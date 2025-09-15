Πακέτο ΔΕΘ: Βαριά η σκιά της ακρίβειας

Μια εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι αντιδράσεις είναι μοιρασμένες. Bloomberg, Reuters και AP μίλησαν για θετική κατεύθυνση, ενώ αναλύσεις όπως της Alpha Bank βλέπουν αισιοδοξία. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλο κλίμα: 77% των πολιτών δηλώνουν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι. Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια – με 66% να δηλώνει ότι το εισόδημα φτάνει μόνο για 3 εβδομάδες τον μήνα.

Το πριμ ψήφου της Intralot

Στραμμένα στη σημερινή γενική συνέλευση ομολογιούχων της Intralot είναι σήμερα τα βλέμματα, καθώς θα ακολουθηθεί μία πρακτική χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει την καταβολή «αμοιβής παραστάσεως» 40 ευρώ ανά ομολογία σε κάθε δικαιούχο που θα παρίσταται, εφόσον εγκριθούν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η αμοιβή δεν καταβάλλεται. Η επιλογή θεωρείται αμφιλεγόμενη, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι αλλοιώνει τη βούληση των ομολογιούχων. Από την άλλη, διεθνώς υπάρχει η πρακτική του consent solicitation fee, όπου οι ομολογιούχοι αμείβονται εφόσον εγκριθούν οι αλλαγές. Σήμερα θα φανεί εάν η πρωτοβουλία της Intralot θα περάσει το τεστ της αγοράς και των Αρχών.

Καρώνης-JP Morgan: Συμφώνησαν ότι δεν διαφωνούν (τόσο)

JP Morgan και WeRealize (Χάρης Καρώνης) μπαίνουν σε εξάμηνη «Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης» για το μέλλον της Viva. Η JP Morgan απέσυρε την αγωγή της κατά μελών του ΔΣ, ενώ παρήλθε η τελευταία περίοδος άσκησης του call option χωρίς κίνηση από καμία πλευρά. Η WRL καλωσόρισε τη διάθεση αποκλιμάκωσης και αναμένει την τυπική απόσυρση της αγωγής στο Λονδίνο. Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον τις επιχειρηματικές συζητήσεις που θα οδηγήσουν στα επόμενα βήματα μέχρι τον Φεβρουάριο 2026.

Παράταση ζωής στον λιγνίτη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άνοιξε παράθυρο για παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, που επρόκειτο να αποσυρθούν έως το 2030. «Η ασφάλεια εφοδιασμού της βιομηχανίας μας είναι κορυφαία προτεραιότητα», τόνισε. Πριν αποσυρθούν οι σταθμοί λιγνίτη, θα πρέπει να λειτουργήσουν νέες μονάδες φυσικού αερίου – κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο χωρίς κρατική στήριξη.

Η κούρσα των μπαταριών

Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας υπόσχεται υψηλές αποδόσεις σε όσους επενδύσουν πρώτοι: μια μονάδα 500 kW κοστίζει 100.000 € και μπορεί να αποφέρει έως 300 €/ημέρα. Η απόσβεση είναι ταχύτατη, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν: όσο μπαίνουν περισσότερες μπαταρίες στο σύστημα, τα ημερήσια έσοδα θα μειώνονται ραγδαία, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των «τελευταίων» επενδύσεων.

Νέο πρόσωπο στην επικοινωνία της Aegean

Η Μαρίνα Βάλβη αναλαμβάνει επικεφαλής Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων της Aegean, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μαρίνα Σπυριδάκη που κατείχε τον ρόλο επί έξι χρόνια. Η Aegean, σε ανακοίνωσή της, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη κυρία Σπυριδάκη στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Η Μαρίνα Βάλβη, Η Μαρίνα Βάλβη, έως πρόσφατα διευθύντρια μάρκετινγκ, γνωρίζει καλά την αεροπορική αγορά: έχει εργαστεί στην Ολυμπιακή από το 1996 έως το 1999, ενώ βρίσκεται στην Aegean από το 1999.

Ποιες μετοχές «ανέβηκαν» λόγω Τσάρλι Κερκ

Ο θανάσιμος πυροβολισμός του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ δεν έχει ακόμα μετρηθεί πολιτικά, αλλά η χρηματιστηριακή αντίδραση ήταν άμεση. Οι μετοχές εταιρειών όπλων όπως Smith & Wesson και Sturm Ruger εκτοξεύθηκαν λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν αύξηση της ζήτησης όπλων, μέσα σε ένα κλίμα έντασης και φόβου.