Με στόχο την εκτόνωση της δυσαρέσκειας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, στις 7 Μαΐου και με αύξηση της συσπείρωσης προς το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 του μηνός, κινείται το Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι πολλά από τα παράπονα ή αιτήματα των βουλευτών έχουν βάση, αλλά δεν θα επιτρέψει την ακύρωση κορυφαίων επιλογών όπως ήταν το επιτελικό κράτος, άλλες μεταρρυθμίσεις, ή του μοντέλου τεχνοκρατών και πολιτικών προσώπων στην σύνθεση της κυβέρνησης η οποία έχει προκαλέσει τις τελευταίες κόντρες.

«Στα κουτουρού»

Βουλευτές δεν θέλουν τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς διότι δεν ξέρουν τι είναι να κυνηγάς τον σταυρό. Δεν γίνεται πολιτική «στα κουτουρού», χρειάζεται πλάνο και σχέδιο, είπε στο προσυνέδριο του Ναυπλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το επιτελικό κράτος. Άλλο η εκτελεστική και άλλο η νομοθετική εξουσία που είναι οι βουλευτές, ξεκαθάρισε και στο υπουργικό συμβούλιο χθες.

Εσωκομματικές κόντρες

Η διαμάχη βουλευτών – εξωκοινοβουλευτικών ή αλλιώς πολιτικών – τεχνοκρατών παίρνει άλλες διαστάσεις όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Παρά την παρέμβαση Μητσοτάκη είχαμε και νέο περιστατικό την Τετάρτη. «Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζετε; Μας ρωτήσατε; Έχετε επισκεφθεί ποτέ την Θεσπρωτία;», επέκρινε τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο ο Βασίλης Γιόγιακας, διότι δεν προγραμματίστηκε περιφερειακός δρόμος στην εκλογική του περιφέρεια.

«Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό το να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό», ανταπάντησε ο Ταχιάος. Θα πάει ενωμένη η ΝΔ στις εκλογές ; ρώτησαν τον βουλευτή Μεσσηνίας και στενό φίλο του Αντώνη Σαμαρά, Μίλτο Χρυσομάλλη. «Δεν θα μπορούσε να το ισχυριστεί κάποιος αυτό από την στιγμή που υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις καταρχήν από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους του κόμματος, αλλά και από πάρα πολλά στελέχη και αυτό είναι πρόβλημα που οφείλουμε να το δούμε» απάντησε (Μεσόγειοςtv). Ο Χρυσομάλλης ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών σε πρόσφατο άρθρο του στην Απογευματινή.

Με το βλέμμα σε άλλα κόμματα

Με τη ΝΔ να κινείται στο 21,5% από 23,8% τον Μάρτιο στην πρόθεση ψήφου και στο 28,6% από 31,1% στην εκτίμηση, στην δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, η αβεβαιότητα μεταξύ των βουλευτών μεγαλώνει. Γύρω στους 35-60 μπορεί να μην εκλεγούν ξανά στις επόμενες εκλογές. Εδώ και καιρό, διάφορα ονόματα ακούγονται για μετακινήσεις σε άλλα κόμματα στα οποία οι πιθανότητες εκλογής αυξάνουν σημαντικά. Αλλά δεν είναι μόνο τι σκέφτονται οι ίδιοι οι βουλευτές αλλά τι θέλουν και οι άλλοι αρχηγοί.

Όχι βαρίδια

Για να τα πάρουμε ένα – ένα. Ο Ανδρουλάκης δεν παίρνει κανέναν βουλευτή από την ΝΔ! Οι πρώην ΠΑΣΟΚ που πέρασαν τον Ρουβίκωνα είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος το πιο πιθανόν είναι επίσης να μην δεχθεί κανένα και καμία. Τώρα έχει την ΚΟ υπό πλήρη έλεγχο. Δύσκολα θα μοιραστεί την Ελληνική Λύση με βουλευτές – φίρμες. Η Λατινοπούλου μπορεί κάποια στελέχη να τα πάρει. Η Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι μόνο άφθαρτα πρόσωπα θα μπουν στα ψηφοδέλτια της. Άρα δύσκολο είναι το επόμενο βήμα για όσους ψάχνονται. Αυτοί που θα χάσουν, το πιθανότερο είναι να μείνουν σπίτι.

It´ s too early!

Ένας μικρός αριθμός βουλευτών της ΝΔ μπορεί να κατευθυνθούν σε ένα κόμμα Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση του και φορτσάρει. Κάνει συνεχώς συναντήσεις. Σε χώρους των βορείων προαστίων, στο σπίτι του και στο πολιτικό του γραφείο. Πολιτικός του φίλος δηλώνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακοινώσει ψηφοδέλτια. 400 υποψήφιοι χρειάζονται και τους έχει. Με εξαίρεση τον Μίλτο Χρυσομάλλη που είναι στενοί φίλοι, και συναντιούνται πολύ συχνά, ο πρώην πρωθυπουργός με κανένα βουλευτή δεν έχει κάνει συζήτηση αν θα ενδιαφερόταν να προσχωρήσει σε ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινώσει . Ακούει αυτά που του λένε «προχώρα και είμαστε μαζί σου» αλλά δεν κάνει κίνηση. «It’s too early» (είναι πολύ νωρίς) λένε άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. «Στην τελική ευθεία για τις εκλογές γίνονται αυτά». Τότε θα έχουν πιο καθαρή εικόνα και εκείνοι που δεν εκλέγονται με τη ΝΔ… «Οπότε ο κανένας τώρα μπορεί να γίνουν 10 τότε!» τονίζουν.

Έδρες!

Μεγάλη απροθυμία βλέπω από βουλευτές που θα ήθελαν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα να αφήσουν την βουλευτική τους έδρα, όπως είναι ο όρος τον οποίο έβαλε. Το βασικό επιχείρημα τους είναι ότι αισθάνονται υποχρέωση στον κόσμο που τους ψήφισε και δεν μπορούν να τον αφήσουν. Τις γνωρίζει τις ενστάσεις τους ο Τσίπρας και θα το τρενάρει. Από Σεπτέμβριο οι προσχωρήσεις. Αυτοί που θα παραιτηθούν θα αντικατασταθούν από τους πρώτους επιλαχόντες οπότε δεν θα διαταραχθεί η σύνθεση των κομμάτων, δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς γιατί βουλευτή του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω να πηγαίνει στον Τσίπρα.

Αντ’ Αυτής!

Η Μαρία Καρυστιανού πρώτη ανακοίνωσε την 1η Απριλίου ότι ιδρύει κόμμα αλλά μαθαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης. Κάτι που ακούγεται πολύ είναι ότι αποφασίζεται κάτι αφού έχουν συμφωνήσει όλοι και ανατρέπεται όταν φτάνει στην δικηγόρο της Καρυστιανού, στη Μαρία Γρατσία, από τα χέρια της οποίας περνάνε όλα. Το δικηγορικό της γραφείο παραμένει ο χώρος που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του κόμματος. Το διαμέρισμα που νοίκιασε η Καρυστιανού στο Κολωνάκι για γραφείο και σπίτι, δεν είναι έτοιμο ακόμη. Το γραφείο της Γρατσία είναι γεμάτο με εικόνες. Οι περισσότερες επαφές της Καρυστιανού είναι δικές της γνωριμίες. Μια πηγή είναι οι εκκλησιαστικές οργανώσεις με τις οποίες βρίσκεται πολύ κοντά η Γρατσία και πηγαινοέρχονται στο γραφείο της.

Το Ξε-κίνημα!

Το όνομα του κόμματος δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Συνεχίζει να συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές γνώμες το Ξε-Κίνημα. Σας το έγραψε η στήλη όταν έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι. Η Μαρία Καρυστιανού τις δηλώσεις της τις χτενίζει η ίδια. Γνωρίζει καλά ελληνικά. Δεν διαθέτει ακόμη εκείνο το επιτελείο, επικοινωνιακό και πολιτικό που χρειάζεται ένα υποψήφιο κόμμα.

Οι ρυθμοί χελώνας και ο συγκεντρωτισμός της Γρατσία δεν βοηθούν το εγχείρημα. Ούτε λεφτά υπάρχουν ακόμη. Το κόμμα είναι ένα σπορ που στοιχίζει και δεν δημιουργείται εκ των ενόντων. Η Καρυστιανού όμως δεν θέλει χορηγούς.

Παίρνει κεφάλι

Άλλη είναι η εικόνα στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ολοκλήρωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, την πόλη του Νίκου Ανδρουλάκη, τις περιοδείες για την παρουσίαση της Ιθάκης του. Η συγκεκριμένη αποστολή του rebranding εξετελέσθη σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική που εισηγήθηκαν οι Γάλλοι σύμβουλοι του. Επόμενο βήμα είναι πλέον η δημιουργία του νέου κόμματος. Ακολουθεί στα επόμενα 24ωρα,- πιθανόν και αύριο – η δημοσιοποίηση του μανιφέστου που επεξεργάστηκε η ομάδα Σιακαντάρη. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα και δεν θα γίνει εκδήλωση σε πρώτη φάση. Ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει εμπειρία, είναι σε ανοιχτή γραμμή με μεγάλο αριθμό προσωπικοτήτων. Τα πρώτα ονόματα θα βγουν πιθανόν μαζί με την Διακήρυξη του κόμματος που θα παρουσιάσει ο Τσίπρας, μέσα στον Μάιο.

Χρυσοχοΐδης vs Φλωρίδης

Η τεράστια «βόλτα» του 89χρονου με την καραμπίνα από το ΕΦΚΑ στο Εφετείο όπου τραυμάτισε πέντε άτομα κι από εκεί μέχρι την Πάτρα όπου τον αναγνώρισαν οι υπάλληλοι ξενοδοχείου και ενημέρωσαν την αστυνομία που τον βρήκε να ξαποσταίνει στον καναπέ, θα μπορούσε να προκαλέσει γέλια και κλάματα μαζί. Οι τρύπες της ασφάλειας τεράστιες. Μπαλάκι έκαναν τις ευθύνες Χρυσοχοΐδης και Φλωρίδης. Τώρα και οι δύο θα ψάξουν να βρουν τι έφταιξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ. Όλα έφταιξαν! Από τα πεταμένα λεφτά των φορολογούμενων σε συστήματα ελέγχου που έμειναν στις αποθήκες γιατί δεν υπήρχε προσωπικό, μέχρι τα ανύπαρκτα ανακλαστικά μιας αστυνομίας που υποτίθεται ότι είναι σε συνεχείς περιπολίες. Άλλο ένα επεισόδιο στο έργο «ξέφραγο αμπέλι» που έχει προκαλέσει την δυσφορία του Μητσοτάκη… Ως δια μαγείας εμφανίστηκαν χθες στο δικαστήριο αστυνομικοί. Θα αγοραστούν και μηχανήματα. Θα εκπαιδευτεί και προσωπικό.