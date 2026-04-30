Νέα προειδοποίηση Λάιεν για τα έκτακτα μέτρα

Η προστασία των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει τα όριά της, προειδοποίησε χθες τα κράτη-μέλη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ίδια επισήμανε ότι στην προηγούμενη κρίση του 2022 το κόστος των, εν πολλοίς, αδιάκριτων και οριζόντιων μέτρων στήριξης ήταν 350 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό είχε συνέπειες στα δημοσιονομικά, γι’ αυτό και η Κομισιόν εφιστά την προσοχή σήμερα σε πιο στοχευμένες δράσεις, με αποδέκτες μόνο τους πιο ευάλωτους. Ένας από τους αποδέκτες του μηνύματος είναι σίγουρα η Αθήνα, καθώς η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μέχρι στιγμής αρκετά οριζόντια στον χαρακτήρα τους μέτρα για να αντιμετωπίσει την έξαρση των τιμών. Ασφαλώς, το Μαξίμου έχει να αντιτάξει ότι «δικό μας είναι το πλεόνασμα και ό,τι θέλουμε το κάνουμε»…

Και μετά τα 200 εκατομμύρια τι;

Αίσθημα ασφάλειας δημιουργεί το γεγονός πως ακόμα και μετά τα 500 εκατ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση ως δεύτερο πακέτο στήριξης, ο «κουμπαράς» έχει ακόμα 200 εκατ. ευρώ για ώρα ανάγκης, όπως έχει διαβεβαιώσει το οικονομικό επιτελείο, ειδικά μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και το νέο ράλι στο πετρέλαιο. Ωστόσο, όσο δεν φαίνεται στον ορίζοντα η αποκλιμάκωση, το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν εξαντληθεί και αυτό το μαξιλάρι. Η κυβέρνηση μπορεί να κρατά ακόμη δημοσιονομικές εφεδρείες, όμως αυτές δεν είναι ανεξάντλητες, ειδικά μέσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δαπανών. Την ίδια ώρα, η ΕΕ καθυστερεί να αποφασίσει και να υλοποιήσει μια κοινή γραμμή, αφήνοντας τα κράτη να κινούνται σχεδόν μόνα τους απέναντι σε μια κρίση που δεν είναι εθνική.

Το κυνήγι της φοροδιαφυγής και τα όρια της «δεξαμενής»

Πάντως, η «δεξαμενή» της φοροδιαφυγής συνεχίζει να τροφοδοτεί τα δημόσια ταμεία με ρευστό, και αυτό είναι παρήγορο. Η ΑΑΔΕ, μάλιστα, ανεβάζει ταχύτητα στο «σαφάρι», με το myDATA να κάνει πιο δύσκολη την εικόνα μηδενικής δραστηριότητας για επιχειρήσεις που στην πράξη έχουν συναλλαγές. Η σύλληψη τέτοιων υποθέσεων είναι θετική και ενισχύει τα δημόσια έσοδα χωρίς νέους φόρους. Υπάρχει όμως και ένα όριο. Αν και το κενό ΦΠΑ είναι ακόμα μεγάλο, όσο η φοροδιαφυγή περιορίζεται, τόσο μικραίνει και το περιθώριο να δημιουργείται κάθε χρόνο νέος δημοσιονομικός χώρος από την ίδια πηγή. Άλλες, πιο αναπτυξιακές μορφές θα πρέπει να βρεθούν για το «χτίσιμο» πλεονασμάτων.

Δεν αποκλείονται οι ελλείψεις σε κηροζίνη

Η πορεία της τιμής των αεροπορικών καυσίμων είναι ο βασικότερος πονοκέφαλος του κλάδου των αερομεταφορών. Γι’αυτό, ενδιαφέρον έχουν τα όσα αναφέρει ο Willie Walsh, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Όπως λοιπόν, επισημαίνει οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να φέρουν ελλείψεις σε περιοχές με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, επηρεάζοντας κυρίως την Ασία και την Ευρώπη. Παράλληλα, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των καυσίμων μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές των εισιτηρίων. Παρότι η τάση αυτή δεν έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής την κίνηση του Μαρτίου ή τις μελλοντικές κρατήσεις, παραμένει αβέβαιο το σημείο εκείνο στο οποίο οι υψηλές τιμές θα αρχίσουν να κάμπτουν το αγοραστικό ενδιαφέρον των επιβατών. Μέχρι στιγμής, η καλοκαιρινή περίοδος διαγράφεται ιδιαίτερα υποσχόμενη, με τη ζήτηση να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των αεροπορικών εταιρειών δοκιμάζεται και η σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων κρίνεται πλέον επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμο, όπως σημειώνει ο Walsh, οι φορείς που εποπτεύουν τις αερομεταφορές να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία στο ζήτημα των χρονοθυρίδων (slots), λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του εναέριου χώρου και το ενδεχόμενο δελτίου στα καύσιμα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκτόξευση της τιμής-στόχου

Σε σημαντική αναθεώρηση της τιμής – στόχου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Euroxx, χαρακτηρίζοντας τον Όμιλο ως μια αμυντική επιλογή χαμηλού ρίσκου στον κλάδο των υποδομών. Η χρηματιστηριακή τοποθετεί πλέον την τιμή-στόχο στα 54 ευρώ (από 34 ευρώ προηγουμένως), διατηρώντας τη σύσταση «overweight». Η κίνηση αυτή εδράζεται στις ιδιαίτερα αισιόδοξες παραδοχές για τις επιδόσεις της Εγνατίας Οδού, στο μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων των παραχωρήσεων, αλλά και στις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος. Η αποτίμηση της μετοχής κρίνεται εξαιρετικά ελκυστική, καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 8,8x βάσει των εκτιμήσεων για το 2028. Η δυναμική του ομίλου προέρχεται από τον συνδυασμό της οργανικής αύξησης των λειτουργικών κερδών από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις και του ιστορικά υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων, το οποίο αγγίζει τα 9,1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, η Euroxx αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 5% για το 2027 και κατά 12% για το 2028.

Άλμα κερδών για Alter Ego

Χρονιά-ορόσημο υπήρξε το 2025 για την Alter Ego Media, με την επιτυχή εισαγωγή της στο Euronext Athens να συνδυάζεται με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 12,6%, αγγίζοντας τα 140,1 εκατ. ευρώ, χάρη στη δυναμική άνοδο των τομέων publishing (+25,6%) και broadcasting (+5,3%). Η κερδοφορία του ομίλου κατέγραψε άλμα, με τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) να αυξάνονται κατά 15% στα 53,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) εκτινάχθηκαν κατά 70,9% στα 29,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν εκρηκτική άνοδο 80,8%, φτάνοντας τα 19,7 εκατ. Η κεφαλαιακή διάρθρωση παραμένει ισχυρή, με ίδια κεφάλαια 145,7 εκατ. και καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 43,7 εκατ. ευρώ. Από τα 50,8 εκατ. που αντλήθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, έχουν ήδη διατεθεί 35,1 εκατ. ευρώ σε στρατηγικές εξαγορές, υποδομές και παραγωγή περιεχομένου, με την πλήρη απορρόφηση να αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η διοίκηση επιβραβεύει τους μετόχους, προτείνοντας μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Ινδικά μιλά η Palowise

Τη δυναμική της είσοδο στην ινδική αγορά πραγματοποιεί η Palowise, ηγέτιδα στον χώρο του social media intelligence μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με τη Lumos, με έδρα το Bangalore, για τη διάθεση της σουίτας λύσεων analytics στην πολυπληθέστερη αγορά του κόσμου. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο ορόσημο ενός πενταετούς business plan της Palowise με σαφή προσανατολισμό την εξωστρέφεια. Η Ινδία συνιστά στρατηγική προτεραιότητα λόγω της ψηφιακής της ωριμότητας και της ραγδαίας ανάπτυξης στις υπηρεσίες social intelligence. Μέσω της Lumos, ινδικά brands και οργανισμοί θα αξιοποιούν πλέον data-driven αναλύσεις για τη βαθύτερη κατανόηση των καταναλωτικών τάσεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποκαλούν τα δεδομένα το νέο χρυσό.

Σε διαφορετικούς δρόμους πλέον AKTOR και ΔΕΠΑ

Η πρόσφατη συμφωνία για εξαγωγές φυσικού αερίου στην Αλβανία από τις ΗΠΑ υπεγράφη, από ελληνικής πλευράς, από την AKTOR και όχι από την κοινοπραξία SEE LNG, όπου μετέχει από κοινού με τη ΔΕΠΑ. Το γεγονός αυτό εκφράζει την απόσταση που χωρίζει πλέον τους δύο εγχώριους ομίλους. Παρά το γεγονός ότι η κοινοπραξία τους έπαιξε κεντρικό ρόλο στις συμφωνίες του Κάθετου Διαδρόμου στο πρόσφατο παρελθόν, οι πληροφορίες πλέον κάνουν λόγο για διαφορετικές στοχεύσεις. Πράγμα που έχει να κάνει και με τις τιμές του αμερικανικού αερίου, όπως πληροφορούμαστε.

Μόνη με δύσκολους εταίρους η Σ. Αραβία

Πιο δύσκολη καθίσταται πλέον η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του ΟΠΕΚ μετά την αποχώρηση των Εμιράτων. Η Σαουδική Αραβία, ως ιδρυτής του καρτέλ, είναι αναγκασμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της, αν και με λιγότερα εργαλεία πλέον, με στόχο τον έλεγχο των τιμών του πετρελαίου. Το γεγονός ότι στον ΟΠΕΚ συνυπάρχουν παράλληλα το Ιράν και η Ρωσία καθιστά τις δυνατότητες επίτευξης σημαντικών αποφάσεων δυσκολότερες, δεδομένης της έκρυθμης γεωπολιτικής κατάστασης. Παράγοντες της αγοράς με γνώση της κατάστασης θεωρούν πιθανές και άλλες αποχωρήσεις στο εξής, σε περίπτωση που οι Σαουδάραβες δεν καταφέρουν να φέρουν τα πράγματα σε μια ισορροπία.