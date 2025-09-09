Ο Ζακ Αταλί του Πιερρακάκη

Μπορεί η γαλλική πολιτική σκηνή να είναι ψηλά στην επικαιρότητα λόγω της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού χθες βράδυ, ωστόσο ήδη από το μεσημέρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε φροντίσει να βάλει μια γαλλική «νότα» στη συνέντευξη Τύπου εξειδίκευσης των μέτρων στη ΔΕΘ. Κι αυτό γιατί ο υποικ θυμήθηκε τον Φρανσουά Μιτεράν και μια φράση του Γάλλου προέδρου. «Υπήρχε ένα ρητό που αποδίδεται στον Φρανσουά Μιτεράν που είχε πει και ένας συνεργάτης του, τον Ζακ Αταλί, “δεν χρειάζομαι κομπιούτερ γιατί έχω το Ζακ Αταλί”. Λοιπόν, για τον Πρωθυπουργό και για μένα ισχύει αυτό για τον Θάνο Πετραλιά, όπως βλέπετε από τις απαντήσεις που δίνει» ήταν τα λόγια του Πιερρακάκη για τον υφυπουργό του, ο οποίος ομολογουμένως τράβηξε γερό «κουπί» για την προετοιμασία της ΔΕΘ.

Κάντε παιδιά γιατί… χανόμαστε;

Ας ξεκινήσουμε αυτό το σχόλιο με κάποιες παραδοχές: το δημογραφικό είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές «βόμβες» που απειλούν την οικονομία μας, και κάθε κίνηση προς την αντιμετώπισή του είναι σε θετική κατεύθυνση. Επιπλέον, επειδή το δημογραφικό είναι και οικονομικό πρόβλημα, η στήριξη στο εισόδημα των οικογενειών είναι επίσης σε θετική κατεύθυνση, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ωστόσο, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση, το μήνυμα που θέλησε να περάσει το οικονομικό επιτελείο κατά την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ («Όσα περισσότερα τέκνα, τόσο μεγαλύτερο όφελος»), περιγράφοντας τη μείωση των φορολογικών συντελεστών με «μπόνους» ανά παιδί, είναι μόνο η μία πλευρά της πραγματικότητας. Και αυτό διότι τα νέα ζευγάρια σήμερα δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά, καθώς αδυνατούν (ή φοβούνται πως θα αδυνατούν) να καλύψουν τις βασικές, καθημερινές ανάγκες ανατροφής ενός παιδιού (γάλα, τροφή, μωρουδιακά, πάνες κ.ο.κ.) – όχι μόνο τι θα γράψει το εκκαθαριστικό της εφορίας μία φορά τον χρόνο. Σε έρευνα της διαΝΕΟσις, το «οικονομικές δυσκολίες/οικονομική ανασφάλεια» αναδεικνύεται ως το Νο1 εμπόδιο για τη δημιουργία οικογένειας, με ποσοστό 80,2% στις συνολικές αναφορές, ενώ παραμένει πολύ υψηλό σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια (περίπου 78,6% – 82,4%). Άρα λοιπόν το «όσα περισσότερα τέκνα, τόσο μεγαλύτερο όφελος» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο… «παγίδα», καθώς μαζί με τα περισσότερα παιδιά αυξάνονται εκθετικά και τα έξοδα. Κι αν δεν γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στο συνολικό κόστος ζωής, καμία φορολογική ελάφρυνση -όσο σημαντική κι αν είναι- δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Το χρόνιο αίτημα των μηχανικών του Δημοσίου

Αφού περάσαμε στις εξειδικεύσεις των μέτρων, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως η εξαγγελία ότι οι πενταετείς κύκλοι σπουδών -όπως τα διπλώματα των πολυτεχνικών σχολών/ΕΜΠ- θα αναγνωρίζονται μισθολογικά «κατ’ αναλογία μεταπτυχιακού», με προώθηση δύο μισθολογικών κλιμακίων, είναι σωστή, δίκαιη και πάγιο αίτημα χιλιάδων μηχανικών του Δημοσίου, με περίπου 5.000 να είναι οι ωφελούμενοι. Η αναγνώριση της «βαρύτητας» του πτυχίου τους στο Δημόσιο, μέχρι σήμερα, ενώ είχε ακαδημαϊκή αξία, δεν είχε μισθολογική – μια αδικία που τώρα αποκαθίσταται. Από την άλλη, μια «παράπλευρη» συνέπεια που θα μπορούσε να έχει η συγκεκριμένη ρύθμιση, ως «τετελεσμένο», είναι η επέκτασή της και σε άλλες μορφές πενταετούς φοίτησης, ανεξαρτήτως αντικειμένου, όπως είναι τα integrated προγράμματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία υπάρχουν κατά κόρον στο εξωτερικό. Δεδομένου ότι η ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπαίνει πλέον στη ζωή μας και στην Ελλάδα, δεν θα ήταν υπερβολή να φανταστούμε πως ένα επιπλέον κίνητρο για να φοιτήσει κάποιος νέος σε αυτά, θα μπορούσε μελλοντικά να είναι το μπόνους των δύο μισθολογικών κλιμακίων στο Δημόσιο, εφόσον επιλέξει -και πληρώσει- για να σπουδάσει σε κάποιο από αυτά τα integrated προγράμματα. Δηλαδή, με ένα και μόνο ιδιωτικό πτυχίο, θα εξομοιώνεται μισθολογικά με κάποιον ο οποίος έχει και πανεπιστημιακό bachelor και master. Προς το παρόν, φυσικά, όλα αυτά είναι εικασίες, καθώς οι πρώτοι που απολαμβάνουν αυτό το προνόμιο είναι οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου – οι οποίοι, προφανώς, και το αξίζουν.

Σε αναζήτηση επικοινωνιακής νίκης

Σε επικοινωνιακή νίκη, που θα «ισοφαρίσει» την ήττα με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, προσβλέπει η κυβέρνηση στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν και θα λήξει ο διαγωνισμός για τους υδρογονάνθρακες. Η ελληνική κοινή γνώμη δεν φαίνεται να πείθεται για τις ειλικρινείς προθέσεις της κυβέρνησης στο θέμα του καλωδίου. Διακρίνει στις δηλώσεις της περισσότερο μια προσπάθεια επίρριψης ευθυνών αποκλειστικά στην κυπριακή πλευρά, αφήνοντας ερωτηματικά για το αν όντως υπήρχε πρόθεση να προχωρήσουν οι έρευνες στην Κάσο και σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία. Έτσι, οι υδρογονάνθρακες και η πιθανή συμμετοχή της Chevron στις έρευνες νοτίως της Κρήτης έρχονται να λειτουργήσουν ως «αντίδοτο». Καθώς η όλη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης στα εν λόγω θαλάσσια οικόπεδα θα διαρκέσει χρόνια, η κυβέρνηση θα μπορεί να την αναδεικνύει συνεχώς ως απόδειξη της προσπάθειάς της για θωράκιση της ΑΟΖ. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι στο ανατολικό τμήμα –που αφορά τη μεγάλη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης έως την Ανατολική Μεσόγειο– δημιουργούνται πλέον επικίνδυνες ασάφειες. Εν ολίγοις, η προστασία της ΑΟΖ έχει ουσιαστικό νόημα μόνο εφόσον εκτείνεται στο πλήρες εύρος της και όχι κατά τμήματα.

Τα τελευταία 10 χλμ. του Πάτρα – Πύργος

Τα οφέλη του οδικού άξονα από την Πάτρα έως τον Πύργο, ο οποίος παραδόθηκε σε λειτουργία στα τέλη Ιουλίου, είναι πασιφανή το τελευταίο δίμηνο. Εκτός από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας -υπολογίζονται σε περισσότερους από 50 οι νεκροί από τροχαία τα τελευταία χρόνια-, οι επιχειρήσεις εστίασης και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται κατά μήκος και πέριξ του οδικού άξονα άνθισαν. Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου, διαδικασία που αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου. Απώτερος στόχος είναι η σύνδεση της Ολυμπίας Οδού με τον Μορέα, ενδεχόμενο που έχει αφήσει ανοιχτό ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας.

Ανάσα για τη συνδρομητική tv

Έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο λόγος για την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026, το οποίο επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς. Πρόκειται για επιβάρυνση ύψους 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, που αντιστοιχεί σε ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 22 εκατ. ευρώ. Το «καπέλο» στη συνδρομητική τηλεόραση επιβλήθηκε τον Ιούνιο του 2016. Στη συνέχεια, αναστάλθηκε λόγω της πανδημίας από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τα τέλη Ιουνίου 2022, για να επανέλθει από την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους. Ωστόσο, το τέλος του 10% λειτούργησε σε βάρος των ελληνικών πλατφορμών περιεχομένου έναντι των ξένων. Ο λόγος είναι ότι το τελικό ποσό της συνδρομής σε κάποια από τις ελληνικές πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου επιβαρύνεται αθροιστικά με περίπου 30% – κάτι που δεν ισχύει για ομοειδείς υπηρεσίες ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός ενός συνδρομητή επιβαρύνεται με το τέλος 10% (που υπολογίζεται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ), με ΦΠΑ 24%, με τέλη άδειας δορυφορικής τηλεόρασης 3% επί του ετήσιου τζίρου, με την εισφορά υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ (2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών), καθώς και με εισφορές υπέρ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

Με τον αραμπά το δίκτυο φόρτισης EVs

Πολύ θετικό νέο για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί η επένδυση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στην Joltie, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης δημόσιων σταθμών φόρτισης σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα, το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών φόρτισης παραμένει αραιό και σχεδόν ανύπαρκτο στην Περιφέρεια και τα νησιά. Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη όταν μιλάμε για δημόσιους σταθμούς – όπου συνήθως δεν υπάρχει χρέωση–, καθώς η κάλυψη είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σήμερα, μόνο ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει ένα σχετικά εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο, ωστόσο, δεν επαρκεί για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση.

Περιστρεφόμενες θύρες (και) στις Βρυξέλλες

Για ρατσισμό και για παρατυπίες στα καθήκοντά του ως επίτροπος της ΕΕ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν ο Γερμανός Γκίντερ Έτινγκερ. Πρόκειται για πρόσωπο που φέρεται να στοχοποιεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον ρόλο του στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, καθώς ο ίδιος ήταν επίτροπος Ενέργειας όταν το έργο βρισκόταν στα πρώτα του στάδια. Μιλάμε, δηλαδή, για την περίοδο από το 2013, όταν άνοιξε για πρώτη φορά ο φάκελος του συγκεκριμένου έργου και φορέας υλοποίησής του ήταν η εταιρεία Euroasia. Στη συνέχεια, μετά το πέρας της θητείας του Έτινγκερ, πηγές από την Κύπρο τον φέρουν να παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Euroasia· άρα μιλάμε για κλασική περίπτωση «περιστρεφόμενων θυρών». Ο Γερμανός επίτροπος είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και παλαιότερα, όταν είχε αποκαλέσει τους Κινέζους «σχιστομάτηδες» ή όταν μετέβη σε συνάντηση εκπροσωπώντας την ΕΕ με ιδιωτικό τζετ επιχειρηματία που διατηρούσε στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο. Αξίζει να προστεθεί ότι και ο επίτροπος που τον διαδέχθηκε, ο Ισπανός Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα. Το όνομα της συζύγου του βρέθηκε στη γνωστή λίστα εγγράφων του Παναμά, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι προώθησε ιδιωτικά συμφέροντα όταν ήταν υπουργός στη χώρα του. Προκύπτει, λοιπόν, ότι η Κομισιόν μόνο «αγγελικά πλασμένη» δεν είναι και η τωρινή υπόθεση ενδέχεται να ταράξει τα νερά στις Βρυξέλλες.