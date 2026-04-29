Όσο πλησιάζει το τέλος της φετινής σεζόν, το τηλεοπτικό τοπίο βράζει… και το παρασκήνιό του έχει πάρει φωτιά, με μετακινήσεις πρωταγωνιστικών προσώπων και ανακατατάξεις, ακόμα και σε υψηλόβαθμα κλιμάκια των σταθμών.



Μία από αυτές, είναι η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ, είδηση που πρώτα δημοσιεύσαμε στο newsit.gr και κανείς δεν περίμενε… αν δεν είχε μάθει και παρακολουθούσε… όσα γίνονταν τον τελευταίο μήνα στο παρασκήνιο του σταθμού του Φαλήρου. Γι' αυτό και η είδηση δεν έσκασε σαν «βόμβα» μόνο στο ευρύτερο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στο εσωτερικό του ΣΚΑΪ, αφού παράλληλα είναι η θρυαλλίδα που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στον σταθμό του Φαλήρου και πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα στον ενημερωτικό τομέα του.



Εξελίξεις… που αφορούν και πρόσωπα… τις οποίες το έμπειρο στέλεχος δεν δέχτηκε να υπογράψει και να «χρεωθεί» και γι' αυτό ζήτησε να αποχωρήσει, όπως και έγινε. Στο παρασκήνιο λέγονται πολλά… με αρκετά να αγγίζουν το όριο του «κουτσομπολιού»… οπότε ούτε καν θα τα αναφέρω. Αυτό όμως, που αξίζει να σημειώσω, είναι το πόσο σημαντικό είναι για κάποιο επιτελικό μάλιστα στέλεχος να αποχωρεί από τα καθήκοντά του και το γραφείο του να γεμίζει από εργαζόμενους που τον ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αποχωρήσεων έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε υφισταμένους να τηρούν λαϊκές δεισιδαιμονίες, όπως να ρίχνουν αλάτι και να γυρίζουν σκούπες, είτε να ψάχνουν διαθέσιμο παπά για αγιασμό του χώρου ώστε να ξορκίσει τις «μαύρες» μέρες που έχουν περάσει.



Αυτά και πάμε… προς το παρόν… παρακάτω και από τις «μαύρες» ημέρες εργαζομένων στα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», τη νέα σειρά που ετοιμάζει το MEGA για την επόμενη σεζόν και προϊδεάζει πολύ θετικά με τους συντελεστές που κλείνονται ένας-ένας και μία-μία. Στους κεντρικούς ρόλους των δύο ανδρών, του Μανούσου και του Σήφη, που μεγάλωσαν σαν αδέρφια, θα δούμε τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μυριαγκό, ενώ τη γυναίκα, τη Μαρκέλλα, που θα φέρει τη ρήξη ανάμεσά τους, θα την ενσαρκώσει η Μαριάννα Κιμούλη, που έχει δικαιολογημένα αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές για τις υποκριτικές της ικανότητες. Λογικό λοιπόν να εκτιμάται πως η σειρά θα είναι από τα χιτ της επόμενης σεζόν.



Πολλά έχουν ακουστεί για το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ η ίδια κρατά ακόμα τα χαρτιά της κλειστά. Ωστόσο πριν από το νεξτ γίαρ η παρουσιάστρια θα βρεθεί πάλι στη συχνότητα της ΕΡΤ και μάλιστα πολύ σύντομα. Η δημόσια τηλεόραση λοιπόν πολύ ορθώς αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το μεγάλο «όπλο» της, τη Eurovision, και έτσι πριν αλλά και μετά τους δύο ημιτελικούς (Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και Πέμπτη 14 Μαΐου 2026), καθώς επίσης πριν και μετά τον τελικό (Σάββατο 16 Μαΐου 2026), θα μεταδώσει ζωντανές εκπομπές με οικοδέσποινα τη Μπέττυ Μαγγίρα, που θα είναι μαζί με την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο.



Βέβαια… αν ο Akylas κάνει πράξη το Ferto και το φέρει… καταλαβαίνετε πόσες ώρες θα παραμείνει η εκπομπή στον αέρα μετά τον τελικό. Πάντως, όποια θέση και να λάβει… ο νεαρός καλλιτέχνης έχει κερδίσει με τη στάση, τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του, στοιχεία σπάνια σε έναν χώρο όπου αρκετοί μπαίνουν στα φώτα και χάνουν τον διακόπτη της λογικής. Αλλά εντάξει… ευελπιστούμε και σε ένα πολύ πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα… όταν μάλιστα έχει στο πλευρό του τον Φωκά Ευαγγελινό, που όπως έχω μάθει έχει… μεγαλουργήσει και αυτή τη φορά.



Και για να γυρίσουμε στο νέο ρόλο που αναλαμβάνει η Μπέττυ Μαγγίρα στην ΕΡΤ, ίσως μέσω της παραμονής της στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης να μην αποτυπώνεται μόνο το θετικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά να προϊδεάζει και για μελλοντική συνεργασία τους. Αλλά για να… αποτρέψουμε ρεπορτάζ τηλεοπτικής φαντασίας, που τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει πολλά, να διευκρινίσω ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία επίσημη συζήτηση. Αυτά και πάμε να κλείσουμε με κουιζάκι.



Αντίθετα με όσα λέγαμε παραπάνω περί καλής συνεργασίας προϊσταμένων και υφισταμένων, το γνωστό τηλεοπτικά πρόσωπο ανήκει… στην άλλη πλευρά. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή της σεζόν έχουν φύγει από το πλευρό του περισσότερα από δέκα άτομα, με κάποια μάλιστα να σκέφτονται να αφήσουν το mute και να προχωρήσουν σε επίσημες καταγγελίες για προσβλητική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.



Επειδή λοιπόν η διοίκηση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να κάνει τα στραβά μάτια… αναμένονται αλλαγές νεξτ σίζον!