούν ψηλά το κόστος ζωής, ειδικά για ενοίκια και καθημερινές δαπάνες. Η εικόνα της αγοράς το επιβεβαιώνει: τον Δεκέμβριο 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης διαμορφώθηκε στο 2,9% και ο εθνικός στο 2,6%, ενώ τα «Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια» έτρεξαν με 6,9%. Στην ευρωζώνη, οι προβολές είναι 1,9% και 1,8% για το 2026 – 2027 και 2% για το 2028.

Υπερδιπλασιασμός εσόδων για PeopleCert

Σε νέα φάση διεθνοποίησης εισέρχεται η PeopleCert, θέτοντας τον πήχη των εσόδων μέχρι τα τέλη της χρονιάς στα £281 εκατ. σε pro forma βάση. Πρόκειται για άνοδο περίπου 140%, με τη δραστηριότητα της PeopleCert να έχει ενισχυθεί δραματικά μετά την εξαγορά του βρετανικού οργανισμού City & Guilds, που εμφανίζει έσοδα £162 εκατ. και εξυπηρετεί πάνω από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως σε περισσότερους από 20 κλάδους. Ο όμιλος στοχεύει σε προσαρμοσμένο EBITDA £102 εκατ. και περιθώριο 36% μετά τις συνέργειες, ενώ ήδη εμφανίζει υψηλή κερδοφορία και ισχυρό cash flow. Παράλληλα, με τη στρατηγική “House of Brands” και την πλήρη κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων των πιστοποιήσεών της, η PeopleCert φιλοδοξεί να εξελιχθεί στον παγκόσμιο «one-stop shop» για δεξιότητες, πιστοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη.

Από €119 Αθήνα – Λισαβόνα

Με τιμές μετ’ επιστροφής που ξεκινούν από 119 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, εγκαινιάζεται την 1η Ιουλίου το νέο απευθείας δρομολόγιο της TAP Air Portugal μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, με πέντε πτήσεις την εβδομάδα. Η σύνδεση θα εξυπηρετείται τους θερινούς μήνες με Airbus A320neo και κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA με Embraer E190, στοιχείο που δείχνει πρόθεση διατήρησης της γραμμής και πέραν της υψηλής σεζόν. Για τον ελληνικό τουρισμό, το νέο δρομολόγιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανοίγει πιο συστηματικά την πορτογαλική αγορά. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της Αθήνας ως κόμβου, δεδομένου ότι η Λισαβόνα λειτουργεί ως σημαντικό hub προς τη Βραζιλία και τη Βόρεια Αμερική, προσφέροντας νέες δυνατότητες συνδεόμενης κίνησης. Η ύπαρξη πτήσεων και τον χειμώνα στηρίζει τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας city break ταξίδια και επαγγελματικές μετακινήσεις. Συνολικά, η νέα αεροπορική σύνδεση βελτιώνει τη διεθνή προσβασιμότητα της Αθήνας, διευρύνει το μείγμα αγορών και δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό.

Νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων

Μένοντας στον τουρισμό, το φράγμα των 23 δισ. ευρώ έσπασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο τον Νοέμβριο, τα έσοδα ανήλθαν σε 726 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 157 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών να καταγράφουν άνοδο 9,7% και τις σχετικές εισπράξεις να εκτοξεύονται κατά 27,7%. Συνολικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του 11μήνου διαμορφώθηκαν σε 23,003 δισ. ευρώ, υψηλότερες κατά 1,87 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, τον Νοέμβριο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, στα 2,1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των αγαθών και υπηρεσιών. Σε επίπεδο 11μήνου, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ, στα 10,3 δισ. ευρώ. Για την οικονομία, τα στοιχεία αυτά σημαίνουν ισχυρή τόνωση του ΑΕΠ. Για τον τουρισμό, αποτυπώνουν ποιοτική αναβάθμιση, με υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη και ενίσχυση της συμβολής του κλάδου πέρα από τους μήνες αιχμής.

Δεν θα λάβουν οι επιχειρήσεις τα νέα ανταποδοτικά οφέλη ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ είχε δηλώσει παλιότερα ότι σκοπεύει να ανασχεδιάσει τα ανταποδοτικά οφέλη που λαμβάνουν οι καταναλωτές και οι ΟΤΑ σε περιοχές που φιλοξενούν μονάδες ΑΠΕ. Ως έχουν σήμερα τα πράγματα, ένα μέρος των χρημάτων λαμβάνουν οι οικιακοί καταναλωτές και ένα μέρος οι ΟΤΑ, για να υλοποιήσουν έργα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Αν κρίνουμε από τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Νίκου Τσάφου στη Βουλή, τα νέα ανταποδοτικά θα έχουν παρόμοιο χαρακτήρα ως προς τους ωφελούμενους. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο δεν σκοπεύει να προσφέρει οφέλη σε μη οικιακούς καταναλωτές, όπως επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος των νέων ανταποδοτικών επηρεάζει και το γενικότερο κόστος του ηλεκτρισμού, άρα το υπουργείο προχωρά με προσοχή.